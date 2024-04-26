Концепция РФС: «Отбор к ЧМ-2030 – ориентир возвращения России. Предлагается увеличение количества кандидатов в сборную и проведение до 10 товарищеских матчей в год»
Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры в 2028 году.
Исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.
«На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.
Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.
Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ.
С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах.
В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА.
При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории исходя из их целеполагания и силы соперников.
По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.
Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств», – говорится в заявлении РФС.
Напомним, что Россия была отстранена от международных турниров в 2022 году на фоне событий на Украине.
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Главное рамку пошире задать, тогда и все цели будут достигнуты)
Печально это все, такими темпами игра с Сербией на многие годы самым статусным матчем останется
Да и вообще последние 5 лет к сборной особо интереса мало и я думаю это не только у меня)
Иноагенты сраные