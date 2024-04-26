Концепция РФС: «Отбор к ЧМ-2030 – ориентир возвращения России. Предлагается увеличение количества кандидатов в сборную и проведение до 10 товарищеских матчей в год»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС ЧМ-2030 товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры в 2028 году.

Исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.

«На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.

Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ.

С этой целью предлагается совместно с лигами рассмотреть варианты совершенствования системы профессиональных соревнований, а также разработать меры по стимулированию использования молодых российских футболистов во внутренних турнирах. 

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА.

При этом матчи и учебно-тренировочные сборы должны подразделяться на категории исходя из их целеполагания и силы соперников.

По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА

Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств», – говорится в заявлении РФС.

Напомним, что Россия была отстранена от международных турниров в 2022 году на фоне событий на Украине.

55 комментариев
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Не до 36 года ?
+47
-6
+41
Ответ Postiga Zubatque
Не до 36 года ?
кхе-кхе
+38
-3
+35
Ответ Bartez1986
а на основании чего РФС это вдруг решил?
На основании наскальных рисунков австралопитеков)
+24
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+23
Ну, раз даже необоснованно-оптимистичные спортивные чиновники ориентируются только на 2030 год, то в виде эксперимента можно на 5 лет лимит отменить.
+21
-1
+20
По срокам до 36года ввп будет минимум, поэтому рассчитывать на 30год я считаю рановато.
+22
-4
+18
По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА.
===============================
Главное рамку пошире задать, тогда и все цели будут достигнуты)
Печально это все, такими темпами игра с Сербией на многие годы самым статусным матчем останется
+15
-1
+14
Ответ Postiga Zubatque
Не до 36 года ?
Фантазер - ты меня называла )))) 2040 это то , о чем можно мечтать .
+19
-6
+13
Надеются, что к тому году дед Валиевой уже того?
+17
-5
+12
Ответ СУРОК
По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА. =============================== Главное рамку пошире задать, тогда и все цели будут достигнуты) Печально это все, такими темпами игра с Сербией на многие годы самым статусным матчем останется
там ещё на эти 10 матчей в год сборные найти, чтоб не повторялись)
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0
+10
а на основании чего РФС это вдруг решил?
+12
-2
+10
интересно, сколько бюджета пришлось освоить, чтобы сгенерировать такую концепцию?)
+9
-1
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
там ещё на эти 10 матчей в год сборные найти, чтоб не повторялись)
Если что, можно суперсерию с Беларусью (растянутую на год) провести, ссылаясь на передовой опыт российского хоккея)
+9
-1
+8
Рфс знает какие-то инсайды? Солнцеликий изыдит через пару лет? Если нет, то можно остальные опусы не слушать
+7
-2
+5
Ответ Max Zhomkov
Комментарий скрыт
Можно просто опираться на историю, на протяжении всей истории России смена правителя всегда сопровождалась существенными изменениями, включая революции и развал государства (исключение это Медведев, по по факту правителем он и не был), а в Европе и США смена правителя это абсолютно нормальная процедура и она редко на что то влияет
+5
0
+5
2130 наверное 🤣)
+5
-1
+4
А у нас 10 дружественных стран-то наберётся, чтобы столько товарняков катать?
+4
0
+4
Что там анализы пришли новые или откуда сроки?
+3
0
+3
Предлагаю вообще тур по Африке на автобусе
+3
0
+3
«Концепция» — это точно подходящее слово? Может лучше влажные мечты или даже делирий?
+3
0
+3
Ответ Max Zhomkov
Комментарий скрыт
Они там постоянно меняются, такова уж природа демократии
+3
0
+3
К 28 году всё-таки выйдем на границы ДНР?
+5
-2
+3
Ответ Postiga Zubatque
Не до 36 года ?
Они что-то знают.😁😁😁😁
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
а на основании чего РФС это вдруг решил?
да, странно, ведь на 6 лет выбрали
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Ответ Max Zhomkov
Комментарий скрыт
Они там сменяются, вылезай из танка.
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0
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Ответ Злодей Спб
А у нас 10 дружественных стран-то наберётся, чтобы столько товарняков катать?
Можно собрать сборная Крыма, сборная ДНР, Беларусь, Казахстан и так далее по списку. Так что можно на 10 матчей насобирать.
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Ответ Сергей Кондратьев
Интересно, а на основании чего такой прогноз? Они что-то знают?)
Это не прогноз, это планирование, под него выделяют финансы для воплощения в жизнь вышеуказанной "концепции". Ключевая цель - получить бабло.
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А че, футболистам удобно, они наверно особо не расстроились, могут теперь говорить всякие Бариновы и прочие которые считают себя крутыми футболистами и за которыми «в свое время очередь стояла из европейских клубов»: «вот если бы не бан, мы бы ваши Испании, Франции, Англии катком бы переехали»
Да и вообще последние 5 лет к сборной особо интереса мало и я думаю это не только у меня)
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А почему попутно не призвали путина избираться в 2030?

Иноагенты сраные
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Что сейчас на 28й год загадывать, тут непонятно что летом будет
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Оптимисты
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