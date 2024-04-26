Мусиала о лучшем футболисте мира: «Мбаппе, Кейн и Беллингем проводят великолепные сезоны. Но не назову номера один на 100%»
Джамал Мусиала ответил на вопрос о лучшем футболисте мира.
– Кто является лучшим футболистом в мире прямо сейчас?
– Килиан Мбаппе и Харри Кейн проводят великолепные сезоны, как и Джуд Беллингем.
Многие игроки показывают невероятные результаты, и приятно видеть то, насколько они конкурентоспособны.
Но не могу назвать одного футболиста, который 100 процентов номер один сейчас, – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
Годами держать планку больше гола за игру в ЛаЛиге - сильнейшем чемпионате того времени наряду с АПЛ - это космос.
Мбаппе даже в Лиге 1 такой уровень не демонстрирует, хотя играет в гегемоне
а Роналду перебил свой рекорд и забил потом 48, став бомбардиром, сейчас даже близко таких цифр нету
да техника, пасы и обводки - это не то что я имел под стилем игры.. это как раз часть самой игры, то есть важные элементы, если кто-то их не делает это уже не про стиль игры
стилем игры будет то, как эти игроки делают эти вещи