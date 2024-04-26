Мусиала о лучшем футболисте мира: «Мбаппе, Кейн и Беллингем проводят великолепные сезоны. Но не назову номера один на 100%»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Харри Кейн Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала ответил на вопрос о лучшем футболисте мира.

– Кто является лучшим футболистом в мире прямо сейчас?

Килиан Мбаппе и Харри Кейн проводят великолепные сезоны, как и Джуд Беллингем

Многие игроки показывают невероятные результаты, и приятно видеть то, насколько они конкурентоспособны.

Но не могу назвать одного футболиста, который 100 процентов номер один сейчас, – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

25 комментариев
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в праймовые годы Роналду и Месси такой сезон считался бы для них ниже среднего, а для нынешних лучших игроков мира - это пиковый сезон.. как же поменялись времена, думаю и лет через 20 будем вспоминать их результативность как нечто невероятное
+26
-7
+19
Ответ neuner
в праймовые годы Роналду и Месси такой сезон считался бы для них ниже среднего, а для нынешних лучших игроков мира - это пиковый сезон.. как же поменялись времена, думаю и лет через 20 будем вспоминать их результативность как нечто невероятное
Че тут говорить если в сезоне 2011/12 Роналду забил 46 мячей в Ла Лиге и этого космического результата не хватило чтобы стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, потому что Месси забил 50. Я считаю что такие цифры повторить будет невозможно. Только праймовый Суарес был близок к ним, когда в сезоне 2015/16 забил 40 мячей, но и Суарес тоже феномен.
+15
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+15
Вот мы и вернулись во времена крутых футболистов. Да, топовые, но не боги
+4
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+3
Ответ neuner
в праймовые годы Роналду и Месси такой сезон считался бы для них ниже среднего, а для нынешних лучших игроков мира - это пиковый сезон.. как же поменялись времена, думаю и лет через 20 будем вспоминать их результативность как нечто невероятное
И тогда было очевидно, что такая результативность феноменальна - они все рекорды переписали.
Годами держать планку больше гола за игру в ЛаЛиге - сильнейшем чемпионате того времени наряду с АПЛ - это космос.
Мбаппе даже в Лиге 1 такой уровень не демонстрирует, хотя играет в гегемоне
+4
-1
+3
Ответ Виктор Никитин
ну типа стиль игры вообще не должен особо влиять на выбор лучшего
Но влияет и еще как. Пример - Месси и Роналду. Один воплощение Игры в чистом виде, второй - машина по добыванию результата. Для кого футбол в первую очередь игра (красота, техника, пасы, обводки) - для тех Месси лучший. Для кого в первую очередь - соревнование (достижения, кубки, рекорды, трофеи) - для тех лучший Роналду. Хотя Лео, конечно, своим ЧМ все карты спутал в этом споре :)
+6
-3
+3
Ответ neuner
в праймовые годы Роналду и Месси такой сезон считался бы для них ниже среднего, а для нынешних лучших игроков мира - это пиковый сезон.. как же поменялись времена, думаю и лет через 20 будем вспоминать их результативность как нечто невероятное
Поменялись? с последнего зм гоатов еще года не прошло, через 20 лет мб и не такое увидим, 20 лет - большой срок, арги нового Марадону меньше ждали
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+2
Ответ Детрит
Но влияет и еще как. Пример - Месси и Роналду. Один воплощение Игры в чистом виде, второй - машина по добыванию результата. Для кого футбол в первую очередь игра (красота, техника, пасы, обводки) - для тех Месси лучший. Для кого в первую очередь - соревнование (достижения, кубки, рекорды, трофеи) - для тех лучший Роналду. Хотя Лео, конечно, своим ЧМ все карты спутал в этом споре :)
Так у Месси трофеев больше, чем у Роналду. А в этом списке (достижения, кубки, рекорды, трофеи) есть ошибка в слове кубики.
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Мбаппе надо дать, потому что по-настоящему лучшие футболисты мира ушли на заслуженную пенсию
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Ответ Yobo
Че тут говорить если в сезоне 2011/12 Роналду забил 46 мячей в Ла Лиге и этого космического результата не хватило чтобы стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, потому что Месси забил 50. Я считаю что такие цифры повторить будет невозможно. Только праймовый Суарес был близок к ним, когда в сезоне 2015/16 забил 40 мячей, но и Суарес тоже феномен.
Суареса сравнивать смешно, он выдал один такой топ-сезон, но в ЛЧ против лучших в важнейших стадиях никогда не тащил, а скорее был тенью себя.. его можно сравнивать с Бензема, Левой скорее, но никак с этими двумя..
а Роналду перебил свой рекорд и забил потом 48, став бомбардиром, сейчас даже близко таких цифр нету
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Мбаппе бесспорно лучший футболист мира уже лет 5 как минимум
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Ответ atomio
Вся эта троица не стоит и мизинцев с ног Месси/Роналду. Кажется только сейчас все начинают понимать насколько эти два уникума были в космосе, по сравнению с нынешними «наследниками». Да что там, они даже не ровня Неймару на самом деле в футбольных скиллах и интеллекте.
Как и Месси не стоил мизинца Рональдо или Зидана. Не согласен? Я с тобой тоже.
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Ответ alireal
Это командные трофеи, а не личные
Футбол командный вид спорта
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Ответ corazon blanco
Как-то все обходят стороной Фодена, который проводит потрясающий сезон и стал одним из лидеров монструозного Сити.
сити никто всерьез не воспринимает, как и Ливерпуль после победы в ЛЧ не получил признание в виде зм, медийка не та
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Ответ Детрит
Но влияет и еще как. Пример - Месси и Роналду. Один воплощение Игры в чистом виде, второй - машина по добыванию результата. Для кого футбол в первую очередь игра (красота, техника, пасы, обводки) - для тех Месси лучший. Для кого в первую очередь - соревнование (достижения, кубки, рекорды, трофеи) - для тех лучший Роналду. Хотя Лео, конечно, своим ЧМ все карты спутал в этом споре :)
у Месси грубо говоря почти всего больше из того что ты назвал..

да техника, пасы и обводки - это не то что я имел под стилем игры.. это как раз часть самой игры, то есть важные элементы, если кто-то их не делает это уже не про стиль игры

стилем игры будет то, как эти игроки делают эти вещи
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Ответ Детрит
Джуд поуниверсальнее двух других будет, хотя Кейн в последние годы тоже очень много в распасовках участвовал. А "лучший" - вообще спорное понятие. Нет такого футболиста, который лучший по всем футбольным показателям. Можно вывести лучшего во средним данным, но тогда кому-то не понравится его стиль игры или еще что-то. Это всегда было и будет вкусовщиной.
ну типа стиль игры вообще не должен особо влиять на выбор лучшего
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Ответ alireal
Это командные трофеи, а не личные
Трофеи в футболе только командными и бывают. Личными бывают только награды.
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Ответ corazon blanco
Как-то все обходят стороной Фодена, который проводит потрясающий сезон и стал одним из лидеров монструозного Сити.
Фил пусть переходит в Барсу, всё получит
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Ответ Товарищ Бразаускас
Фил пусть переходит в Барсу, всё получит
Лучше в Мадрид. Тем более он сам говорит, что если бы и покинул Сити, то перешел бы в Мадрид.
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