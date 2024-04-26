Мусиала о лучшем футболисте мира: «Мбаппе, Кейн и Беллингем проводят великолепные сезоны. Но не назову номера один на 100%»

Джамал Мусиала ответил на вопрос о лучшем футболисте мира.

– Кто является лучшим футболистом в мире прямо сейчас?

– и проводят великолепные сезоны, как и .

Многие игроки показывают невероятные результаты, и приятно видеть то, насколько они конкурентоспособны.

Но не могу назвать одного футболиста, который 100 процентов номер один сейчас, – сказал полузащитник «Баварии» .