Сергей Семак: «Динамо» – претендент на победу в РПЛ, как «Зенит» и «Краснодар». Отрыв компенсируется за два матча»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Сергей Семак дал комментарий в преддверии матча «Динамо» и «Зенита».

Команды проведут матч 28 апреля в рамках Мир РПЛ.

– «Динамо» одержало две подряд победы в РПЛ при этом ранее у них была серия из трех кряду поражений. Что можете сказать о результатах нашего соперника? Какое впечатление он производит на вас?

– «Динамо» было и остается одним из претендентов – это очень качественная команда.

Что касается набранных очков, потерянных очков... Все команды набирают и теряют их в тот или иной промежуток времени. Побеждает команда, которая выступает наиболее стабильно.

– Можно ли сказать, что минувший матч с «Рубином» – это точка, в которой сошлось множество негативных факторов, и сейчас это возможность от нее оттолкнуться и набирать форму?

– Я не думаю, что это была какая-то точка. Такие матчи случаются иногда, неважно, в каком календаре ты играешь.

Раз в сезон такие матчи обязательно происходят – выигрывает не тот, кто контролирует игру или владеет преимуществом, а тот, кто забивает.

В том, что касается реализации, все тоже складывается по-разному: иногда с мини-момента команда забивает, а иногда в стопроцентных ситуациях не забивает много.

Это футбол, тем он и интересен. Наша работа – готовиться к каждому матчу и делать все, чтобы играть как можно лучше.

– На данный момент «Динамо» довольно прилично отстает от «Зенита» (на 6 очков – Sports), но в то же время продолжает борьбу в Кубке. Стоит ли ждать от соперника ротации, который может сделать ставку на Кубок?

– Я так не думаю. Видимый отрыв действительно значительный, но он компенсируется за два матча. Это не критичный отрыв для такого количества игр.

Думаю, что «Динамо» является таким же претендентом на победу в чемпионате, как другие соискатели – как мы и как «Краснодар», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

12 комментариев
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Но если ты будешь дальше такой же в такой же унылый футбол играть одним и тем же составом из неприкасаемых, то не только Динамо, но и Локо, дважды прибивший Зенит, будет претендентом на золото.
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Самокритично. Не боится говорить правду, какая бы она не была.
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Что-то не договаривает Семак)
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Кто мяса не ест- раздражён,апатичен..
И окружающим не симпатичен..(с)
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Все болельщики что то празднуют один раз в год

Болельщики Зенита - титул любимой команды
Остальные - одно поражение Зенита в сезоне
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Кто-нибудь, заберите у него сценарий РПЛ))
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Ответ Детрит
А как мы вообще докатились до такой жизни, что Динамо всерьез за чемпионство борется?
В то что они борются за чемпионство даже сами Динамо не верят 🤣
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Ответ SMART789
Все болельщики что то празднуют один раз в год Болельщики Зенита - титул любимой команды Остальные - одно поражение Зенита в сезоне
ну да, правда в этом сезоне уже пятый раз празднуют
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