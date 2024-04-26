Сергей Семак: «Динамо» – претендент на победу в РПЛ, как «Зенит» и «Краснодар». Отрыв компенсируется за два матча»

Сергей Семак дал комментарий в преддверии матча «Динамо» и «Зенита».

Команды проведут матч 28 апреля в рамках Мир РПЛ.

– «Динамо» одержало две подряд победы в при этом ранее у них была серия из трех кряду поражений. Что можете сказать о результатах нашего соперника? Какое впечатление он производит на вас?

– «Динамо» было и остается одним из претендентов – это очень качественная команда.

Что касается набранных очков, потерянных очков... Все команды набирают и теряют их в тот или иной промежуток времени. Побеждает команда, которая выступает наиболее стабильно.

– Можно ли сказать, что минувший матч с «Рубином» – это точка, в которой сошлось множество негативных факторов, и сейчас это возможность от нее оттолкнуться и набирать форму?

– Я не думаю, что это была какая-то точка. Такие матчи случаются иногда, неважно, в каком календаре ты играешь.

Раз в сезон такие матчи обязательно происходят – выигрывает не тот, кто контролирует игру или владеет преимуществом, а тот, кто забивает.

В том, что касается реализации, все тоже складывается по-разному: иногда с мини-момента команда забивает, а иногда в стопроцентных ситуациях не забивает много.

Это футбол, тем он и интересен. Наша работа – готовиться к каждому матчу и делать все, чтобы играть как можно лучше.

– На данный момент «Динамо» довольно прилично отстает от «Зенита» (на 6 очков – Sports), но в то же время продолжает борьбу в Кубке. Стоит ли ждать от соперника ротации, который может сделать ставку на Кубок?

– Я так не думаю. Видимый отрыв действительно значительный, но он компенсируется за два матча. Это не критичный отрыв для такого количества игр.

Думаю, что « » является таким же претендентом на победу в чемпионате, как другие соискатели – как мы и как « », – сказал главный тренер « » .