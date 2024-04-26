Суперфинал Фонбет Кубка России-2023/24 пройдет в «Лужниках» 2 июня

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Динамо Москва Балтика стадионы Футбол

Исполком РФС утвердил место проведения решающего матча Кубка России.

Суперфинал Фонбет Кубка России-2023/24 пройдет в «Лужниках» 2 июня.

Участниками Суперфинала станут победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов.

«Зенит» и ЦСКА определят победителя верхней сетки турнира – матчи пройдут 2 и 15 мая. Из нижний сетки на Суперфинал претендуют «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Балтика».

Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 1 и 2 мая, их победители разыграют путевку в Суперфинал 14-16 мая.

Это будет третий подряд финал Кубка России в «Лужниках». В 2022-м «Спартак» победил «Динамо» (2:1), в 2023-м ЦСКА выиграл у «Краснодара» (1:1, пенальти – 6:5).

13 комментариев
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Ответ Slim1986
Фан Айди?
Убийца футбола
+6
-2
+4
Ответ Мукунку хороший
А Супер- пупер финал когда и где?
В Монако
+4
-1
+3
Ответ БолельщикСоСтажем
Дерби Всея Руси
Вчера было. Пожалуй хватит в этом сезоне.
+5
-3
+2
А Супер- пупер финал когда и где?
+2
-2
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вчера было. Пожалуй хватит в этом сезоне.
Ну кстати ЦСКА - Ростов тоже норм вариант
+2
-2
0
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