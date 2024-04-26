Суперфинал Фонбет Кубка России-2023/24 пройдет в «Лужниках» 2 июня
Исполком РФС утвердил место проведения решающего матча Кубка России.
Суперфинал Фонбет Кубка России-2023/24 пройдет в «Лужниках» 2 июня.
Участниками Суперфинала станут победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов.
«Зенит» и ЦСКА определят победителя верхней сетки турнира – матчи пройдут 2 и 15 мая. Из нижний сетки на Суперфинал претендуют «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Балтика».
Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 1 и 2 мая, их победители разыграют путевку в Суперфинал 14-16 мая.
Это будет третий подряд финал Кубка России в «Лужниках». В 2022-м «Спартак» победил «Динамо» (2:1), в 2023-м ЦСКА выиграл у «Краснодара» (1:1, пенальти – 6:5).