Исполком РФС утвердил место проведения решающего матча Кубка России.

Суперфинал Фонбет Кубка России-2023/24 пройдет в «Лужниках» 2 июня.

Участниками Суперфинала станут победители плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов.

« » и ЦСКА определят победителя верхней сетки турнира – матчи пройдут 2 и 15 мая. Из нижний сетки на Суперфинал претендуют « », «Спартак», « » и « ».

Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 1 и 2 мая, их победители разыграют путевку в Суперфинал 14-16 мая.

Это будет третий подряд финал Кубка России в «Лужниках». В 2022-м «Спартак» победил «Динамо» (2:1), в 2023-м ЦСКА выиграл у «Краснодара» (1:1, пенальти – 6:5).