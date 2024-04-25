Сочи – Факел где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, сыграют Сочи и Факел в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Факел

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Сочи – Факел

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