Сочи – Факел где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Сочи и Факел в 26 туре РПЛ 2023/2024.
- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сочи – Факел
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
Последние матчи Сочи
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Сочи – Спартак : 1 – 0
- Ростов – Сочи : 2 – 2
- Сочи – ЦСКА : 2 – 2
Последние матчи Факел
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Краснодар – Факел : 2 – 0
- Факел – Ростов : 0 – 1
- ЦСКА – Факел : 4 – 1
- Факел – Оренбург : 0 – 0
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