Зарема о 0:0 и 12 дерби «Спартака» без поражений: «Для Федотова – отличный результат, для красно-белых – провал, их медиа, видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов соцсети Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова раскритиковала результат «Спартака» в дерби.

Вчера красно-белые и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

После матча в телеграм-канале красно-белых появился пост о 12 подряд дерби без поражений – лучшая серия за 17 лет.

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья – отличный результат. А для «Спартака» – провал.

Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет.

Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», – сказала Зарема Салихова.

Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»

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17 комментариев
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человек на 80 процентов состоит из воды...что касается Заремы: дepьмо - не лучшая замена воде...
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ну при Зареме медиа-служба то прям прекрасна была, да
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Все ее комментарии одинаково противны
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Захлопнись клоунесса
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Ответ Caniball
Так, а что тут такого, я имею ввиду про серию?! Случилась такая серия, лучшая за последние 17 лет. О ней и написали. Причем очень приятная серия. Зенит, к примеру, тоже считал и смаковал сколько он матчей подряд не проигрывал дома московским командам.
Зениту есть чем гордиться, он в основном обыгрывал, а тут - как будто от бессилия. Не проиграли и отлично!
Как будто "результативная нулевая ничья", вспоминая слова Заремы перед матчем.
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Есть 100% инфа, что Ларссон разорвал Зарему, а Федун на эту тему куколдил.
Федун и Спартак спонсировал ради этого своего фетиша. И из-за этого фетиша он в принципе и сошелся с такой как Зарема.
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А сколько из них с победами? Вообще Спартак из топа превратился в середняка. Что в Питер, что на московских дерби ставит просто автобус, как это делают Рубин и Балтика. Сколько там суммарно xG было на матче в Питере и с конями вчера?
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Ответ Al Al
Есть 100% инфа, что Ларссон разорвал Зарему, а Федун на эту тему куколдил. Федун и Спартак спонсировал ради этого своего фетиша. И из-за этого фетиша он в принципе и сошелся с такой как Зарема.
Спасибо за инфу
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Если бы Ваня Обляков попал, вообще неплохой результат был бы)
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Акинфеев не Песьяков по этому и провал.
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Ответ Жорег Борщофф
Зениту есть чем гордиться, он в основном обыгрывал, а тут - как будто от бессилия. Не проиграли и отлично! Как будто "результативная нулевая ничья", вспоминая слова Заремы перед матчем.
Камазом баксов от Газпрома, скорее))) Половину Бразилии скупили)))
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Ответ Bazelle
Камазом баксов от Газпрома, скорее))) Половину Бразилии скупили)))
Получается, московские команды насквозь продажные? Ну не всем же покупать Угальде за пятнашку.
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Ответ WelcomeBackPURE
Кто в теме: она правда считает тот сброд, что у спартака сейчас, сильным составом ? Или это такой стеб ?
Этот состав не проверяла
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