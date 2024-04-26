Зарема о 0:0 и 12 дерби «Спартака» без поражений: «Для Федотова – отличный результат, для красно-белых – провал, их медиа, видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды»

Зарема Салихова раскритиковала результат «Спартака» в дерби.

Вчера красно-белые и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в 21-м туре Мир .

После матча в телеграм-канале красно-белых появился пост о 12 подряд дерби без поражений – лучшая серия за 17 лет.

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья – отличный результат. А для « » – провал.

Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет.

Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», – сказала .

Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»