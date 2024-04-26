Зарема о 0:0 и 12 дерби «Спартака» без поражений: «Для Федотова – отличный результат, для красно-белых – провал, их медиа, видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды»
Зарема Салихова раскритиковала результат «Спартака» в дерби.
Вчера красно-белые и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
После матча в телеграм-канале красно-белых появился пост о 12 подряд дерби без поражений – лучшая серия за 17 лет.
«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья – отличный результат. А для «Спартака» – провал.
Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет.
Радует позитивный настрой, 5 баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», – сказала Зарема Салихова.
Зарема о «Спартаке» после 0:0 в дерби: «Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Может, Угальде адаптируется к следующему сезону или через год. Главное верить»
Как будто "результативная нулевая ничья", вспоминая слова Заремы перед матчем.
Федун и Спартак спонсировал ради этого своего фетиша. И из-за этого фетиша он в принципе и сошелся с такой как Зарема.