Лапочкин о фоле Мойзеса на Угальде: «Это красная – шипами попадает выше ахилла и продавливает. ВАР должен был вмешаться»
Сергей Лапочкин считает, что судья ошибочно не удалил защитника ЦСКА.
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
На 89‑й минуте защитник армейцев Мойзес Барбоза наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде возле своей штрафной. Судья Василий Казарцев показал желтую карточку.
«Это очевидная и явная ошибка. Мы видим, что Мойзес шипами попадает Угальде выше ахилла и продавливает. Были абсолютно все критерии для красной карточки.
Это должен был видеть и судья в поле, и ВАР должен был вмешаться. Надо было показывать красную карточку», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Мой прогноз - поменяют местами - мешков в поле, казарцев будет проверять на вар
Это красная, а, возможно, ещё и пару матчей дисквала. Это было очень грубо и жестоко.
С нетерпением жду, какими словами будут отмазывать Казарцева и всю клоунскую труппу вар.
Но фол очень грубый и на красную тянул, да.