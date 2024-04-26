Лапочкин о фоле Мойзеса на Угальде: «Это красная – шипами попадает выше ахилла и продавливает. ВАР должен был вмешаться»

Сергей Лапочкин считает, что судья ошибочно не удалил защитника ЦСКА.

и « » сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура Мир .

На 89‑й минуте защитник армейцев Мойзес Барбоза наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых возле своей штрафной. Судья Василий показал желтую карточку.

«Это очевидная и явная ошибка. Мы видим, что шипами попадает Угальде выше ахилла и продавливает. Были абсолютно все критерии для красной карточки.

Это должен был видеть и судья в поле, и ВАР должен был вмешаться. Надо было показывать красную карточку», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»