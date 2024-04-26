Лапочкин о фоле Мойзеса на Угальде: «Это красная – шипами попадает выше ахилла и продавливает. ВАР должен был вмешаться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Василий Казарцев видеоповторы Мойзес Барбоза Матч ТВ Манфред Угальде Футбол

Сергей Лапочкин считает, что судья ошибочно не удалил защитника ЦСКА.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

На 89‑й минуте защитник армейцев Мойзес Барбоза наступил шипами на икроножную мышцу форварду красно-белых Манфреду Угальде возле своей штрафной. Судья Василий Казарцев показал желтую карточку.

«Это очевидная и явная ошибка. Мы видим, что Мойзес шипами попадает Угальде выше ахилла и продавливает. Были абсолютно все критерии для красной карточки.

Это должен был видеть и судья в поле, и ВАР должен был вмешаться. Надо было показывать красную карточку», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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30 комментариев
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Ну тут болельщики всех клубов согласятся,что это красная,у меня все друзья кто за цска болеет сказали, что это красная без вопросов
+28
-1
+27
Вчерашний клоун позор судейства, ставить на дерби самого плохого судью у которого чтотне игра косяки, и тут ч думаю согласятся и спартачи и армейцы
+27
-1
+26
Я очень был удивлен, что ВАР не стали смотреть. Красная 100%
+13
-1
+12
да судейство очень слабое в матче было. вообще не понятно что свистит что нет.
+11
0
+11
Судья ещё в первом тайме убил игру,смотреть было не интересно,разочарование!
+11
-2
+9
Ответ Алексей Ненахов
Вчерашний клоун позор судейства, ставить на дерби самого плохого судью у которого чтотне игра косяки, и тут ч думаю согласятся и спартачи и армейцы
Спартачи и армейцы вчера были едины в ненависти к судьям
+8
-1
+7
Но больше всего мне понравился Генич, сказав что у Угальде просто нога маленькая, а у Мозеса большая, поэтому так выглядит ужасающе, и продавливания нет 😂
+8
-1
+7
Посмотрим, как РФС Газпрома накажет своих работников свистка

Мой прогноз - поменяют местами - мешков в поле, казарцев будет проверять на вар
+7
-3
+4
Бесспорная красная карточка. Это очевидно для всех, кроме Казарцева и Мешкова.
+5
-1
+4
Красная и два матча! Сейчас опять найдут лазейку и скажут все норм!
+5
-1
+4
Это очевидно всем, у кого есть глаза.
Это красная, а, возможно, ещё и пару матчей дисквала. Это было очень грубо и жестоко.
С нетерпением жду, какими словами будут отмазывать Казарцева и всю клоунскую труппу вар.
+5
-1
+4
Всю судейскую бригаду дисквалифицировать! Там все профнепригодны.
+5
-1
+4
Посадить в таком матче на ВАР Мешкова и сына Егорова - лучшее решение руководства судейского корпуса
+3
0
+3
Почему мы так часто говорим что ВАР должен был вмешаться? Все болельщики и с той и стой стороны признают что это красная. Такое ощущение что ВАРу показывают другую игру порой, не ту которую нам.
+3
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+2
Складывается ощущение, что центральные защитники ЦСКА как будто бы не хотят играть: Мойзес пытался пойти по пути Дивеева с Рошей, но не получилось.
Но фол очень грубый и на красную тянул, да.
+2
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+2
Ответ tolobas
Я очень был удивлен, что ВАР не стали смотреть. Красная 100%
его смотрели с закрытыми глазами))
+2
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Помнится был такой древний ролик от Шарашкиной конторы. "Россия - Германия и Бузакка". Вот Казарцев вчера был примерно как Буззака в том ролике.
+1
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+1
Кто бы мог подумать, что Казарцев и Мешков - арбитры уровня медиалиги, правда?
+1
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+1
Ну здесь спорить не о чем. В конце матча уже ни на что не повлияла бы красная, но Казарцев и Мешкова надо подальше от РПЛ отправить.
+2
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Ответ Wiley Fox
Посмотрим, как РФС Газпрома накажет своих работников свистка Мой прогноз - поменяют местами - мешков в поле, казарцев будет проверять на вар
Да как обычно пару месяцев посидит в первой лиге, а там уже и новый чемпионат начнется.
+2
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Всей бригаде неуд и навсегда отстранить от судейства за все прошлые заслуги путем сложения наказания.
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Какой ужас.....)
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Как же хочется послушать объяснение тех, кто сидел на ВАР. Почему это нельзя сделать?
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Казарцев сделал то, что неудовалось десятилетиями - объединил болельщиков обеих команд.
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А кто-то от Казарцева ожидал другого судейства?
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Казарцев и Мешков - два брата-акробата. Я еще выпал с отложенной ЖК Дуарте за фол...Чернова!
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Ответ savely.i@yandex.ru
Судья ещё в первом тайме убил игру,смотреть было не интересно,разочарование!
Судья был подстать командам, они тоже были никакие.
+1
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Ответ savely.i@yandex.ru
Судья ещё в первом тайме убил игру,смотреть было не интересно,разочарование!
Убивать там было особо нечего.
0
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