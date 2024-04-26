Маурисио Почеттино: «Только мне нужно стать лучше, да? Так всегда: «Тренеру нужно доказать, что он заслуживает остаться на следующий сезон». Ответственность несем мы все»

Маурисио Почеттино заявил, что не только он отвечает за результаты «Челси».

«Похоже, только мне нужно стать лучше, да? Так всегда: «Тренеру нужно доказать, что он заслуживает остаться здесь на следующий сезон».

Мы все несем ответственность за эту ситуацию, мы все должны доказать, что заслуживаем быть здесь в следующем сезоне.

Честно говоря, в последние месяцы мы [с владельцами клуба] не пересекались. Мы общаемся через спортивных директоров. Мои взгляды и чувства, несмотря на это, не изменились», – сказал главный тренер « ».

После 32 матчей в «синие» идут на 9-м месте.