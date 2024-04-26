Маурисио Почеттино: «Только мне нужно стать лучше, да? Так всегда: «Тренеру нужно доказать, что он заслуживает остаться на следующий сезон». Ответственность несем мы все»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что не только он отвечает за результаты «Челси».

«Похоже, только мне нужно стать лучше, да? Так всегда: «Тренеру нужно доказать, что он заслуживает остаться здесь на следующий сезон».

Мы все несем ответственность за эту ситуацию, мы все должны доказать, что заслуживаем быть здесь в следующем сезоне.

Честно говоря, в последние месяцы мы [с владельцами клуба] не пересекались. Мы общаемся через спортивных директоров. Мои взгляды и чувства, несмотря на это, не изменились», – сказал главный тренер «Челси».

После 32 матчей в АПЛ «синие» идут на 9-м месте.

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16 комментариев
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У Челси нездоровая атмосфера и она не в тренере а в руководстве
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Ответственность несут все, но в большей степени тренер. Так было, есть и будет.
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У игроков полно индивидуальных ошибок в сезоне. Это обычно свидетельствует о недоработке тренера. Лучше бы обороной занимался.
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Читаю последние новости, и думаю, кто большая истеричка: Поч или Тен Хааг. Я не верю, что это взрослые опытные тренеры топ-клубов АПЛ.
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Ответ Алексей Фирстов
Почетинно не справляется со своими обязанностями у руля Тотенхема!
До него то они через год в финалах ЛЧ играли))
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Лимоны не помогают
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Ну с таким успехом любой учитель физкультуры СШ может возглавить ТОП и заявлять - не я один виноват, играют футболисты.
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Все! Поперло его!
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Тебе не надо ставить Дисаси или Бадиашиле когда есть здоровый Чалоба, и не надо заменами укреплять защиту тогда когда не забит победный гол. Да травмы сыграли важную роль в неудачах команды, но к Почу по ходу сезона есть немало вопросов
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Ответственность несут все, спрос в первую очередь с тренера
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Ответ Алексей Фирстов
Почетинно не справляется со своими обязанностями у руля Тотенхема!
Запоздали Вы с этим комментарием на пять лет.
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