Денисов про 0:0 с ЦСКА: «Самое скучное дерби в моей карьере. «Спартак» был ближе к победе»

Даниил Денисов назвал скучным дерби против ЦСКА.

и «Спартак» сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 21-го тура Мир .

«Немного расстроены, потому что нам не удалось выиграть. Игра была до гола – голов не увидели. Думаю, мы были ближе к победе.

Во втором тайме было много пауз. Наверное, это сбило наш темп. Не буду ничего говорить про судью.

Возможно, это одно из самых скучных дерби за последнее время.

Игра была верховая, много единоборств. Если говорить про результат, самое скучное дерби в моей карьере», – сказал защитник « » .

Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»