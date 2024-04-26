Денисов про 0:0 с ЦСКА: «Самое скучное дерби в моей карьере. «Спартак» был ближе к победе»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Р-Спорт Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов назвал скучным дерби против ЦСКА.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ.

«Немного расстроены, потому что нам не удалось выиграть. Игра была до гола – голов не увидели. Думаю, мы были ближе к победе.

Во втором тайме было много пауз. Наверное, это сбило наш темп. Не буду ничего говорить про судью.

Возможно, это одно из самых скучных дерби за последнее время.

Игра была верховая, много единоборств. Если говорить про результат, самое скучное дерби в моей карьере», – сказал защитник «Спартака» Даниил Денисов.

Какая скука в дерби и какой беспросветный «Спартак»

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Где там Спартак был ближе? Моменту, как у Облякова, у Спартака не было.
+14
-8
+6
Так разнообразил бы. Забил бы парочку.
Уровень исполнителей во вчерашнем дерби был далек от того, к котором мы привыкли. А когда играть некому, то и игры нет.
+3
0
+3
Спартак даже с таким ЦСКА ничего сделать не смог , зато был якобы ближе, скажите спасибо Облякову что отскочили.
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Где там Спартак был ближе? Моменту, как у Облякова, у Спартака не было.
Xg 0,26 против 0,72.
Спартак был ближе к голу.
+3
-1
+2
Спартак был ближе чтобы опять уволить тренера.
+3
-2
+1
Ну, Спартак первым нанёс удар в створ ворот. =)
+1
0
+1
Ответ Денис Уколов
скажите спасибо Зделлару. Опоздай он хотя бы на секунду, Соболь бы расстрелял Игоря и 0:1, там без шансов
Поражает , посмотри состав ЦСКА и Спартака , и вы ничего сделать не смогли с таким ЦСКА , остается только слюной плевать
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Где там Спартак был ближе? Моменту, как у Облякова, у Спартака не было.
Как минимум:
- Вовремя подставленная нога защитника ЦСКА между мячом и Соболевым, за секунду до нанесения удара почти с линии вратарской.
- Вытащенный Игоряном удар в касание Зиньковского в дальний угол.
+5
-4
+1
Ответ 1960лоцман
Поражает , посмотри состав ЦСКА и Спартака , и вы ничего сделать не смогли с таким ЦСКА , остается только слюной плевать
Ещё один признак маленького клуба. Я недоволен ничьей, а ваши в экстазе и оправдываются составом. Выводы делай сам, скажи спасибо Казарцеву и Мешкову
0
0
0
Ответ Детрит
Сам же себе и противоречишь. На дог.исход кф всегда самый низкий, потому что "инсайднутые" на него грузят всей толпой.
Ты в ставках понимаешь ничего. Кэф на ничью был самый большой, а не маленький

А в российской действительности все конторы под бандитами в разных степенях

Дебилы отгрузят, а владельцы контор собирают экспресс из поражения зенита дома и таких вот нулевых договорняков

Тем более, что игроками цска и Спартака владеют одни и те же бандиты

Это вот перетекание говна в виде чернова и маслова из цска в Спартак за это и говорит
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Ты свои фантазии при себе держи На ставке самый большой кэф был на ничью Я просто уверен, что кто надо собирает экспрессы с кэфом под 100 на поражениях зенита и пролетов Спартака днищам, вроде ростова и факела Ростов очки и голы вернул, кстати
Сам же себе и противоречишь. На дог.исход кф всегда самый низкий, потому что "инсайднутые" на него грузят всей толпой.
+1
-1
0
Ответ Wiley Fox
Сратый нулевой договорняк игроки обоих клубов охраняли, не бив по воротам Ну а дуэт казарцева и мешкова это контролировал
был бы нулевой дог, Обляков бы лупанул понадежнее по воробьям, а Максименко не тащил бы из нижнего угла на 93-й
+1
-1
0
Ответ Caniball
Xg 0,26 против 0,72. Спартак был ближе к голу.
По совокупности, может. Чисто в плане самого опасного момента - нет.
0
0
0
Ответ bevooch
Как минимум: - Вовремя подставленная нога защитника ЦСКА между мячом и Соболевым, за секунду до нанесения удара почти с линии вратарской. - Вытащенный Игоряном удар в касание Зиньковского в дальний угол.
Удар явно не опаснее момента Облякова. заблокированный удар сложно называть таковым.
+1
-1
0
Ответ bevooch
Как минимум: - Вовремя подставленная нога защитника ЦСКА между мячом и Соболевым, за секунду до нанесения удара почти с линии вратарской. - Вытащенный Игоряном удар в касание Зиньковского в дальний угол.
Не назначенный пенальти за игру рукой)
+3
-3
0
Что там говорить. Вчера Спартак отскочил! И это ещё не было, Файзулаева, Дивея и Роши!
0
0
0
С чего это Спартак был ближе, да если бы не этот Ваня , то и был бы счет 1:0 в пользу ЦСКА. Поражает такая любовь к Облякову всех и вся , не иначе как Ваня , мордашкой он что ли всех подкупил , как по мне игрок ниже среднего , зато сколько его превозносят.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий