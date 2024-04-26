Денисов про 0:0 с ЦСКА: «Самое скучное дерби в моей карьере. «Спартак» был ближе к победе»
Даниил Денисов назвал скучным дерби против ЦСКА.
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ.
«Немного расстроены, потому что нам не удалось выиграть. Игра была до гола – голов не увидели. Думаю, мы были ближе к победе.
Во втором тайме было много пауз. Наверное, это сбило наш темп. Не буду ничего говорить про судью.
Возможно, это одно из самых скучных дерби за последнее время.
Игра была верховая, много единоборств. Если говорить про результат, самое скучное дерби в моей карьере», – сказал защитник «Спартака» Даниил Денисов.
Уровень исполнителей во вчерашнем дерби был далек от того, к котором мы привыкли. А когда играть некому, то и игры нет.
Спартак был ближе к голу.
- Вовремя подставленная нога защитника ЦСКА между мячом и Соболевым, за секунду до нанесения удара почти с линии вратарской.
- Вытащенный Игоряном удар в касание Зиньковского в дальний угол.
А в российской действительности все конторы под бандитами в разных степенях
Дебилы отгрузят, а владельцы контор собирают экспресс из поражения зенита дома и таких вот нулевых договорняков
Тем более, что игроками цска и Спартака владеют одни и те же бандиты
Это вот перетекание говна в виде чернова и маслова из цска в Спартак за это и говорит