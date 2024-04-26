Генсек РФС про отказ «Сочи» в переносе игры с «Ахматом»: «Есть регламент соревнований. Нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги»

Теги премьер-лига Россия РФС Ахмат Максим Митрофанов ТАСС Сочи Футбол

Генеральный секретарь РФС объяснил отказ «Сочи» в переносе матча с «Ахматом».

«Ахмат» победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер «Сочи» Роберто Морено сообщил, что 14 футболистов южан отравились накануне игры.

«Обращение «Сочи» с просьбой перенести матч было. Отказались перенести, потому что есть регламент соревнований.

Форс-мажор – это все что угодно. Если форс-мажор, то нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах.

«Сочи» просил, но не предоставил документы. От лиги обращения не было.

В «Сочи» сообщили, что игроки плохо себя чувствуют, но, видимо, поправились или нашли тех, кто неплохо себя чувствуют, но документов нет», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

10 комментариев
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Я правильно понял , что до игры должен был прийти доктор, который осмотрел бы всех отравленных или надо было ехать в больницу, брать справку об отравлении всех 14 игроков и это всё за несколько часов до игры?
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сочи в пердив, а остальное не важно...
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Из -за выборов целые туры в двух лигах перенсли и генсек молчит. А тут один матч не могут перенести.
+3
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Сочи&Факел - пердив !
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Ответ Олег Сагайдачный
Генсек. Думал что это уже история.
Генсек НАТО Столтенберг, Генсек ООО Гутерриш. 😊
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