Генсек РФС про отказ «Сочи» в переносе игры с «Ахматом»: «Есть регламент соревнований. Нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги»

Генеральный секретарь РФС объяснил отказ «Сочи» в переносе матча с «Ахматом».

« » победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер « » Роберто Морено сообщил, что 14 футболистов южан отравились накануне игры.

«Обращение «Сочи» с просьбой перенести матч было. Отказались перенести, потому что есть регламент соревнований.

Форс-мажор – это все что угодно. Если форс-мажор, то нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах.

«Сочи» просил, но не предоставил документы. От лиги обращения не было.

В «Сочи» сообщили, что игроки плохо себя чувствуют, но, видимо, поправились или нашли тех, кто неплохо себя чувствуют, но документов нет», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.