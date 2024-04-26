Генсек РФС про отказ «Сочи» в переносе игры с «Ахматом»: «Есть регламент соревнований. Нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги»
Генеральный секретарь РФС объяснил отказ «Сочи» в переносе матча с «Ахматом».
«Ахмат» победил «Сочи» в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ со счетом 1:0. Перед игрой главный тренер «Сочи» Роберто Морено сообщил, что 14 футболистов южан отравились накануне игры.
«Обращение «Сочи» с просьбой перенести матч было. Отказались перенести, потому что есть регламент соревнований.
Форс-мажор – это все что угодно. Если форс-мажор, то нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах.
«Сочи» просил, но не предоставил документы. От лиги обращения не было.
В «Сочи» сообщили, что игроки плохо себя чувствуют, но, видимо, поправились или нашли тех, кто неплохо себя чувствуют, но документов нет», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.