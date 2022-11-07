Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00. «Барса», «МЮ» и «Ювентус» узнают соперников

Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными, а восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными.

Сеяные: (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Монако» (Франция), «Нант» (Франция), ПСВ (Нидерланды), (Италия), «Ренн» (Франция), «Унион» (Германия).

Несеяные: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), ( ), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина), (Италия).

В стыковых матчах Лиги Европы не могут встретиться команды из одной страны.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля. Ответные поединки пройдут неделю спустя.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Проигравшие выбывают из еврокубков.

Жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 15:00 по московскому времени.