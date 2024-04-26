Дмитрий Губерниев: «Футбол и хоккей как локомотивы разгоняют российский спорт, биатлон и лыжи помогают. Это не дает нашему спорту загнуться в не самые хорошие времена»

Дмитрий Губерниев высказался о борьбе в Мир РПЛ и положении спорта в РФ.

«Не думаю, что « » отдаст чемпионство, но борьба за серебро и бронзу станет украшением чемпионата. Я рад за « » и за Рашида Рахимова, поздравляю их с победой.

Хотя «Зенит» сейчас выглядит не столь грозно, как в прошлом году, но проблема в том, что соперники этим воспользоваться не могут. Они, к сожалению, нестабильны.

Вдолгую это поражение не приведет к тому, чтобы «Зенит» посыпался. Но если соперники, те же « », « », будут показывать свое, тогда эти команды пойдут с «Зенитом» рядом. А добавим , «Динамо», может, в меньшей степени «Спартак», после всех его метаморфоз. Тогда у нас будет конкуренция.

Мне хочется конкуренции. Вот мы говорили про хоккей, про семь матчей. Понимаю, что на меня могут осерчать те или иные поклонники, мол, какие семь матчей. Но это же здорово, когда такой хоккей, с такими телевизионными рейтингами, с таким вниманием, заряжает всю страну. То же самое можно сказать про футбол.

У нас хороший чемпионат. Футбол и хоккей как локомотивы разгоняют российский спорт, активно помогают биатлон и лыжные гонки. Это не дает нашему спорту загнуться, хоть и переживаем мы не самые хорошие времена.

Я далек от мысли, что сейчас самое прекрасное время для развития спорта. А что, раньше было не такое?

Но если нам достался лимон, вспоминая Дейла Карнеги, то мы попробуем из него сделать очень вкусный лимонад, пить его долго, еще и делясь с другими», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.