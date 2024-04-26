Дмитрий Губерниев: «Футбол и хоккей как локомотивы разгоняют российский спорт, биатлон и лыжи помогают. Это не дает нашему спорту загнуться в не самые хорошие времена»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Губерниев КХЛ Краснодар Советский спорт Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о борьбе в Мир РПЛ и положении спорта в РФ.

«Не думаю, что «Зенит» отдаст чемпионство, но борьба за серебро и бронзу станет украшением чемпионата. Я рад за «Рубин» и за Рашида Рахимова, поздравляю их с победой.

Хотя «Зенит» сейчас выглядит не столь грозно, как в прошлом году, но проблема в том, что соперники этим воспользоваться не могут. Они, к сожалению, нестабильны.

Вдолгую это поражение не приведет к тому, чтобы «Зенит» посыпался. Но если соперники, те же «Локомотив», «Краснодар», будут показывать свое, тогда эти команды пойдут с «Зенитом» рядом. А добавим ЦСКА, «Динамо», может, в меньшей степени «Спартак», после всех его метаморфоз. Тогда у нас будет конкуренция.

Мне хочется конкуренции. Вот мы говорили про хоккей, про семь матчей. Понимаю, что на меня могут осерчать те или иные поклонники, мол, какие семь матчей. Но это же здорово, когда такой хоккей, с такими телевизионными рейтингами, с таким вниманием, заряжает всю страну. То же самое можно сказать про футбол.

У нас хороший чемпионат. Футбол и хоккей как локомотивы разгоняют российский спорт, активно помогают биатлон и лыжные гонки. Это не дает нашему спорту загнуться, хоть и переживаем мы не самые хорошие времена.

Я далек от мысли, что сейчас самое прекрасное время для развития спорта. А что, раньше было не такое?

Но если нам достался лимон, вспоминая Дейла Карнеги, то мы попробуем из него сделать очень вкусный лимонад, пить его долго, еще и делясь с другими», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

15 комментариев
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Футбол разгоняет просто в космос! Вчера на главном дерби страны по пустым фанаткам была особенно заметна убогость разгона
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Ответ seppblatter@mail.ru
Футбол разгоняет просто в космос! Вчера на главном дерби страны по пустым фанаткам была особенно заметна убогость разгона
Просто оформившие фан айди не смогли посетить матч, так как будний день и дачный сезон начался. Так бы был аншлаг.
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Губернев лыжник. )
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Чтобы из лимона сделать лимонад надо в него еще сахарку бахнуть, а у нас его с гулькин нос. Нет ни людей, способных качественно показать тот же футбол, качественно его проанализировать, ни соответствующей техники в нужном объеме. У нас эксперты выбирают лучшими игроками матчей Хлусевича и Пруцева, при том, что Медина и Дуарте играли на голову выше. В главном дерби страны на федеральном канале арбитр допускает грубейшие ошибки весь матч. За безобидную шутку пацана кошмарят комитеты по этике. Биатлон твой в рамках чемпионата России стал интересен только совсем уж гикам.

Чтобы сделать качественный продукт в условиях изоляции, нужны классные спецы во всех сферах, которые умеют этот лимонад готовить. Но пока таковых на горизонте не видно.
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Футбол хоккей и кружка пива 🍺
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Флюгер Губерниева чуть сменил вкктор болтовни, уже в стране оказывается есть и футбол и хоккей и лыжи , еще два-три дня и страна снова превратится в спортивную державу, о как Диме из госдумы пинок прилетел, разу и спортивные локомотивы в спорте появились.
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24 апр. "Мы регрессируем. Наша задача – этот регресс остановить или уменьшить. Чудес не бывает. Российский спорт на обочине уже три года... Россия - неспортивная страна".
26 апр. "У нас хороший чемпионат. Футбол и хоккей как локомотивы разгоняют российский спорт, активно помогают биатлон и лыжные гонки".
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Ответ UncleMaks
ой да ладно, показывают вполне качественно. можно, конечно, лучше, но качество показа, картинки, режиссеров/операторов, графики, на уровне. с остальным спорить сложно
показывают хорошо только матчи 5-6 команд. Потому что на стадионах установлена техника соответствующая. И то линии ВАР ждали полгода. Условный матч Крылья - Ростов будет показан на уровне конца нулевых. А про Прематч/постматч/интермедию вообще говорить не хочется. Ловчева или Быстрова слушать - просто зубы сводит.
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Ага, мы вчера видели как они разгоняют наш спорт в матче Спартак Цска
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Помните фильм такой был Generation-П, так вот там политики все были некой «нейросетью» , ну в нынешнем понимании.
Так вот мне иногда кажется, что эти Мостовые, Губерниевы и прочий сброд - ни что иное, как нейросеть. Причем такая, написанная на коленке, что называется..
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наш спорт загоняют в угол такие истерички, как губерниев, черданцев и пр. Невозможно слушать, приходится смотреть в тишине. Не спорт, а кладбище талантов какое-=то. Хочется услышать и увидеть что-то жизнеутверждающее, а не эти постоянные бабьи сплетни ни о чем. Так-то, здоровьица всем)
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Ты чего имеешь ввиду под "разгоняют спорт"? Если рейтинги ТВ, то может быть, а если массовость и результаты, так от биатлона массовость нулевая, а от футбола - мастерство, на мировом уровне.
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То ты вещаешь что уже загнулся и на обочине, то вдруг локомотивы🤔Балбес
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Ответ Детрит
Чтобы из лимона сделать лимонад надо в него еще сахарку бахнуть, а у нас его с гулькин нос. Нет ни людей, способных качественно показать тот же футбол, качественно его проанализировать, ни соответствующей техники в нужном объеме. У нас эксперты выбирают лучшими игроками матчей Хлусевича и Пруцева, при том, что Медина и Дуарте играли на голову выше. В главном дерби страны на федеральном канале арбитр допускает грубейшие ошибки весь матч. За безобидную шутку пацана кошмарят комитеты по этике. Биатлон твой в рамках чемпионата России стал интересен только совсем уж гикам. Чтобы сделать качественный продукт в условиях изоляции, нужны классные спецы во всех сферах, которые умеют этот лимонад готовить. Но пока таковых на горизонте не видно.
ой да ладно, показывают вполне качественно. можно, конечно, лучше, но качество показа, картинки, режиссеров/операторов, графики, на уровне. с остальным спорить сложно
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