Гендиректор «Пари НН» о мате Корнеева на «Матч ТВ»: «Федеральный канал на это права не имеет. Юрана за опоссумов дисквалифицировали. Просить извинения – удел слабых, а мы не слабые»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Генеральный директор «Пари НН» оценил резкое высказывание Игоря Корнеева.

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России Корнеев в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН».

«Ничего случайного не существует. Все кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала.

Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое.

Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг.

Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет.

Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом.

Просить извинения – удел слабых людей. А мы не слабые люди», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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Медиабойкот Юрана – глупость

20 комментариев
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Ну по делу если честно. Позорище какое-то позволять проявляться своим быдло повадкам на телевидении.
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Мелик, ты зачем приплёл 3,2 млн нижегородцев, если на ваши матчи с фан айди ходит тысяч 6-7 в среднем🤡
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Если бы не Корнеев, тур был бы забыт
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3,2 млн нижегородцев следящие за клубом - это даже большая хрень, чем ту, что вчера сморозил Корнеев
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Нормально он так главу чеченского региона унизил
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господин Давид сейчас на один кавказский клуб наехал или что? Немедленно извинис
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Просить извинения — нормально
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Просить извинения это абсолютно не удел слабых. Извинения порой имеют свою силу.
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Зато понятно, чему Корнеев юношей в сборной учил
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Корнеев перепутал студию с сауной под пивко
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Ответ bubon1k
Мелик, ты зачем приплёл 3,2 млн нижегородцев, если на ваши матчи с фан айди ходит тысяч 6-7 в среднем🤡
И это при том, что они ходят на новый супер современный стадион) играли бы на стадионе по типу воронежского, то вообще бы никто не ходил на футбол в нижнем))
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Ответ saintveles
Просить извинения — нормально
Здесь немного о другом. Они имеют в виду: "мы не будем просить извиняться перед нами"
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Ответ bubon1k
Мелик, ты зачем приплёл 3,2 млн нижегородцев, если на ваши матчи с фан айди ходит тысяч 6-7 в среднем🤡
так есть еще телевизоры, бары, видеотрансляции, интернет.
мб там 3,2 млн нижегородцев следят за матчами НН
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Это были не опоссумы!
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Ересь какая-то.
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Какой канал, такие и эксперты..
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Пацаны не извиняются.
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А я думал что мне показалось когда вчера смотрел,оказывается нет
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Корнеев по-моему датый был.
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