Гендиректор «Пари НН» о мате Корнеева на «Матч ТВ»: «Федеральный канал на это права не имеет. Юрана за опоссумов дисквалифицировали. Просить извинения – удел слабых, а мы не слабые»

Генеральный директор «Пари НН» оценил резкое высказывание Игоря Корнеева.

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире « » в нецензурной форме высказался о футболистах « ».

«Ничего случайного не существует. Все кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала.

Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое.

Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг.

Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет.

Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом.

Просить извинения – удел слабых людей. А мы не слабые люди», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

Медиабойкот Юрана – глупость