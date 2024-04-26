Беллингем включен в заявку «Реала» вместо Родриго на матч с «Сосьедадом». Джуд из-за гастроэнтерита не тренировался, у бразильца – грипп

Родриго пропустит матч «Реала» против «Сосьедада».

Бразильский вингер мадридского клуба не примет участие в игре 33-го тура .

Футболист был исключен из заявки команды из-за гриппа.

Но в заявку на предстоящий матч вместо него попал полузащитник « » , которого не было в изначальном списке.

Англичанин из-за гастроэнтерита не тренировался с командой в преддверии игры.

Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.