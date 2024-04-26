Беллингем включен в заявку «Реала» вместо Родриго на матч с «Сосьедадом». Джуд из-за гастроэнтерита не тренировался, у бразильца – грипп

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Родриго Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Родриго пропустит матч «Реала» против «Сосьедада».

Бразильский вингер мадридского клуба не примет участие в игре 33-го тура Ла Лиги.

Футболист был исключен из заявки команды из-за гриппа.

Но в заявку на предстоящий матч вместо него попал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого не было в изначальном списке.

Англичанин из-за гастроэнтерита не тренировался с командой в преддверии игры.

Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени. 

5 комментариев
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Вряд-ли Беллингем сыграет с первых минут,скорее выйдет во втором чтоб забить победный в концовке)
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Даёшь Браима в старте!
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Та пофиг можно и полурезервом отдохнуть, Модрич и Диас вполне подменят.
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Ответ 5t1ck
Та пофиг можно и полурезервом отдохнуть, Модрич и Диас вполне подменят.
Можно и не играть на всю возможность, надо беречь силы для ЛЧ.
А определяющий матч Реал выиграл на днях)
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>>Англичанин из-за гастроэнтерита не тренировался с командой в преддверии игры.

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