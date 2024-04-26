Беллингем включен в заявку «Реала» вместо Родриго на матч с «Сосьедадом». Джуд из-за гастроэнтерита не тренировался, у бразильца – грипп
Родриго пропустит матч «Реала» против «Сосьедада».
Бразильский вингер мадридского клуба не примет участие в игре 33-го тура Ла Лиги.
Футболист был исключен из заявки команды из-за гриппа.
Но в заявку на предстоящий матч вместо него попал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого не было в изначальном списке.
Англичанин из-за гастроэнтерита не тренировался с командой в преддверии игры.
Матч «Реал Сосьедад» – «Реал» состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.
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