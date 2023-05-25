Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
Международная федерация лыжных видов (FIS) утвердила календарь Кубка мира-2023/24.
Календарь Кубка мира-2023/24 по лыжным гонкам
24-26 ноября, Рука, Финляндия
24 ноября – спринт, классический стиль
25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль
2-3 декабря, Елливаре, Швеция
2 декабря – 10 км, свободный стиль
3 декабря – эстафета, 4x7,5 км
15-17 декабря, Тронхейм, Норвегия
15 декабря – спринт, свободный стиль
16 декабря – 20 км, скиатлон
17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
«Тур де Ски»
30 декабря – 7 января
Тоблах, Италия
30 декабря – спринт, свободный стиль
31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км)
Давос, Швейцария
3 января – спринт, свободный стиль
4 января – 20 км, преследование, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
19-21 января, Оберхоф, Германия
19 января – спринт, классический стиль
20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
21 января – эстафета, 4x7,5 км
26-28 января, Гомс, Швейцария
26 января – смешанная эстафета, 4x5 км
27 января – спринт, свободный стиль
28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль
9-13 февраля, Кэнмор, Канада
9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
10 февраля – спринт, свободный стиль
11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль
13 февраля – спринт, классический стиль
17-18 февраля, Миннеаполис, США
17 февраля – спринт, свободный стиль
18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
1-3 марта, Лахти, Финляндия
1 марта – командный спринт, классический стиль
2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль
3 марта – спринт, свободный стиль
9-10 марта, Холменколлен, Норвегия
9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль
10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
12 марта, Драммен, Норвегия
Спринт, классический стиль
15-17 марта, Фалун, Швеция
15 марта – спринт, классический стиль
16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль
В целом довольно интересный календарь, вот только жалко, что от большого Тура отказались ...
В целом, не совсем понятно, каким образом ФИС собираются делать ставку на мифическую зрелищность с целой одной многодневкой и целыми двумя преследованиями за весь длиннейший сезон. Ну ладно многодневки, они дорогие. Но персьют - это ведь золотая жила. Его очень интересно смотреть, провести его можно после абсолютно любой гонки, и затраты на организацию не очень большие. Любая нормальная спортивная федерация, имея козырь в виде преследований, проводила бы их на регулярной основе, но ФИС продолжают биться лбом об стену. Если уж копируете биатлон, так делайте это с умом, а не на авось.