Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски расписание турниров Лыжи

Международная федерация лыжных видов (FIS) утвердила календарь Кубка мира-2023/24.

Календарь Кубка мира-2023/24 по лыжным гонкам

24-26 ноября, Рука, Финляндия

24 ноября – спринт, классический стиль

25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль

2-3 декабря, Елливаре, Швеция

2 декабря – 10 км, свободный стиль

3 декабря – эстафета, 4x7,5 км 

15-17 декабря, Тронхейм, Норвегия

15 декабря – спринт, свободный стиль 

16 декабря – 20 км, скиатлон

17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

«Тур де Ски»

30 декабря – 7 января

Тоблах, Италия

30 декабря – спринт, свободный стиль

31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км)

Давос, Швейцария

3 января – спринт, свободный стиль

4 января – 20 км, преследование, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

19-21 января, Оберхоф, Германия

19 января – спринт, классический стиль

20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

21 января – эстафета, 4x7,5 км

26-28 января, Гомс, Швейцария

26 января – смешанная эстафета, 4x5 км

27 января – спринт, свободный стиль

28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль

9-13 февраля, Кэнмор, Канада 

9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

10 февраля – спринт, свободный стиль

11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль

13 февраля – спринт, классический стиль

17-18 февраля, Миннеаполис, США

17 февраля – спринт, свободный стиль

18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

1-3 марта, Лахти, Финляндия

1 марта – командный спринт, классический стиль

2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль

3 марта – спринт, свободный стиль

9-10 марта, Холменколлен, Норвегия

9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль

10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

12 марта, Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль

15-17 марта, Фалун, Швеция

15 марта – спринт, классический стиль

16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль

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3 комментария

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SkierNSK
Начинали нормально - на один спринт две дистанционные гонки, но после ТдС вернулись к половине спринтов ...
В целом довольно интересный календарь, вот только жалко, что от большого Тура отказались ...
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ParovozovArkadij
Наконец-то появились новые этапы и гонки, начало сезона и ТдС в кои-то веки не будут повторением одних и тех же соревнований. В Давос вон даже впервые за много лет классику завезли.

В целом, не совсем понятно, каким образом ФИС собираются делать ставку на мифическую зрелищность с целой одной многодневкой и целыми двумя преследованиями за весь длиннейший сезон. Ну ладно многодневки, они дорогие. Но персьют - это ведь золотая жила. Его очень интересно смотреть, провести его можно после абсолютно любой гонки, и затраты на организацию не очень большие. Любая нормальная спортивная федерация, имея козырь в виде преследований, проводила бы их на регулярной основе, но ФИС продолжают биться лбом об стену. Если уж копируете биатлон, так делайте это с умом, а не на авось.
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ParovozovArkadij
Ответ SkierNSK
Начинали нормально - на один спринт две дистанционные гонки, но после ТдС вернулись к половине спринтов ... В целом довольно интересный календарь, вот только жалко, что от большого Тура отказались ...
ТдС в этом году весьма интересный, но какой-то совсем не сбалансированный. Оба спринта свободным стилем, но при этом коньковая дистанция всего одна (финальное восхождение выносим за скобки). У Крюгера нет практически никаких шансов. А величайший универсал Халва опять подойдёт к горе вторым)
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