Комментатор и ведущий «Матч ТВ» высказался о возможном боксерском поединке между фигуристкой и телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы здоровеньким было. Единственное, хотелось бы понять, насколько этот бой будет серьезным. Есть ощущение, что это будет шуточная история.

Конечно, публике хотелось бы, чтобы состоялся такой серьезный кровопролитный бой. В случае с Ольгой лишняя шумиха, конечно, не повредит.

В случае с Алиной она тоже не повредит, но я бы на ее месте вместо боксерских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления», – сказал Губерниев.