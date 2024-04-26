Писарев покинул пост тренера «Краснодара-2». Он провел 23 матча с командой

Теги премьер-лига Россия отставки Олег Веретенников Николай Писарев Краснодар Краснодар-2 Вторая лига А Футбол

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2».

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба краснодарского клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

Исполнять обязанности тренера до конца сезона будет Олег Веретенников.

Писарев возглавил вторую команду «быков» по ходу осеннего этапа LEON-Второй лиги. Вместе с черно-зелеными он стал победителем первой части сезона.

Команда проиграла последние два матча и после зимней паузы имеет 3 победы, 3 ничьих и 3 поражения в 9 матчах.

Всего при Писареве «быки» провели 23 игры – 12 побед, 6 поражений, 5 ничьих.

«Краснодар-2» идет на 1-м месте 1-го этапа Золото LEON-Второй лиги А.

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15 комментариев
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Заменит Корнеева, как шило на мыло, на чердактв
+16
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Прощай легенда. Спасибо за всё
+8
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Ушёл, как всегда, с нестойкой

Ему Химки 37 млн должны. Ну, конечно, бандитам тамбовским, а он там долю получает, как и в сборной России

Писарева теперь тамбовские могут в нижний новгород определить на распил
+7
0
+7
Ничего, скоро этого физрука опять куда-нибудь пристрят.
+3
-1
+2
Золото LEON-Второй лиги А (с)
🤦 Абракадабра
+4
-3
+1
Кисель забродил..Коля устал)
+1
0
+1
Не, что ни говори, но 12-5-6 это совсем неплохая статистика для тренера. 59% очков набранных. Да, весенний отрезок похуже выдался, но там тоже надо смотреть, почему именно. Возможно, это аномалия, которая не показательна в целом.
+1
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+1
Ждем всплытия физрука в другом клубе
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Ответ PIT-BUL
Ахмат?))
А можно прям сейчас место Адиева, он то их оставит в РПЛ а этот бы быстро спустил
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Не всегда хороший игрок может быть хорошим тренером . Где-то на подсосе у главного , но главным ему противопоказано . В принципе , ещё многое зависит от того , какие игроки собраны в команде , какие задачи стоят перед ним . А может Академия Краснодара уже "исписалась" , как пример , Академия Спартака ?
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Писарев просто непотопляемый, везде пристроится. Вот, что значит иметь хорошие связи.
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Круговорот тренеров в нашем футболе) 30 тренеров пытаются попасть в 30 с учётом команд ФНЛ. Конкуренция бешеная у нас
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Ответ Антон Фалафель
Ничего, скоро этого физрука опять куда-нибудь пристрят.
Ахмат?))
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