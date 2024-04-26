Писарев покинул пост тренера «Краснодара-2». Он провел 23 матча с командой
Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2».
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба краснодарского клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Исполнять обязанности тренера до конца сезона будет Олег Веретенников.
Писарев возглавил вторую команду «быков» по ходу осеннего этапа LEON-Второй лиги. Вместе с черно-зелеными он стал победителем первой части сезона.
Команда проиграла последние два матча и после зимней паузы имеет 3 победы, 3 ничьих и 3 поражения в 9 матчах.
Всего при Писареве «быки» провели 23 игры – 12 побед, 6 поражений, 5 ничьих.
«Краснодар-2» идет на 1-м месте 1-го этапа Золото LEON-Второй лиги А.
Ему Химки 37 млн должны. Ну, конечно, бандитам тамбовским, а он там долю получает, как и в сборной России
Писарева теперь тамбовские могут в нижний новгород определить на распил
🤦 Абракадабра