Писарев покинул пост тренера «Краснодара-2». Он провел 23 матча с командой

Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2».

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба краснодарского клуба. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

Исполнять обязанности тренера до конца сезона будет .

возглавил вторую команду «быков» по ходу осеннего этапа LEON-Второй лиги. Вместе с черно-зелеными он стал победителем первой части сезона.

Команда проиграла последние два матча и после зимней паузы имеет 3 победы, 3 ничьих и 3 поражения в 9 матчах.

Всего при Писареве «быки» провели 23 игры – 12 побед, 6 поражений, 5 ничьих.

« » идет на 1-м месте 1-го этапа Золото LEON-Второй лиги А.