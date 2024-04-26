Безруков про «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Я говорил с целью посмеяться, не ожидал резонанса. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры»
Руслан Безруков высказался о своей шутке про «денежки» от «Краснодара».
После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Ты ожидал что такая реакция будет на твою шутку?
– Вообще нет. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс.
– Почему не поняли эту шутку? Зацепились за фразу?
– Может быть, нервная концовка. Матч был напряженный, и эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, стычки.
– Видел как ребята из Камеди отыграли эту тему?
– Я видел. Я всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова (смеется) У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович [Рахимов], Леонид Слуцкий. Натренировали (смеется)
– Как ты относишься к этой истории, что регулярно наказывают за слова?
– Просто нужно понимать, с каким умыслом было сказано. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого. На негативе можно лишнего сказать. Мы все люди мы можем что-то сказать.
– В команде начали шутить?
– Рашид Маматкулович еще скажет, я опасаюсь этого больше всего. Ребята начали подкалывать. В начале сказали, что хорошо ответил, а потом говорят – походишь по шоу, годик у тебя будет.
– Допускаешь, что может быть санкция?
– Когда начинали писать об этом я не верил в это. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры, – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Шутка-то нормальная, чувак. Просто кучка бесполезных людей возомнила себя богами Олимпа. Успокойся. За кем правда, тот и сильней (с)
Раздули из мухи не пойми что.
Сказал и сказал.
Правильно в свое время Радимов говорил.
Там про КДК было, но один черт, что кдк, что комитеты эти с Кавазашвилями в рядах.
Давно уже приплыли к родному берегу.
Молодёжь, привыкайте. Шутки уместны на кухне среди ближайшего окружения. И то с оглядкой.