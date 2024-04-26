Безруков про «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Я говорил с целью посмеяться, не ожидал резонанса. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Краснодар Комитет по этике деньги ахахаха Руслан Безруков кино Коммент.Шоу Гарик Харламов Футбол

Руслан Безруков высказался о своей шутке про «денежки» от «Краснодара».

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

Ты ожидал что такая реакция будет на твою шутку?

– Вообще нет. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс.

Почему не поняли эту шутку? Зацепились за фразу?

– Может быть, нервная концовка. Матч был напряженный, и эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, стычки.

Видел как ребята из Камеди отыграли эту тему?

– Я видел. Я всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова (смеется) У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович [Рахимов], Леонид Слуцкий. Натренировали (смеется)

Как ты относишься к этой истории, что регулярно наказывают за слова?

– Просто нужно понимать, с каким умыслом было сказано. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого. На негативе можно лишнего сказать. Мы все люди мы можем что-то сказать.

В команде начали шутить?

– Рашид Маматкулович еще скажет, я опасаюсь этого больше всего. Ребята начали подкалывать. В начале сказали, что хорошо ответил, а потом говорят – походишь по шоу, годик у тебя будет.
 
Допускаешь, что может быть санкция?

– Когда начинали писать об этом я не верил в это. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры, – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

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12 комментариев
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Скоро престарелые комитетские корифеи этики расскажут что ты имел ввиду.
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>>Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры

Шутка-то нормальная, чувак. Просто кучка бесполезных людей возомнила себя богами Олимпа. Успокойся. За кем правда, тот и сильней (с)
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Смех какой-то.
Раздули из мухи не пойми что.
Сказал и сказал.

Правильно в свое время Радимов говорил.
Там про КДК было, но один черт, что кдк, что комитеты эти с Кавазашвилями в рядах.
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да понятно, что это дело завели, что бы заглушить историю с отравлением... и чем бессмысленней дело - тем больше будет шума, как собственно и происходит в настоящий момент.... сколько статей спортс настрочил про отравление ЧЕТЫРНАДЦАТИ игроков? а сколько про шутку Безрукова? вот то-то же...
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!
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Ну да, все флеш интервью выходящие за рамки: "Перед игрой мы думали только о победе, бились боролись, чтоб победить, к следующему матчу будем настраиваться на борьбу за три очка, эээ", надо запретить, а то вдруг это оскорбит чувства очередного кабинетного умника
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Финансовое стимулирование третьей стороной не является наказуемым деянием, оно широко практикуется в мире.
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В каждой шутки есть доля шутки. Всё нормально.
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"Прежде, чем затеешь шутку, надо знать предел терпения у того, над кем хочешь подшутить."
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Сказал бы: "Деньги на бочку!" Не было бы проблем.
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РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара».

Давно уже приплыли к родному берегу.
Молодёжь, привыкайте. Шутки уместны на кухне среди ближайшего окружения. И то с оглядкой.
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