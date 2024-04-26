Безруков про «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Я говорил с целью посмеяться, не ожидал резонанса. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры»

Руслан Безруков высказался о своей шутке про «денежки» от «Краснодара».

После победы «Рубина» над « » (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Ты ожидал что такая реакция будет на твою шутку?

– Вообще нет. У меня даже сейчас присутствует волнение. Я говорил это с целью посмеяться. Хотелось раскрасить вечер, пошутил. Не ожидал, что будет такой резонанс.

– Почему не поняли эту шутку? Зацепились за фразу?

– Может быть, нервная концовка. Матч был напряженный, и эмоции были со стороны обеих команд. Настолько огненная концовка, стычки.

– Видел как ребята из Камеди отыграли эту тему?

– Я видел. Я всегда хотел стать чуть известнее другого Безрукова (смеется) У меня хорошие тренеры по юмору: Рашид Маматкулович [Рахимов], Леонид Слуцкий. Натренировали (смеется)

– Как ты относишься к этой истории, что регулярно наказывают за слова?

– Просто нужно понимать, с каким умыслом было сказано. Мы понимаем, когда человек в настроении, он может сказать одно, не подразумевая ничего плохого. На негативе можно лишнего сказать. Мы все люди мы можем что-то сказать.

– В команде начали шутить?

– Рашид Маматкулович еще скажет, я опасаюсь этого больше всего. Ребята начали подкалывать. В начале сказали, что хорошо ответил, а потом говорят – походишь по шоу, годик у тебя будет.



– Допускаешь, что может быть санкция?

– Когда начинали писать об этом я не верил в это. Не хочется из-за неудачной шутки пропускать игры, – сказал полузащитник « » на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?