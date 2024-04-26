Кузьмичев о Сулейманове: «В договоре было – 30% агенту. «Локо» и «Пари НН» вступили в сговор и кинули его – продали игрока до выполнения пункта об обязательном выкупе»
Владимир Кузьмичев рассказал, как «Пари НН» ушел от выплат Вадиму Шпиневу.
Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» прошлым летом на правах аренды из «Пари НН».
– Что случилось с Сулеймановым? Было резкое высказывание Вадима Шпинева, которое породило много споров.
– В принципе ситуация очень простая. Я понимаю, почему Вадим так эмоционально выступил – это просто его характер, он всегда больно реагирует, поэтому выступления получаются у него не очень корректные.
Было арендное соглашение между двумя клубами – «Пари НН» и «Локомотивом». Право выкупа вступило бы в силу как раз после матча с «Пари НН», за голевые действия.
«Локомотив» был обязан заплатить условную сумму, прописанную в контракте. В этом договоре было прописано 30% агенту.
Что делает «Нижний», понимая, что треть нужно будет отдать, но делать это не очень хочется? Они предлагают «Локомотиву» сделать простую вещь: они продают Сулейманова до выполнения пункта, после которого следует обязательный выкуп, делают договор на 1 рубль.
– Шпинев посчитал, что его кидают?
– Почему посчитал? Они его кинули.
«Локомотив» оказался в сговоре. Они знали, что в этом трансфере есть агентские интересы. Конечно, они вступили в корпоративный сговор и кинули Вадима. И, естественно, мы получили такую реакцию от Шпинева.
– В этой истории есть желание сэкономить на агентских или что-то еще?
– Нет, только это, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»