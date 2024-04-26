Кузьмичев о Сулейманове: «В договоре было – 30% агенту. «Локо» и «Пари НН» вступили в сговор и кинули его – продали игрока до выполнения пункта об обязательном выкупе»

Владимир Кузьмичев рассказал, как «Пари НН» ушел от выплат Вадиму Шпиневу.

перешел в «Локомотив» прошлым летом на правах аренды из «Пари НН».

– Что случилось с Сулеймановым? Было резкое высказывание , которое породило много споров.

– В принципе ситуация очень простая. Я понимаю, почему Вадим так эмоционально выступил – это просто его характер, он всегда больно реагирует, поэтому выступления получаются у него не очень корректные.

Было арендное соглашение между двумя клубами – «Пари НН» и « ». Право выкупа вступило бы в силу как раз после матча с « », за голевые действия.

«Локомотив» был обязан заплатить условную сумму, прописанную в контракте. В этом договоре было прописано 30% агенту.

Что делает «Нижний», понимая, что треть нужно будет отдать, но делать это не очень хочется? Они предлагают «Локомотиву» сделать простую вещь: они продают Сулейманова до выполнения пункта, после которого следует обязательный выкуп, делают договор на 1 рубль.

– Шпинев посчитал, что его кидают?

– Почему посчитал? Они его кинули.

«Локомотив» оказался в сговоре. Они знали, что в этом трансфере есть агентские интересы. Конечно, они вступили в корпоративный сговор и кинули Вадима. И, естественно, мы получили такую реакцию от Шпинева.

– В этой истории есть желание сэкономить на агентских или что-то еще?

– Нет, только это, – сказал бывший директор академии «Локомотива» в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»