Кузьмичев о Сулейманове: «В договоре было – 30% агенту. «Локо» и «Пари НН» вступили в сговор и кинули его – продали игрока до выполнения пункта об обязательном выкупе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Кузьмичев агенты Пари НН Вадим Шпинев Тимур Сулейманов деньги Это футбол, брат! Футбол

Владимир Кузьмичев рассказал, как «Пари НН» ушел от выплат Вадиму Шпиневу.

Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» прошлым летом на правах аренды из «Пари НН».

Что случилось с Сулеймановым? Было резкое высказывание Вадима Шпинева, которое породило много споров.

– В принципе ситуация очень простая. Я понимаю, почему Вадим так эмоционально выступил – это просто его характер, он всегда больно реагирует, поэтому выступления получаются у него не очень корректные.

Было арендное соглашение между двумя клубами – «Пари НН» и «Локомотивом». Право выкупа вступило бы в силу как раз после матча с «Пари НН», за голевые действия.

«Локомотив» был обязан заплатить условную сумму, прописанную в контракте. В этом договоре было прописано 30% агенту.

Что делает «Нижний», понимая, что треть нужно будет отдать, но делать это не очень хочется? Они предлагают «Локомотиву» сделать простую вещь: они продают Сулейманова до выполнения пункта, после которого следует обязательный выкуп, делают договор на 1 рубль.

Шпинев посчитал, что его кидают?

– Почему посчитал? Они его кинули.

«Локомотив» оказался в сговоре. Они знали, что в этом трансфере есть агентские интересы. Конечно, они вступили в корпоративный сговор и кинули Вадима. И, естественно, мы получили такую реакцию от Шпинева.

В этой истории есть желание сэкономить на агентских или что-то еще?

– Нет, только это, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»

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32 комментария
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агент имеет право диктовать свои проценты, клубы имеют право положить на него с прибором. чё за истерика?
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Агента кинули, какая жаль... плакали всей маршруткой.
+30
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+30
Как так получается? С какого перепуга агенту 30 процентов выписывается? Почему сам игрок на такое соглашается ? Реально товаров уже стали. Почему никак не регулируется процент агентов? Это же бред
+18
-3
+15
Если агент считает, что его кинули пускай идёт в суд. Я вот считаю, что клубы просто нашли лазейку в соглашении.
+13
0
+13
Ответ SilvioDante
Но ведь можно же было не подписываться на это
Пара ребят с района были в 16-18 лет игроками молодёжек московских клубов. Если ты попал к агенту ( а попасть к "нужному" агенту очень важно, иначе не возьмут)- ты его раб. До 22-25 по регионам провозят их, если конечно раньше из-за травм не слягут и в утиль как отработанный материал. Доят как коров
+11
-1
+10
Агента кинули, даже настроение лучше стало, молодцы
+9
0
+9
Лол, агенты постоянно нагибают клубы, требуют подъемные всяческие, проценты, в кой то веки, кто то на этом сэкономил, найдя лазейку, сразу плак-плак, кидалово. Как же они привыкли притоку денег из воздуха...
+6
0
+6
Футбольные агенты - зло
+8
-3
+5
Ответ Fair_Play
Причем тут игрок? 30% от трансфера, а не от зп, игроку пофиг.
Игроку не пофиг, потому что агент будет продавливать тот клуб, который ему выгоден. Например, придет предложение от клуба в котором игроку места толком нет, где он скорее всего на скамейку берётся - агент плевать на его развитие и всё остальное. Он продавит этот трансфер. Бабки, бабки, собака женского пола, бабки
+5
0
+5
Кинуть футбольного агента - за такое и в рай попасть можно без экзаменов
+4
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+4
Ответ Трент Резнор
Будто кто-то от этого загрустил)
Шпинёву вот взгрустнулось)))
+2
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+2
Ну, так и правильно сделали. Если клубы сами решают, что и как, нафиг там агент и зачем ему платить такой запредельный процент? Просто за факт его существования?
+2
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+2
Не защищаю агента, но договоры за 1 рубль нельзя регистрировать т.к. являются нерыночными. Высока вероятность коррупционной составляющей, и других мошеннических схем
+1
0
+1
Блин..,вместо Лёши Сутормина можно было купить 50000 Сулеймановых,и потом продать их по 5₽
+2
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Агенту должен платить игрок, а не клуб. Это его агент, а не клуба. Тоже самое с квартирами, я нашёл квартиру, но при этом платить не собственник, а квартиросьемщик почему - то
+1
0
+1
Ответ З А
Как так получается? С какого перепуга агенту 30 процентов выписывается? Почему сам игрок на такое соглашается ? Реально товаров уже стали. Почему никак не регулируется процент агентов? Это же бред
Но ведь можно же было не подписываться на это
+4
-3
+1
Надо взять на заметку другим клубам. 😊
+2
-1
+1
30%? Жадных всегда надо наказывать
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Игрок не пойдёт в другой клуб, если не захочет.
Там всё не так работает)) игрок уровня и статуса Дзюбы, условного Глушенкова(и то не факт:)) может диктовать свои условия- а так, почитайте как футболисты в Европе даже переходят в другие клубы - что Робиньо про переход в МС говорил, например) Часто игроков прям заставляют переходить, это очень частое явление
+1
0
+1
Будто кто-то от этого загрустил)
+1
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Если Пиняева купит МЮ, где он проходил стажировку, здесь тоже вклинивается агент?
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Я думал ,ты порядочный человек , а ты со Шпиневым якшаешься . Ещё в Локо мутил воду с ним .
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0
Ответ З А
Как так получается? С какого перепуга агенту 30 процентов выписывается? Почему сам игрок на такое соглашается ? Реально товаров уже стали. Почему никак не регулируется процент агентов? Это же бред
Продажа игрока и условия выплат прерогатива агента и клубов. А вот уже личка игрока, тут можно и поучаствовать.
+1
-1
0
Ответ З А
Игроку не пофиг, потому что агент будет продавливать тот клуб, который ему выгоден. Например, придет предложение от клуба в котором игроку места толком нет, где он скорее всего на скамейку берётся - агент плевать на его развитие и всё остальное. Он продавит этот трансфер. Бабки, бабки, собака женского пола, бабки
Игроку важно перейти в клуб где будет развитие. Этот переход отвечал интересам игрока. Какая ему к чертям разница кто сколько за него получит в конечном итоге? У Андреева проценты ещё интереснее и что, его клиенты меньше или хуже играют из-за этого?
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Ответ Max Zhomkov
О, я как раз на кубе сейчас. Остров Кайо паредон
и как там?
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Ответ БолельщикСоСтажем
Футбольные агенты - зло
Нормальные агенты не зло, но их мало.
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Ответ МТБ
Нормальные агенты не зло, но их мало.
Учитывая бэкграунд Шпинёва - он не из нормальных. Подписал к себе почти всю молодёжку Локомотива и считает, что этим можно выкручивать руки клубу при продлении контрактов его клиентов.
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