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    Академия ставок

    Академия ставок

    Блог, который обучит заработку на ставках

    Лента блога О блоге и авторах
    321
    |Автор Михаил Даньшин

    «80-процентник» — лучшая система для заработка на футболе в лайве

    Раздаем лучшие книги о ставках подписчикам Betting Insider в Facebook.

    ставки на спорт
    Рейтинг +29
    0 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    Система Миллера, критерий Келли и еще 5 ставочных стратегий

    7 систем и стратегий, призванных помочь игроку в игре с букмекером.

    ставки на спорт
    Рейтинг +26
    1 комментарий
    |Автор Михаил Даньшин

    8 основ успешного беттинга. Насколько важна теория вероятностей?

    Почему железобетонных ставок на самом деле не существует.

    ставки на спорт
    Рейтинг +37
    0 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    Прибыльная стратегия ставок на АПЛ на основе статистики

    Наглядное пояснение важности дистанции в ставках.

    ставки на спорт
    Рейтинг +16
    2 комментария
    |Автор Михаил Даньшин

    Как стать миллионером. Лучшие ставочные гайды Sports.ru

    Все посты «Академии ставок» в одном месте

    ставки на спорт
    Рейтинг +27
    0 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    Как работает закон Мерфи в ставках

    «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт».

    ставки на спорт
    Рейтинг +34
    9 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    Как предсказать число угловых в матче

    Почему ставки на угловые — единственный вид беттинга, в котором можно опираться на статистику.

    ставки на спорт
    Рейтинг +35
    3 комментария
    |Автор Михаил Даньшин

    Как ставить на индивидуальный тотал теннисистов

    Стратегия с положительным матожиданием.

    ставки на спорт
    Рейтинг +20
    0 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    5 малоизвестных чемпионатов для ставок на тотал больше

    Старый-добрый дворовый футбол.

    ставки на спорт
    Рейтинг +76
    9 комментариев
    |Автор Михаил Даньшин

    10 советов начинающему ставочнику

    Прочитайте перед тем, как зайти на сайт букмекерской конторы.

    ставки на спорт
    Рейтинг +37
    5 комментариев
    321
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