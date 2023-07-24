38 комментариев

Привет! Со стартом РПЛ стартует и новая функциональность на Sports.ru: мы сделали бейджи профиля для самых активных болельщиков. Давайте разбираться, как это работает.

В каждом теге на Sports.ru есть вкладка «Болельщики», где показан рейтинг самых активных болельщиков по каждому тегу, вот, например, рейтинг болельщиков по тегу «Крылья Советов». Рейтинг и позиция в нем определяются следующими правилами:

1. В рейтинге участвуют только подписчики тега.

2. Рейтинг рассчитывается раз в день − но на основании активности за последние 365 дней.

3. Баллы рейтинга определяются плюсами и минусами других пользователей.

4. Учитываются баллы рейтинга за посты, а также за комментарии к новостям и постам.

5. Рейтинг за посты в блогах умножается на 3.

Топ-10 болельщиков каждого клуба из российской Премьер-лиги получают возможность поставить рядом с именем логотип любимой команды . Если у пользователя несколько таких попаданий в топ – он получит возможность выбора в настройках профиля. Также в честь старта очередного сезона мы на несколько дней даем такую возможность с логотипом турнира всем подписчикам тега РПЛ.

В ближайшее время такая же возможность появится у болельщиков команд из других турниров и видов спорта. А пока давайте вместе следить за возвращением РПЛ и обсуждать ее вместе, например, здесь.