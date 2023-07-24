38 комментариев

Вводим бейджи профиля − теперь можно поставить лого любимой команды рядом с именем
Привет! Со стартом РПЛ стартует и новая функциональность на Sports.ru: мы сделали бейджи профиля для самых активных болельщиков. Давайте разбираться, как это работает.
В каждом теге на Sports.ru есть вкладка «Болельщики», где показан рейтинг самых активных болельщиков по каждому тегу, вот, например, рейтинг болельщиков по тегу «Крылья Советов». Рейтинг и позиция в нем определяются следующими правилами:
1. В рейтинге участвуют только подписчики тега.
2. Рейтинг рассчитывается раз в день − но на основании активности за последние 365 дней.
3. Баллы рейтинга определяются плюсами и минусами других пользователей.
4. Учитываются баллы рейтинга за посты, а также за комментарии к новостям и постам.
5. Рейтинг за посты в блогах умножается на 3.
Топ-10 болельщиков каждого клуба из российской Премьер-лиги получают возможность поставить рядом с именем логотип любимой команды. Если у пользователя несколько таких попаданий в топ – он получит возможность выбора в настройках профиля. Также в честь старта очередного сезона мы на несколько дней даем такую возможность с логотипом турнира всем подписчикам тега РПЛ.
В ближайшее время такая же возможность появится у болельщиков команд из других турниров и видов спорта. А пока давайте вместе следить за возвращением РПЛ и обсуждать ее вместе, например, здесь.
И раз уж собрались делать такое для других клубов и турниров, то не забудьте про малы лиги, например Чемпионшип, Бундес 2, ФНЛ и второй дивизион. Хотя... какой второй дивизион? Вы его даже не в состоянии нормально на сайте отображать. Найти таблицу и информацию актуальную таблицу невозможно.
вин 10
Версия
23.7.0.2526 (64-bit)
справа сверху пропали кнопки : моя лента, профиль и уведомления. так же не грузятся комментарии
куки и кеш чистил, браузер и ноутбук перезагружал.
пишу в гугл хрома, здесь все нормально
1. Часть пользователей и так замечена в чрезмерном щитпостинге, а в погоне за бейджем может вовсе отморозиться и заполонять собой все ветки. Понятно, что цель - подталкивать пользователей к более активной коммуникации, но можно добиться обратного эффекта
2. Есть предложение - оставить поощрение для самых заплюсованных, а также ввести возможность платно поддерживать работу сайта за эти самые бейджи (и за возможность не видеть каждые 5 минут баннеры букмекеров в своем приложении). Спрос определенно будет немаленький
У малых клубов с 3000 подписчиков для получения бейджа достаточно получить 13-25 плюсов (как сейчас в рейтинге у Пари НН, Оренбурга или Балтики к примеру). Т.е. его можно получить за один чуть-чуть залайканный коммент, оставленный под любой новостью. А тег вы могли к себе добавить не для поддержки клуба, а для получения новостей с него в какой-то момент (у меня он висел с работы Кержакова в НН к примеру).
Чтобы получить бейджик лидеров РПЛ, нужно уйти за 500-1000 рейтинга - а это много, это с десяток сильнозалайканных комментов за год (рейтинг ведь обновляемый) с постоянной погоней за этими плюсами либо ведение блога (но тут гарантии нет даже с x3, вас обойдут плюсо***еры).
Как нужно было сделать по нормальному (к примеру, как на Твиче или в картах Гугла) - выдавать бейджи по уровням за топ-10%, топ-5% и топ-1% активности болельщиков медального цвета (типа Пари НН бронза, Пари НН серебро и Пари НН золото), а всем простым пользователям дать возможность поставить любой бейдж любимого клуба. Это бы повышало активность на всем сайте.
Сейчас новвоведение расчитано на 100-250 сверхактивных плюсо***еров, причем им гораздо легче выбить из топ-10 реального автора регионального блога к примеру. Причем не ясно, в чем польза для самого спортса - в текущем формате активность подрастет разве что в тегах небольших клубов.
По аналогии с Крыльями вбил /users/ после названия клуба и все заработало, как говорится.
С футбольными клубами выглядит слишком замарочно, а вот с НБА или НХЛ было бы неплохо.
Извините.
Для популярных команд нужны бОльшие квоты из-за соотношения бейджей к общему кол-ву фанатов. Какой смысл выводить у Зенита такое же кол-во бейджей, как у условной Балтики, у которой дай бог 15-20 активных юзеров на сайте, половина из которых будет с бейджами?
Нужна градация по отношению кол-ва бейджей к общему кол-ву фанатов.
Например, линейка:
<1000 подписчиков - 10 бейджей
<10000 - 30 бейджей
<50000 - 50 бейджей
<100000 - 80 бейджей
>100000 - 100 бейджей
Опять же, цифры предлагаю условные. Просто нужно более справедливое условие для получения бейджа.
А будет еще смешнее, если раскатить эту систему на весь сайт/лиги/клубы. Люди, которые просто комментят, будут получать 3-7 бейджей уровня "Чанчунь Ятай", "Страсбур", но не смогут выбрать бейджик любимого клуба, как делают в ВК.