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Вводим бейджи профиля − теперь можно поставить лого любимой команды рядом с именем

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Привет! Со стартом РПЛ стартует и новая функциональность на Sports.ru: мы сделали бейджи профиля для самых активных болельщиков. Давайте разбираться, как это работает.

В каждом теге на Sports.ru есть вкладка «Болельщики», где показан рейтинг самых активных болельщиков по каждому тегу, вот, например, рейтинг болельщиков по тегу «Крылья Советов». Рейтинг и позиция в нем определяются следующими правилами:

1. В рейтинге участвуют только подписчики тега.

2. Рейтинг рассчитывается раз в день − но на основании активности за последние 365 дней.

3. Баллы рейтинга определяются плюсами и минусами других пользователей.

4. Учитываются баллы рейтинга за посты, а также за комментарии к новостям и постам.

5. Рейтинг за посты в блогах умножается на 3.

Топ-10 болельщиков каждого клуба из российской Премьер-лиги получают возможность поставить рядом с именем логотип любимой команды. Если у пользователя несколько таких попаданий в топ – он получит возможность выбора в настройках профиля. Также в честь старта очередного сезона мы на несколько дней даем такую возможность с логотипом турнира всем подписчикам тега РПЛ.

В ближайшее время такая же возможность появится у болельщиков команд из других турниров и видов спорта. А пока давайте вместе следить за возвращением РПЛ и обсуждать ее вместе, например, здесь.

38 комментариев

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Брэд Либил
А дивизион А второй лиги планируется в порядок приводить? У нас появился новый интересный футбольный дивизион, не разбитый по географии, а в матч-центре по нему вакханалия какая-то. Группа Сильвер на мой взгляд вообще заслуживает отдельной ветки как ФНЛ
+24
-1
+23
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Каба
Топ-10 это очень мало. Плюс нужно постоянно держаться в этом топе. Вряд ли кто будет охотно заинтересован. Многие пользователи просто ставят лого клуба на свою аватарку. Если хотите, чтобы была феноменальная активность, то нужно придумать что-то более уникальное для активистов.
И раз уж собрались делать такое для других клубов и турниров, то не забудьте про малы лиги, например Чемпионшип, Бундес 2, ФНЛ и второй дивизион. Хотя... какой второй дивизион? Вы его даже не в состоянии нормально на сайте отображать. Найти таблицу и информацию актуальную таблицу невозможно.
+17
0
+17
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Каба
Ответ Константин Ловков
Как вы оценивали что топ-10 это очень мало, поделитесь?
из 250 тысяч подписанных на Зенит, например, всего 10? Вы думаете это много?) Да кто их увидит?)
+17
0
+17
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mikhuil
яндекс браузер
вин 10
Версия
23.7.0.2526 (64-bit)
справа сверху пропали кнопки : моя лента, профиль и уведомления. так же не грузятся комментарии
куки и кеш чистил, браузер и ноутбук перезагружал.
пишу в гугл хрома, здесь все нормально
+6
0
+6
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Лев Бабенко
Вижу сразу несколько потенциальных минусов:

1. Часть пользователей и так замечена в чрезмерном щитпостинге, а в погоне за бейджем может вовсе отморозиться и заполонять собой все ветки. Понятно, что цель - подталкивать пользователей к более активной коммуникации, но можно добиться обратного эффекта

2. Есть предложение - оставить поощрение для самых заплюсованных, а также ввести возможность платно поддерживать работу сайта за эти самые бейджи (и за возможность не видеть каждые 5 минут баннеры букмекеров в своем приложении). Спрос определенно будет немаленький
+6
0
+6
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Eden Hazard
Ответ Константин Ловков
1. Боюсь это не так работает, из этих 250 тысяч большинство в режиме read-only (как и в любом сообществе), в реальности конкуренция куда меньше. Добавьте к этому то, что Зенит в принципе один из самых популярных тегов всего сайта, а не только РПЛ и это еще больше сгладит эту цифру и она будет больше чем на порядок ниже для практически любой команды. 2. Учитывая то, что поощеряются самые активные – увидят их как раз достаточно. Цели сейчас дать бейджи всем и сразу не было, при этом более широкое покрытие тоже прорабатываем, но не в том виде, о котором вы пишите.
то есть, по сути, если счёт подписчиков идёт на десятки, сотни тысяч, то эти 10 бейджиков будут у самых крутых плюсодрочеров, да?) Ну есть же тут такие, чё врать. И этот бейдж будет прям как медаль для охотников за плюсиками, все будут видеть с какой знаменитостью общаются) Если не прав, пардон те) Просто самых активных и без бейджей все знают на любой ветке любого вида спорта.
+5
0
+5
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Константин Ловков
Ответ mikhuil
яндекс браузер вин 10 Версия 23.7.0.2526 (64-bit) справа сверху пропали кнопки : моя лента, профиль и уведомления. так же не грузятся комментарии куки и кеш чистил, браузер и ноутбук перезагружал. пишу в гугл хрома, здесь все нормально
Скорее всего какое-то расширение браузера ломает сайт, например блокировщик рекламы
+4
0
+4
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Stewee
Для популярных тегов (допустим, от 100к подписчиков) лучше сделать бейдж для топ-100. Банально потому что в топ-10 будут только авторы постов в самых популярных блогах.
+3
0
+3
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impaled
Ещё бы хотелось, чтобы вернулись "звезды" за победы в фентези-турнире около ника в комментариях под новостями/записями в блогах.
+2
0
+2
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Oleg Kolesnikov
Ну, не знаю. А почему бы просто не сделать возможность всем пользователям спортс.ру выбирать иконку своего любимого спортивного клуба, будь то команда из РПЛ, КХЛ или другой лиги.
+2
0
+2
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Владимир Молявин
Интересная идея.
+2
-1
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mikhuil
Ответ Константин Ловков
Скорее всего какое-то расширение браузера ломает сайт, например блокировщик рекламы
помогло, спасибо
+1
0
+1
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Александр Майоров
Ответ Константин Ловков
Не планируется
Тогда зачем писать комментарии 🤷‍♂️
+1
0
+1
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Алексей Степанюк
Полез смотреть под капот, за какие заслуги получил бейдж Пари НН - увидел, насколько система кривая.

У малых клубов с 3000 подписчиков для получения бейджа достаточно получить 13-25 плюсов (как сейчас в рейтинге у Пари НН, Оренбурга или Балтики к примеру). Т.е. его можно получить за один чуть-чуть залайканный коммент, оставленный под любой новостью. А тег вы могли к себе добавить не для поддержки клуба, а для получения новостей с него в какой-то момент (у меня он висел с работы Кержакова в НН к примеру).

Чтобы получить бейджик лидеров РПЛ, нужно уйти за 500-1000 рейтинга - а это много, это с десяток сильнозалайканных комментов за год (рейтинг ведь обновляемый) с постоянной погоней за этими плюсами либо ведение блога (но тут гарантии нет даже с x3, вас обойдут плюсо***еры).

Как нужно было сделать по нормальному (к примеру, как на Твиче или в картах Гугла) - выдавать бейджи по уровням за топ-10%, топ-5% и топ-1% активности болельщиков медального цвета (типа Пари НН бронза, Пари НН серебро и Пари НН золото), а всем простым пользователям дать возможность поставить любой бейдж любимого клуба. Это бы повышало активность на всем сайте.

Сейчас новвоведение расчитано на 100-250 сверхактивных плюсо***еров, причем им гораздо легче выбить из топ-10 реального автора регионального блога к примеру. Причем не ясно, в чем польза для самого спортса - в текущем формате активность подрастет разве что в тегах небольших клубов.
+1
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Алексей Степанюк
Тот неловкий момент, когда обнаружил у себя бейдж Пари НН непонятно за какие заслуги)))
+1
0
+1
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corazón blanco
Очень даже интересная задумка.
+4
-3
+1
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Юрий Безуглый
Шарики верните, шарики
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Anton Tsybulsky
С телефона не смог найти, где с тега клуба можно перейти на болельщиков. Просто лента новостей про клуб.
По аналогии с Крыльями вбил /users/ после названия клуба и все заработало, как говорится.
С футбольными клубами выглядит слишком замарочно, а вот с НБА или НХЛ было бы неплохо.
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Алексей Степанюк
Ответ Брэд Либил
А дивизион А второй лиги планируется в порядок приводить? У нас появился новый интересный футбольный дивизион, не разбитый по географии, а в матч-центре по нему вакханалия какая-то. Группа Сильвер на мой взгляд вообще заслуживает отдельной ветки как ФНЛ
Да тут сетки Кубка России нового уже год как нет, о чем вы) Давно все перекатились на Чемпионат смотреть таблицы/сетки
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Stewee
Ответ Константин Ловков
Уже в одном из комментариев здесь писал, повторю – более широкое покрытие тоже прорабатывается. Переходить на «ты» с незнакомым собеседником в одностороннем порядке – так себе тема.
Мда, так и знал, что начнешь душнить после обращения на "ты".
Извините.
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Stewee
Ответ Константин Ловков
Если потратить 1 минуту и проверить матчасть прежде чем такое предлагать, то можно обнаружить что номер 1 и номер 3 у Зенита не написали ни одного поста (не за последний год, а вообще).
Окей, тогда вот тебе другой аргумент.
Для популярных команд нужны бОльшие квоты из-за соотношения бейджей к общему кол-ву фанатов. Какой смысл выводить у Зенита такое же кол-во бейджей, как у условной Балтики, у которой дай бог 15-20 активных юзеров на сайте, половина из которых будет с бейджами?
Нужна градация по отношению кол-ва бейджей к общему кол-ву фанатов.

Например, линейка:
<1000 подписчиков - 10 бейджей
<10000 - 30 бейджей
<50000 - 50 бейджей
<100000 - 80 бейджей
>100000 - 100 бейджей
Опять же, цифры предлагаю условные. Просто нужно более справедливое условие для получения бейджа.
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Спартак пичинен
и собственно ради чего пыхтеть для получения иконки около профиля? в школе респект от одноклассников получить? очевидно же, что ради ваших кликов и активности на ресурсе, но и для пыхтящих тоже что нибудь предложите более дельное
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Алексей Степанюк
Ответ Константин Ловков
Как вы оценивали что топ-10 это очень мало, поделитесь?
я ниже вам написал математику, почему топ-10 это мало и неравноценно для болельщиков клубов разной популярности. причем система не выгодна ни болельщикам (не могут отметить поддержку любимого клуба или показать вовлеченность в его жизнь, зато могут получить рандомно бейдж другой команды, на новостной тег которой просто подписаны). что делать тоже написал ниже - нужны % бейджи, как в большинстве систем рейтингования.
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Алексей Степанюк
Ответ Константин Ловков
Я в том комментарии, на который вы отвечаете, уже объяснил почему нет сотен тысяч в этой истории. Есть не только Зенит и Спартак, Барселона и Ливерпуль – посмотрите какой рейтинг нужен чтобы по Крыльям Советов и по Брайтону или Лацио попасть в десятку, потом будет иметь смысл обсуждать десятки и сотни тысяч и «самых крутых плюсодрочеров».
ну вот и получается глупая ситуация, когда я имею бейдж Пари НН просто потому, что подписан на их новостной тег со времен Керажакова и получил под любой рандомный коммент в новости про РПЛ 85 плюсов (а хватило бы для бейджа и 15). И теперь бейдж Пари НН, который хотел бы у себя повесить реальный болельщик этого самобытного клуба из Нижнего Новгорода зачем то висит у меня. А я даже передать его не могу или сбросить рейтинг, потому что могу оставить опять удачный коммент под новостью РПЛ с несколькими тегами и поднятся выше.

А будет еще смешнее, если раскатить эту систему на весь сайт/лиги/клубы. Люди, которые просто комментят, будут получать 3-7 бейджей уровня "Чанчунь Ятай", "Страсбур", но не смогут выбрать бейджик любимого клуба, как делают в ВК.
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Константин Ловков
Ответ Каба
Есть ещё минус. Активист, выпавший из топ-10 Зенита, сразу поменяет лого на другой любимый клуб, например МЮ, потом выпав и оттуда, поменяет на ещё один любимый клуб, и т.д. Ведь у него в принципе будет много рейтинга, раз он был в топ-10 Зенита, значит его хватит на 15 клубов менее популярных. Может как-нибудь проработать этот момент?
Рейтинг отдельный для каждого тега и между собой это не смешивается (и с общим рейтингом профиля тоже), то есть так как вы описали это не будет работать
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