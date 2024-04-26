Канчельскис о бане: «Россия не вернется раньше ЧМ-2030. Это лучший вариант, но и то не факт, что к этому времени с нами будут готовы играть»

Андрей Канчельскис оценил концепцию возвращения сборной России, принятую в РФС.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований. Ориентир возвращения сборной – отборочные игры к ЧМ-2030.

« не вернется на международную арену раньше 2030 года. Это однозначно.

2030 – лучший вариант, но и то не факт, что к этому времени с нами будут готовы играть. К сожалению, такова реальность.

За это время надо провести как можно больше товарищеских матчей с конкурентными сборными, нужно наигрывать молодежь. В принципе, Карпин этим и занимается», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» .