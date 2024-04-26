Канчельскис о бане: «Россия не вернется раньше ЧМ-2030. Это лучший вариант, но и то не факт, что к этому времени с нами будут готовы играть»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис Валерий Карпин Футбол

Андрей Канчельскис оценил концепцию возвращения сборной России, принятую в РФС.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований. Ориентир возвращения сборной – отборочные игры к ЧМ-2030.

«Сборная России не вернется на международную арену раньше 2030 года. Это однозначно.

2030 – лучший вариант, но и то не факт, что к этому времени с нами будут готовы играть. К сожалению, такова реальность.

За это время надо провести как можно больше товарищеских матчей с конкурентными сборными, нужно наигрывать молодежь. В принципе, Карпин этим и занимается», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис

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23 комментария
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Глушаков о бане бы интереснее рассказал
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Ответ Spartakus1984
трепло
Вот зачем хамить? РФС только что принял концепцию футбольной жизни до 2030года в условиях изоляции. Андрей прокомментировал.
Что не так? Или он твой друг и тебе можно хамить?
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Я думал он о бане. А он о бане))
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Ванга.
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Комментарий удален модератором
Наливай, за Вангу.
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Доживём - увидим...
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Ответ Латерали Васс и Меле
Нужно наделать федераций футбола Татарстана, Башкортостана, Чечни, Дагестана, Якутии и прочих, чтобы после снятия бана, как Великобритания выступать несколькими сборными. Правда в таком централизованном государстве это скорее сочтут сепаратизмом и экстремизмом.
Никогда не слышал о сборной Великобритании. Та же сборная Шотландии, например, присоединилась к ФИФА в 1910 году . А с Англией играла ещё в 1872.
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Ответ Латерали Васс и Меле
Как это противоречит тому, что я написал? У страны Великобритании 4 футбольных федерации. Во время отстранения играли между собой, а потом вместе вступили в уефа-фифа.
Теперь понятно. Товарняки гоняли? Не. Не понятно. Была же только Англия отстранена?
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Ответ Латерали Васс и Меле
Как это противоречит тому, что я написал? У страны Великобритании 4 футбольных федерации. Во время отстранения играли между собой, а потом вместе вступили в уефа-фифа.
5, еще Гибралтар.
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Ответ Maturmalai
У этого чела плохо с восприятием написанного и реальности вообще. А единая футбольная команда Великобритании играла на ряде олимпийских игр, в последний раз это случилось на ОИ 2012 года.
Так разжуй, умник. Забанили Англию. Автоматом забанили и другие страны Великобритании? Ну играла Англия с той же Шотландией, допустим. Товарняк или как? И кого, вообще, забанили? Сборную или клубы?
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Ответ Латерали Васс и Меле
Как это противоречит тому, что я написал? У страны Великобритании 4 футбольных федерации. Во время отстранения играли между собой, а потом вместе вступили в уефа-фифа.
Вообще то не сборную Англии забанили, а клубы. Так что, вообще мимо.
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
До последнего, сказали же уже.

Потом «переговоры» (на самом деле не совсем), и переходный период. Так что ЧМ-2030 рабочий вариант, если получится лучше - значит хорошо
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