Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в субботу, «Барселона» с «Валенсией» – в понедельник

«Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в стартовом матче 33-го тура Ла Лиги.

В субботу « » примет «Атлетик», в воскресенье « » сыграет с «Севильей».

В понедельник « » сыграет с « » в гостях, « » будет противостоять «Валенсии».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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