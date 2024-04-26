Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в субботу, «Барселона» с «Валенсией» – в понедельник

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«Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в стартовом матче 33-го тура Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» примет «Атлетик», в воскресенье «Бетис» сыграет с «Севильей». 

В понедельник «Жирона» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях, «Барселона» будет противостоять «Валенсии». 

Чемпионат Испании

33-й тур

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Хетафе
Дата проведения
27 апреля, 17.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Сельта
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Атлетик
Дата проведения
27 апреля, 22.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Мальорка
Дата проведения
28 апреля, 15.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Осасуна
Дата проведения
28 апреля, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Райо Вальекано
Дата проведения
28 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Севилья
Дата проведения
28 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Жирона
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Валенсия
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

2 комментария
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У Мадрида определяющая чемпионская игра на Аноэте, а не с Барсой как думали тут многие.
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