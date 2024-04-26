Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в субботу, «Барселона» с «Валенсией» – в понедельник
«Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в стартовом матче 33-го тура Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» примет «Атлетик», в воскресенье «Бетис» сыграет с «Севильей».
В понедельник «Жирона» сыграет с «Лас-Пальмасом» в гостях, «Барселона» будет противостоять «Валенсии».
33-й тур
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 27 апреля, 17.15, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 апреля, 15.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.