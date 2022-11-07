«Барсе» интересен 17-летний форвард «Дортмунда» Мукоко. В нем видят наследника Левандовского

интересен «Барселоне», которая видит в нем наследника Роберта Левандовского.

Как пишет Diario Sport, 17-летний нападающий, у которого шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги, привлек внимание скаутов каталонского клуба.

Интерес к форварду также проявляют «Ювентус», «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего контракта Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Игрок ждет, когда ему исполнится 18 лет (это произойдет 20 ноября), чтобы продлить соглашение.

Полную статистику немецкого нападающего можно найти здесь.

Конфликт с родителями мешает Мукоко из «Боруссии». Не хочет отдавать им деньги – не может продлить контракт