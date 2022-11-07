Одоевский и Оздоев поддержали Чистякова: «Открытый, честный и настоящий»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Дмитрий Чистяков соцсети Даниил Одоевский Футбол

Даниил Одоевский и Магомед Оздоев поддержали Дмитрия Чистякова.

Вратарь «Зенита» опубликовал в сторис инстаграма фото Чистякова и написал: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий».

Оздоев, выступавший в составе сине-бело-голубых до минувшего лета, а сейчас играющий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», репостнул публикацию Михаила Кержакова о ситуации с Чистяковым и написал: «Полностью поддерживаю».

Фото: instagram.com/odoevsky__danyainstagram.com/om.27 

Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи порочат твою честь»

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные