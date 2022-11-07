Одоевский и Оздоев поддержали Чистякова: «Открытый, честный и настоящий»

и поддержали .

Вратарь «Зенита» опубликовал в сторис инстаграма фото Чистякова и написал: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий».

Оздоев, выступавший в составе сине-бело-голубых до минувшего лета, а сейчас играющий за турецкий , репостнул публикацию Михаила Кержакова о ситуации с Чистяковым и написал: «Полностью поддерживаю».

Фото: instagram.com/odoevsky__danya, instagram.com/om.27

Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи порочат твою честь»

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