Черевченко заменит Ташуева в «Факеле» («Чемпионат»)

Игорь Черевченко возглавит «Факел».

Ранее стало известно, что покинул пост главного тренера « » по семейным обстоятельствам.

По информации «Чемпионат»а, новым тренером воронежской команды станет .

В его тренерский штаб войдет , которого недавно уволили из «Локомотива».

Последним местом работы Черевченко был таджитский « ».

«Факел» занимает 11-е место в с 26 очками. Воронежский клуб потерпел 4 поражения подряд.