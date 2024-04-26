Черевченко заменит Ташуева в «Факеле» («Чемпионат»)
Игорь Черевченко возглавит «Факел».
Ранее стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам.
По информации «Чемпионат»а, новым тренером воронежской команды станет Игорь Черевченко.
В его тренерский штаб войдет Валерий Климов, которого недавно уволили из «Локомотива».
Последним местом работы Черевченко был таджитский «Истиклол».
«Факел» занимает 11-е место в РПЛ с 26 очками. Воронежский клуб потерпел 4 поражения подряд.
Но в долгую работать у него нигде не получалось. Максимум 1,5-2 сезона и его увольняли.
В чём причина я не знаю.