Черевченко заменит Ташуева в «Факеле» («Чемпионат»)

Теги Валерий Климов премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел высшая лига Таджикистан Игорь Черевченко Истиклол Чемпионат.com Футбол

Игорь Черевченко возглавит «Факел».

Ранее стало известно, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам.

По информации «Чемпионат»а, новым тренером воронежской команды станет Игорь Черевченко.

В его тренерский штаб войдет Валерий Климов, которого недавно уволили из «Локомотива».

Последним местом работы Черевченко был таджитский «Истиклол».

«Факел» занимает 11-е место в РПЛ с 26 очками. Воронежский клуб потерпел 4 поражения подряд.

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20 комментариев
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Круговорот физруков в РПЛ. Хотя были времена, когда Черевченко подавал надежды
+41
-2
+39
Ответ Константин Эсперов
Комментарий удален пользователем
Химки с 2020 по 2022 год, Истиклол с 2023 по 2024 уже не тренерство?)
+8
-1
+7
Как тренер на короткий период, типа кризисного, он хороший специалист.
Но в долгую работать у него нигде не получалось. Максимум 1,5-2 сезона и его увольняли.
В чём причина я не знаю.
+6
-1
+5
Ответ раскаявшийся жиробас
Химки с 2020 по 2022 год, Истиклол с 2023 по 2024 уже не тренерство?)
Тем более он играл против Аль-Насра Криштиану Роналду в групповом этапе ЛЧ АФК и один раз выцепил ничью.
+5
-1
+4
Ответ БолельщикСоСтажем
Почему не Черчесов?
Сейчас сезон.. сезон шашлыков в разгаре)
+4
0
+4
Уровень чуть выше,, Физрука,,, думаю это ошибка, Черевченко не спасатель, его уровень 1 лига не выше
+2
0
+2
Круговорот физруков в РПЛ
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ой блин как жаль, Факел на вылет🤦‍♂️
+1
-1
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ТаджиТский? Из Таджитистана?
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Я думал царя поставят. Расходимся.
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Ответ igor.igorev
Как тренер на короткий период, типа кризисного, он хороший специалист. Но в долгую работать у него нигде не получалось. Максимум 1,5-2 сезона и его увольняли. В чём причина я не знаю.
Как в чем? В результатах, разумеется.
+1
-1
0
Ответ banchik1
Как в чем? В результатах, разумеется.
В том и дело, что нет. В Химках он давал результат, но выгнали. В Арсенале. В Балтике. Но везде его увольняли. Да и в Локо он был не хуже других.
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Ответ Илья Сутурин
Ой блин как жаль, Факел на вылет🤦‍♂️
Да нет, к Сочи добавится кто-то из Ахмата, Оренбурга или Балтики, скорее всего Ахмат сольют, но всякое может быть
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