Тухель о «Реале»: «Они забивают, когда этого не ждешь, и всегда представляют угрозу. Могут выстоять в трудную минуту – им это нравится»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Штутгарт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о «Реале».

Первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Баварией» пройдет 30 апреля в Мюнхене. Завтра мюнхенский клуб примет «Айнтрахт» в 31-м туре Бундеслиги.

«Мы не можем тренировать что-то для «Реала» в матче против «Франкфурта», это совершенно другая ситуация.

В играх против «Франкфурта» и «Штутгарта» матч с «Мадридом» будет фоновым шумом. Это часть дела, но против «Франкфурта» и «Штутгарта» мы все равно будем готовы.

Нужно принять это. Мы хотим выступить завтра на высшем уровне, потому что нам нужны очки и мы хотим сохранить темп. Так что мы делаем шаг за шагом и готовим команду к завтрашнему дню наилучшим образом.

Мы уже смотрели их [«Реал»] несколько раз, в том числе с нашими аналитиками. Они забивают, когда этого не ждешь. У них индивидуально сильные футболисты и они опасны в переходных стадиях.

Это то, что определяет их, они всегда представляют угрозу и способны прогрессировать и побеждать. Они могут выстоять в трудную минуту – им это нравится», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Тухель о петиции фанатов «Баварии»: «Приятно, что люди хотят, чтобы я остался, но это не приоритет. Рангник? Это похоже на шум соседа в три часа ночи – я не обращаю внимания»

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21 комментарий
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Ответ corazon blanco
Яйца есть у всех, а вот несгибаемая воля к победе - нет)
Физиологически да, конечно у всех. Я же под понятием "яйца" в своём комментарии и имел ввиду несгибаемую волю к победе.
+8
-2
+6
Ответ Камиль Казанцев
Сомнительно) Бавария при Тухель совсем не та, что раньше была. Есть много уязвимых мест у обоих команд. Думаю, 50 на 50.
Вот поэтому я и подчеркнул, не совсем та Бавария, но мне кажется легко пройдёт Реал, чисто субъективное мнение, да и чуйка.
+5
-2
+3
Ответ войд
Атаев ты не устал постоянно регать новые аки? И как тебе очередной декласс в класико от хозяина?)
Здравствуйте, вы по ходу перепутали меня с кем-то. До свидания. извините.
+4
-1
+3
Да)
+4
-2
+2
у Реала просто есть яйца).
+7
-5
+2
моё мнение такое, вот сильнейший Манчестер сити вылетел от Реала, а вот не совсем сильная в этом сезоне Бавария уверенно пройдёт Реал.
+7
-5
+2
Ответ meringue
у Реала просто есть яйца).
Яйца есть у всех, а вот несгибаемая воля к победе - нет)
+10
-8
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если Тухель и Реал умудрился пройти, то, думаю, все в шоке будут)
Да. Сейчас Бавария конечно не самая сильная. Но и вылет Реала не сильно меня удивит. Это ЛЧ. ЛЧ не поддается моментам кто лучше, а больше кто был удачливее. Потому как в ЛЧ класса у всех команд хватает, тем более в 1/2.
+1
0
+1
Ответ Do you know?
моё мнение такое, вот сильнейший Манчестер сити вылетел от Реала, а вот не совсем сильная в этом сезоне Бавария уверенно пройдёт Реал.
Сомнительно) Бавария при Тухель совсем не та, что раньше была. Есть много уязвимых мест у обоих команд. Думаю, 50 на 50.
+1
0
+1
Тухель переиграет их и в финале будет Дер Классикер
+5
-5
0
Мы пройдем в финал! !
0
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"Они забивают, когда этого не ждешь" - прям как цитата любого тренера сборной России про свою команду
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Ответ Висита Эльмурзаев
яйца настолько большие, что отменяют голы соперника и получают право бить пенальти за счёт симуляций
А гол Беллингема Валенсии тоже Перес отменил?
0
0
0
Ответ meringue
у Реала просто есть яйца).
У Реала просто есть тренер
0
0
0
Ответ Do you know?
Вот поэтому я и подчеркнул, не совсем та Бавария, но мне кажется легко пройдёт Реал, чисто субъективное мнение, да и чуйка.
Сложно сейчас предугадать) Посмотрим игру)
0
0
0
Ответ Do you know?
Вот поэтому я и подчеркнул, не совсем та Бавария, но мне кажется легко пройдёт Реал, чисто субъективное мнение, да и чуйка.
Атаев ты не устал постоянно регать новые аки?
И как тебе очередной декласс в класико от хозяина?)
+1
-1
0
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