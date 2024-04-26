Тухель о «Реале»: «Они забивают, когда этого не ждешь, и всегда представляют угрозу. Могут выстоять в трудную минуту – им это нравится»

Томас Тухель высказался о «Реале».

Первый полуфинальный матч между « » и «Баварией» пройдет 30 апреля в Мюнхене. Завтра мюнхенский клуб примет « » в 31-м туре Бундеслиги.

«Мы не можем тренировать что-то для «Реала» в матче против «Франкфурта», это совершенно другая ситуация.

В играх против «Франкфурта» и « » матч с «Мадридом» будет фоновым шумом. Это часть дела, но против «Франкфурта» и «Штутгарта» мы все равно будем готовы.

Нужно принять это. Мы хотим выступить завтра на высшем уровне, потому что нам нужны очки и мы хотим сохранить темп. Так что мы делаем шаг за шагом и готовим команду к завтрашнему дню наилучшим образом.

Мы уже смотрели их [«Реал»] несколько раз, в том числе с нашими аналитиками. Они забивают, когда этого не ждешь. У них индивидуально сильные футболисты и они опасны в переходных стадиях.

Это то, что определяет их, они всегда представляют угрозу и способны прогрессировать и побеждать. Они могут выстоять в трудную минуту – им это нравится», – сказал главный тренер «Баварии» .

Тухель о петиции фанатов «Баварии»: «Приятно, что люди хотят, чтобы я остался, но это не приоритет. Рангник? Это похоже на шум соседа в три часа ночи – я не обращаю внимания»