Глава РПЛ об отравлении «Сочи» перед игрой с с «Ахматом»: «По регламенту перенос возможен только при форс-мажоре. На мой взгляд, это не та ситуация»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Александр Алаев Чемпионат.com Сочи Роберт Морено Здоровье Футбол

Александр Алаев объяснил отказ переносить игру из-за недомогания игроков «Сочи».

В 21-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле победил «Сочи» (1:0).

Перед матчем главный тренер южан Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. По словам испанца, его команду «заставили играть». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.
 
«Не буду комментировать слова Морено. С испанскими тренерами у меня тяжелые отношения. Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба «Сочи», что футболисты отравились и не могут играть.

Было написано официальное обращение, но есть регламент, где четко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии – форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет.

Мне искренне жаль футболистов «Сочи» и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч. Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует.

В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.

Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Четко прописано, что такое форс-мажор.

Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Еще раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но мое мнение, которое может кому-то не понравиться, – оснований для переноса не было», – сказал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.

Гендиректор «Ахмата» об отравлении «Сочи»: «Мы готовы помочь в расследовании, пускай кровь сдают, выясняют. А для Морено позор говорить такие вещи»

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26 комментариев
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Когда убьют, тогда и приходите (с)
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Трус…
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Так само собой не форс-мажор, это запланировано
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+17
В честь отравления конкурентов, Адаму полагается очередной орден.
+12
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+11
Карма...
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Ответ xoms
Здравый человек понимает что это разные вещи, не красиво конечно было с Ростовом, но тот сезон был ковид, да и не борьба за место в рпл
Как раз таки за место в РПЛ. Как решили задачу невылета, так и даже не стали доигрывать чемпионат, объявив в команде ковид..
+7
-3
+4
А что в Сочи так всполошились? Не они ли также сделали с Ростовом
+9
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Надо было на поля прямо обделаться
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В сугробах тоже можно играть белым мячом
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Карма за ростовских детей
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Конечно, никто же не умер.
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Ответ Игорь М.
Какая карма? Одно дело пандемия, когда на рандоме люди заболевали, а другое встреча двух соперников по турнирной таблице и вот такая ситуация происходит. Напомню, что Сочи не заражали игроков Ростова
Хотите сказать что Ахмат заразил игроков Сочи? И причем тут кто как заболел, и тогда и сейчас просили перенести игру, тогда Сочи отказался, сейчас Ахмат
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А что тогда форс-мажор???)))))
Совсем фляжкой свистит...
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От угрозы избиенья
Зашла тëтя в отделенье
Ей сказали - что вы, тëтя
Вот убьют, тогда зайдëте.
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Что не так с соперниками Ахмата, когда ему грозит вылет? То удаляются, то болеют массово
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Если у чиновников снег 2го декабря- это форс-мажор, тогда сразу понятно, почему на дорогах снежные завалы, тротуары не чищены и т.д
На Мальдивах, конечно, 2го декабря снег - форс-мажор, только вот живем мы в России и в центральной ее части снег в декабре-это норма
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Здесь вообще-то СК должен разбираться.
Но кто ж туда от него поедет...
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Ответ LokoTen
Хотите сказать что Ахмат заразил игроков Сочи? И причем тут кто как заболел, и тогда и сейчас просили перенести игру, тогда Сочи отказался, сейчас Ахмат
Я ничего не хочу сказать, т.к. просто так обвинять людей смысла не вижу. Не думаю, что игроки Ахмата или тренер вообще могли знать о проблеме в ФК "Сочи". Руководство, полагаю, тоже узнали уже после игры или незадолго до неё.

Я говорил про то, что ковид был настолько массовым и случайным, что никак не угадать было кто заболеет в следующий раз. Риск отравления же можно как-то нивелировать. Да, не полностью устранить, но свести его прям к абсолютному минимуму.
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Ответ Игорь М.
Какая карма? Одно дело пандемия, когда на рандоме люди заболевали, а другое встреча двух соперников по турнирной таблице и вот такая ситуация происходит. Напомню, что Сочи не заражали игроков Ростова
у вас есть информация что сочинцев заразил Ахмат?
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Вылет Ахмата возможен только при форс-мажоре. Это не он
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Ответ xoms
Здравый человек понимает что это разные вещи, не красиво конечно было с Ростовом, но тот сезон был ковид, да и не борьба за место в рпл
Вот почему я не удивлён что болелы Зенита яро защищают Сочи))
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Ответ xoms
Есть трактовка оставить ахмат в рпл
В любом случаи , вылет очень самобытного клуба с фирменной игрой, стал бы потерей для всего отечественного футбола.
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Что не так с соперниками Ахмата, когда ему грозит вылет? То удаляются, то болеют массово
Удаляются, потому что копытами махают как дикие мустанги : то в кость, то в лицо. А на счет отравления, надо разобраться с поварами и пищей на базе в Сочи.
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