Глава РПЛ об отравлении «Сочи» перед игрой с с «Ахматом»: «По регламенту перенос возможен только при форс-мажоре. На мой взгляд, это не та ситуация»
Александр Алаев объяснил отказ переносить игру из-за недомогания игроков «Сочи».
В 21-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле победил «Сочи» (1:0).
Перед матчем главный тренер южан Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. По словам испанца, его команду «заставили играть». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.
«Не буду комментировать слова Морено. С испанскими тренерами у меня тяжелые отношения. Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба «Сочи», что футболисты отравились и не могут играть.
Было написано официальное обращение, но есть регламент, где четко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии – форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет.
Мне искренне жаль футболистов «Сочи» и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч. Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует.
В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.
Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Четко прописано, что такое форс-мажор.
Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Еще раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но мое мнение, которое может кому-то не понравиться, – оснований для переноса не было», – сказал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.
Гендиректор «Ахмата» об отравлении «Сочи»: «Мы готовы помочь в расследовании, пускай кровь сдают, выясняют. А для Морено позор говорить такие вещи»
Совсем фляжкой свистит...
Зашла тëтя в отделенье
Ей сказали - что вы, тëтя
Вот убьют, тогда зайдëте.
На Мальдивах, конечно, 2го декабря снег - форс-мажор, только вот живем мы в России и в центральной ее части снег в декабре-это норма
Но кто ж туда от него поедет...
Я говорил про то, что ковид был настолько массовым и случайным, что никак не угадать было кто заболеет в следующий раз. Риск отравления же можно как-то нивелировать. Да, не полностью устранить, но свести его прям к абсолютному минимуму.