Глава РПЛ об отравлении «Сочи» перед игрой с с «Ахматом»: «По регламенту перенос возможен только при форс-мажоре. На мой взгляд, это не та ситуация»

Александр Алаев объяснил отказ переносить игру из-за недомогания игроков «Сочи».

В 21-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле победил « » (1:0).

Перед матчем главный тренер южан сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. По словам испанца, его команду «заставили играть». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.



«Не буду комментировать слова Морено. С испанскими тренерами у меня тяжелые отношения. Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба «Сочи», что футболисты отравились и не могут играть.

Было написано официальное обращение, но есть регламент, где четко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента и решения президента РФС при одном условии – форс-мажор. Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет.

Мне искренне жаль футболистов «Сочи» и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч. Я мог согласовать, мог инициировать, но вот поступает письмо, а госпитализации нет. Футболисты находятся в номерах, кто-то плохо себя чувствует.

В итоге шли консультации с клубом. Они приняли волевое решение играть. Надо отдать должное футболистам, что отдали все силы. Но в данной ситуации, на мой взгляд, ситуация не являлась форс-мажором и причиной переноса.

Матч состоялся, 20 человек было в заявке. Давайте по-другому рассудим: такие же случаи бывают часто, что кто-то заболевает. Бывает всякое, но каждый раз тогда переносить по просьбе клуба? К сожалению, я считаю, что это неправильно. Четко прописано, что такое форс-мажор.

Для меня был форс-мажором снег второго декабря. Еще раз повторюсь, что мне искренне жаль. Я не знаю, что случилось. Желаю, чтобы они как можно скорее выздоровели и продолжили борьбу. Но мое мнение, которое может кому-то не понравиться, – оснований для переноса не было», – сказал президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.

Гендиректор «Ахмата» об отравлении «Сочи»: «Мы готовы помочь в расследовании, пускай кровь сдают, выясняют. А для Морено позор говорить такие вещи»