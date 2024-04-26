Черевченко возглавил «Факел» после ухода Ташуева по семейным обстоятельствам

«Факел» назначил нового главного тренера.

покинул пост главного тренера клуба из Воронежа по семейным обстоятельствам.

«Игорь Черевченко возглавил «Факел»🔥.

Также в тренерский штаб нашей команды вернулся , который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, и Дмитрию Сорокину.

В качестве тренера ранее работал в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», «Химках» и таджикском «Истиклоле».

Вместе с командой из Душанбе в 2023 году Игорь Геннадьевич стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.

Добро пожаловать в «Факел»!» – сказано в заявлении клуба.

Напомним, «Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир с общим счетом 1:8. Команда находится на 11-й позиции в таблице, набрав 26 очков в 25 играх.