Черевченко возглавил «Факел» после ухода Ташуева по семейным обстоятельствам
«Факел» назначил нового главного тренера.
Сергей Ташуев покинул пост главного тренера клуба из Воронежа по семейным обстоятельствам.
«Игорь Черевченко возглавил «Факел»🔥.
Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычеву и Дмитрию Сорокину.
В качестве тренера Игорь Черевченко ранее работал в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», «Химках» и таджикском «Истиклоле».
Вместе с командой из Душанбе в 2023 году Игорь Геннадьевич стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.
Добро пожаловать в «Факел»!» – сказано в заявлении клуба.
Напомним, «Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир РПЛ с общим счетом 1:8. Команда находится на 11-й позиции в таблице, набрав 26 очков в 25 играх.
Этим он похож с Ташуевым)
Евсеев бы поинтереснее выглядел бы))