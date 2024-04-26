Черевченко возглавил «Факел» после ухода Ташуева по семейным обстоятельствам

Теги Алексей Ребко Валерий Климов премьер-лига Россия трансферы Сергей Ташуев Владимир Сычев Факел Михаил Смирнов Игорь Черевченко Футбол

«Факел» назначил нового главного тренера.

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера клуба из Воронежа по семейным обстоятельствам.

«Игорь Черевченко возглавил «Факел»🔥.

Также в тренерский штаб нашей команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычеву и Дмитрию Сорокину.

В качестве тренера Игорь Черевченко ранее работал в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, калининградской «Балтике», тульском «Арсенале», «Химках» и таджикском «Истиклоле».

Вместе с командой из Душанбе в 2023 году Игорь Геннадьевич стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.

Добро пожаловать в «Факел»!» – сказано в заявлении клуба.

Напомним, «Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир РПЛ с общим счетом 1:8. Команда находится на 11-й позиции в таблице, набрав 26 очков в 25 играх.

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27 комментариев
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Это получается Ташуев ушёл по семейным обстоятельствам и Факел менее чем за сутки составил шорт-лист кандидатов, провёл переговоры и заключил контракт с новым тренером? А ловко они это придумали
+30
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+30
Черевченко на старт, Божовичу приготовиться
+27
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+27
Когда уже закончится этот круговорот тренеров в Рпл?
+18
-1
+17
Владимир Сычев отвечает в Факеле за "Бразильскую систему"?)
+4
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+4
Черевченко всегда неплохо начинает по ходу сезона в новом клубе, а вот потом ...

Этим он похож с Ташуевым)
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+3
Через Климова Дзюбу хотят привлечь?
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Ответ Футбольные Хроники
Когда уже закончится этот круговорот тренеров в Рпл?
Ну да пока команда привыкнит к новому Тренеру сезон закончится
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Черевченко норм тренер, кстати, зря смеются все
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Ответ Футбольные Хроники
Когда уже закончится этот круговорот тренеров в Рпл?
Когда ты сдашь экзамены и возглавишь клуб РПЛ.
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Котов больше тренеров не знает. В любой непонятной ситуации зовет Черевченко
+2
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Ответ Miron_8383
Это получается Ташуев ушёл по семейным обстоятельствам и Факел менее чем за сутки составил шорт-лист кандидатов, провёл переговоры и заключил контракт с новым тренером? А ловко они это придумали
Черевченко хотели назначить и когда увольняли Василенко, и когда увольняли Пятибратова, потому что спортдир Котов с ним работал сначала в Локо и потом в Балтике. Так что тут шорт-лист из одного кандидата составляли не долго
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Ответ kandreys
Когда ты сдашь экзамены и возглавишь клуб РПЛ.
Боюсь, что после сдачи экзамена мне даже клуб ПФЛ не дадут.
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Ответ Футбольные Хроники
Боюсь, что после сдачи экзамена мне даже клуб ПФЛ не дадут.
Ещё нужно быть повязанным с агентской мафией
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Жаль, что не Абаскаля) было бы интересно посмотреть на это
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Быстренько замену нашли.
Евсеев бы поинтереснее выглядел бы))
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Круговорот физруков в российском футболе. Где молодые тренеры? Ах, да, тут же не результат нужен, а ручной дядька, чтобы пилить не мешал.
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Ответ Футбольные Хроники
Когда уже закончится этот круговорот тренеров в Рпл?
Когда Мостовой получит лицензию тренера
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Ответ ОЛЛС1911
Ещё нужно быть повязанным с агентской мафией
В точку. К сожалению тренерская лицензия работает в том случае если в прошлом ты был крутым футболистом. По этой причине Москвой без лицензии постоянно требует назначить себя в Спартак)
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Ответ RSI
Быстренько замену нашли. Евсеев бы поинтереснее выглядел бы))
Он уже был
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xa xa , classic
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Выиграли у Спартака и подумали, что вышли из ранга колхозников...
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Это не поможет. ФНЛ, это уровень факела, да и то средней части таблицы. Если случайно попадает в стыки, считайте огромный успех. Как и нынешнее место в таблице. Спасибо, что есть пенальти, стандарты. Объективно, самая слабая команда РПЛ.
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Надолго ли?
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Котов больше тренеров не знает. В любой непонятной ситуации зовет Черевченко
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Котов больше тренеров не знает. В любой непонятной ситуации зовет Черевченко
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А кто следующий, можно сразу сказать?
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Успехов✊✊✊
+1
-1
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