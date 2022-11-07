Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала, Паредес – в расширенном составе Аргентины на ЧМ-2022

Стал известен расширенный состав сборной на .

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони включил в него 32 футболиста. Итоговая заявка будет опубликована 14 ноября. В нее войдут 26 игроков.

Вратари: ( ), («Вильярреал»), Хуан Муссо ( ), Франко Армани ( );

Защитники: («Атлетико»), («Севилья»), ( ), Херман Песселья («Бетис»), («Бенфика»), ( ), («Севилья»), ( ), («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), ( ).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).

На ЧМ-2022 в Катаре, который стартует 20 ноября, Аргентина сыграет в группе C с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.