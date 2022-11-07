Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14:00 по московскому времени

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке, которая начнется в 14:00 по московскому времени, примут участие 16 клубов: победители групп и команды, которые заняли вторые места. Победители групп – сеяные, обладатели вторых мест – несеяные.

Сеяные: (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), ( ), «Тоттенхэм» (Англия), (Англия).

Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), (Англия), «ПСЖ» (Франция).

На стадии 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны. Также будут разведены клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта.

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».