Титов о россиянах в Европе: «У большинства большие зарплаты! Только единицы говорят о желании уехать, все остальные понимают, что они не интересны тем клубам»
Егор Титов считает, что российские игроки не нужны европейским клубам.
– Вы говорили, что российским футболистам нужно уезжать в Европу. Есть ли российские игроки, которые могли бы играть в грандах, а не в обычных европейских клубах, как «Гавр», куда уехал Далер Кузяев?
– Какие гранды? У нас сейчас играют Аршавин, Аленичев или Тихонов? Если европейский середняк обратит внимание на нашего игрока, это уже будет неплохо. А про гранды… Не надо смешить меня и себя.
– Соболев готов к переходу в европейский клуб?
– У него спросите, я не вижу, как он тренируется.
– Можно судить по его матчам.
– По тому футболу, который показывает большинство наших игроков, – нет, не готовы! Здесь другой вопрос – готов ли российский футболист выйти из зоны комфорта?
У большинства наших игроков большие зарплата и премиальные, у них все хорошо! Только единицы россиян говорят о желании уехать, а все остальные понимают, что они не интересны европейским клубам.
Ведущие топ-5 чемпионатов, если кого-то и заприметили из российских футболистов, то это один-два игрока. И то не факт, что они перейдут туда.
– Андрей Мостовой рассказывал, что удивился, узнав зарплаты в чемпионате Франции, где платят в разы ниже, чем в России.
– За футболиста с российским паспортом, который более-менее умеет играть в футбол, идет борьба российских клубов. А борются они – кто больше даст зарплату. Дальше начинается работа агента – агентские выплаты и так далее.
Но это все не футбол, а про околофутбола – хочется, чтобы разговор всегда шел о футболисте, его умениях. В нашем футболе не все так гладко, как хотелось бы, но на это есть веские причины, и мы с ними должны считаться. Ждем лучших времен, надеюсь, они скоро наступят, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.
Титов о «Зените» и «Спартаке»: «Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Есть победители по духу, а другие только хотят ими стать»
Как так-то? Только вот пару часов назад говорили же, что Глушенков Барсу потянет.
Отличная зарплата, родной менталитет, привычный чемпионат, стабильность - зачем и на что мне это менять? Как Кузяев, уезжать во французский аутсайдер, чтобы бороться за выживание, получать куда меньшие деньги и на тренировках пахать в несколько раз больше? При этом в команде друзей найти сложно из-за языкового барьера, страна абсолютно другая .
Круто, что тот же Кузяев попробовал, но вот так в 30 лет всё бросить и уехать могут единицы.