Титов о россиянах в Европе: «У большинства большие зарплаты! Только единицы говорят о желании уехать, все остальные понимают, что они не интересны тем клубам»

Егор Титов считает, что российские игроки не нужны европейским клубам.

– Вы говорили, что российским футболистам нужно уезжать в Европу. Есть ли российские игроки, которые могли бы играть в грандах, а не в обычных европейских клубах, как « », куда уехал ?

– Какие гранды? У нас сейчас играют , Аленичев или ? Если европейский середняк обратит внимание на нашего игрока, это уже будет неплохо. А про гранды… Не надо смешить меня и себя.

– готов к переходу в европейский клуб?

– У него спросите, я не вижу, как он тренируется.

– Можно судить по его матчам.

– По тому футболу, который показывает большинство наших игроков, – нет, не готовы! Здесь другой вопрос – готов ли российский футболист выйти из зоны комфорта?

У большинства наших игроков большие зарплата и премиальные, у них все хорошо! Только единицы россиян говорят о желании уехать, а все остальные понимают, что они не интересны европейским клубам.

Ведущие топ-5 чемпионатов, если кого-то и заприметили из российских футболистов, то это один-два игрока. И то не факт, что они перейдут туда.

– Андрей Мостовой рассказывал, что удивился, узнав зарплаты в чемпионате Франции, где платят в разы ниже, чем в России.

– За футболиста с российским паспортом, который более-менее умеет играть в футбол, идет борьба российских клубов. А борются они – кто больше даст зарплату. Дальше начинается работа агента – агентские выплаты и так далее.

Но это все не футбол, а про околофутбола – хочется, чтобы разговор всегда шел о футболисте, его умениях. В нашем футболе не все так гладко, как хотелось бы, но на это есть веские причины, и мы с ними должны считаться. Ждем лучших времен, надеюсь, они скоро наступят, – сказал бывший футболист «Спартака» .

Титов о «Зените» и «Спартаке»: «Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Есть победители по духу, а другие только хотят ими стать»