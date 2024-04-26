Титов о россиянах в Европе: «У большинства большие зарплаты! Только единицы говорят о желании уехать, все остальные понимают, что они не интересны тем клубам»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Андрей Аршавин Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Гавр Далер Кузяев Андрей Мостовой Александр Соболев деньги Футбол

Егор Титов считает, что российские игроки не нужны европейским клубам.

Вы говорили, что российским футболистам нужно уезжать в Европу. Есть ли российские игроки, которые могли бы играть в грандах, а не в обычных европейских клубах, как «Гавр», куда уехал Далер Кузяев?

– Какие гранды? У нас сейчас играют Аршавин, Аленичев или Тихонов? Если европейский середняк обратит внимание на нашего игрока, это уже будет неплохо. А про гранды… Не надо смешить меня и себя.

Соболев готов к переходу в европейский клуб?

– У него спросите, я не вижу, как он тренируется.

Можно судить по его матчам.

– По тому футболу, который показывает большинство наших игроков, – нет, не готовы! Здесь другой вопрос – готов ли российский футболист выйти из зоны комфорта?

У большинства наших игроков большие зарплата и премиальные, у них все хорошо! Только единицы россиян говорят о желании уехать, а все остальные понимают, что они не интересны европейским клубам.

Ведущие топ-5 чемпионатов, если кого-то и заприметили из российских футболистов, то это один-два игрока. И то не факт, что они перейдут туда.

Андрей Мостовой рассказывал, что удивился, узнав зарплаты в чемпионате Франции, где платят в разы ниже, чем в России.

– За футболиста с российским паспортом, который более-менее умеет играть в футбол, идет борьба российских клубов. А борются они – кто больше даст зарплату. Дальше начинается работа агента – агентские выплаты и так далее.

Но это все не футбол, а про околофутбола – хочется, чтобы разговор всегда шел о футболисте, его умениях. В нашем футболе не все так гладко, как хотелось бы, но на это есть веские причины, и мы с ними должны считаться. Ждем лучших времен, надеюсь, они скоро наступят, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

Титов о «Зените» и «Спартаке»: «Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Есть победители по духу, а другие только хотят ими стать»

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15 комментариев
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>>Если европейский середняк обратит внимание на нашего игрока, это уже будет неплохо. А про гранды… Не надо смешить меня и себя.

Как так-то? Только вот пару часов назад говорили же, что Глушенков Барсу потянет.
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Так конечно не едут и смысла осуждать их за это нет. Проецируя на себя, вообще никогда бы не уехал из чемпионата России, будь я футболистом уровня сборной.
Отличная зарплата, родной менталитет, привычный чемпионат, стабильность - зачем и на что мне это менять? Как Кузяев, уезжать во французский аутсайдер, чтобы бороться за выживание, получать куда меньшие деньги и на тренировках пахать в несколько раз больше? При этом в команде друзей найти сложно из-за языкового барьера, страна абсолютно другая .
Круто, что тот же Кузяев попробовал, но вот так в 30 лет всё бросить и уехать могут единицы.
+5
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+5
Ответ Antonio Gaudi
Так конечно не едут и смысла осуждать их за это нет. Проецируя на себя, вообще никогда бы не уехал из чемпионата России, будь я футболистом уровня сборной. Отличная зарплата, родной менталитет, привычный чемпионат, стабильность - зачем и на что мне это менять? Как Кузяев, уезжать во французский аутсайдер, чтобы бороться за выживание, получать куда меньшие деньги и на тренировках пахать в несколько раз больше? При этом в команде друзей найти сложно из-за языкового барьера, страна абсолютно другая . Круто, что тот же Кузяев попробовал, но вот так в 30 лет всё бросить и уехать могут единицы.
Кузяев не рвач, в отличии от многих
+3
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Ответ milkmilk
Так давайте снизим тогда
Ну дык их и снижают. Поэтому к примеру, Миранчук, Магкеев и Рифат скорее всего уйдут из Локо. И это хорошо
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Андрей Мос овой не удевлен,з ачто ему и и всем остальным платят аткие Зарплаты?Это до дикости глупо,чел играть толком не мождет но миллион долларов получает.
А чего удивительного? Игроков уровня Мостового в России не так много. Может быть 15-20 от силы. В условиях лимита он становится штучным товаром.И если Зенит не даст ему 1,5 или 2 миллиона, то эти же деньги ему предложат Спартак или Локомотив. Поэтому и платят. Так что тут либо лимит отменять , либо клубам между собой договариваться о потолке зарплат. Но, как показывает практика, потолок всегда найдут как обойти.
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Так давайте снизим тогда
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Можно подумать раньше пачками в гранды уходили.
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Сделайте потолок зарплат, не станет легионеров. Сделаете только для наших - обидятся и уедут
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А Тихонов прям гранд???
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В чём-то он прав.
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Ответ Детрит
>>Если европейский середняк обратит внимание на нашего игрока, это уже будет неплохо. А про гранды… Не надо смешить меня и себя. Как так-то? Только вот пару часов назад говорили же, что Глушенков Барсу потянет.
Глушенков в Барсе? Что кто-то отравился печенюшкой?
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Ответ Amalfitano
Ну дык их и снижают. Поэтому к примеру, Миранчук, Магкеев и Рифат скорее всего уйдут из Локо. И это хорошо
В Локо всем надо потолок сделать тыщ 40 рублей, чтобы на народные деньги дармоедов не содержать
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Ответ Кирилл.С-Пб
Кузяев не рвач, в отличии от многих
Кузяев не рвач, он просто романтик. В этом нет ничего плохого, это даже прекрасно, но и осуждать тех, кто не хочет ради непонятных перспектив ехать и толкаться с кучей африканцев на тренировках за зарплату в три раза ниже, не стоит.
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