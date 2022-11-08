Куртуа отразил пенальти за игру Карвахаля рукой. «Райо» перебил из-за рано вышедшего с линии Тибо и повел 3:2

Голкипер Тибо Куртуа отбил удар «Райо Вальекано» с пенальти, но сэйв не засчитали.

На 64-й минуте матча 13-го тура Ла Лиги мяч отскочил от бедра защитника ему же в руку в штрафной площади чемпионов .

Главный судья принял решение назначить пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

Вратарь Тибо Куртуа парировал удар по центру ворот в исполнении хавбека , однако рефери заметил, что голкипер рано сошел с линии ворот. Кроме того, Карвахаль рано вбежал в штрафную.

Арбитр дал «Райо Вальекано» возможность перебить пенальти. Со второй попытки Трехо вывел команду вперед – 3:2.

«Райо Вальекано» – «Реал». 3:2 – Трехо забил с перебитого пенальти! Онлайн-трансляция