Куртуа отразил пенальти за игру Карвахаля рукой. «Райо» перебил из-за рано вышедшего с линии Тибо и повел 3:2
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отбил удар «Райо Вальекано» с пенальти, но сэйв не засчитали.
На 64-й минуте матча 13-го тура Ла Лиги мяч отскочил от бедра защитника Даниэля Карвахаля ему же в руку в штрафной площади чемпионов Испании.
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение назначить пенальти, ознакомившись с видеоповтором.
Вратарь Тибо Куртуа парировал удар по центру ворот в исполнении хавбека Оскара Трехо, однако рефери заметил, что голкипер рано сошел с линии ворот. Кроме того, Карвахаль рано вбежал в штрафную.
Арбитр дал «Райо Вальекано» возможность перебить пенальти. Со второй попытки Трехо вывел команду вперед – 3:2.
«Райо Вальекано» – «Реал». 3:2 – Трехо забил с перебитого пенальти! Онлайн-трансляция
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