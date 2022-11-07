Чистяков готов пройти детектор лжи из-за подозрений руководства «Зенита» после игры с «Ахматом» (Eurostavka)

готов пройти проверку на детекторе лжи из-за подозрений «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых подозревает защитника в умышленно плохой игре против (1:2). В матче 16-го тура Мир РПЛ Чистяков допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота «Зенита».

Источник Eurostavka подтвердил информацию «Чемпионата» о том, что Чистякова подозревают в намеренно плохой игре.

«Конкретной информации никакой нет. Никто Диме не объявлял это. Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор [лжи], все, что угодно.

Зная Чистякова, говорить, что он намеренно плохо играет… Люди просто не знают, сколько он работает. Это цирк», – сказал источник.

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава