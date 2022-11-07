Беллингем – приоритетная цель «МЮ» на 2023-й. В клубе ожидают, что хавбек будет стоить 150 млн евро, ФФП может помешать трансферу
«Манчестер Юнайтед» интересуется Джудом Беллингемом.
Полузащитник «Боруссии» является главной трансферной целью английского клуба, сообщает Флориан Плеттенберг. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет, чтобы этот трансфер был осуществлен в 2023 году.
В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что трансферная стоимость Беллингема составит около 150 миллионов евро. Шансы «Юнайтед» подписать игрока невелики – помешать может конкуренция со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также финансовый фэйр-плей.
В свою очередь, в «Ливерпуле» оптимистично оценивают вероятность этого трансфера, на нем настаивает Юрген Клопп. Мерсисайдцы считают, что переход игрока обойдется им в сумму больше 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
Комментарии