Беллингем – приоритетная цель «МЮ» на 2023-й. В клубе ожидают, что хавбек будет стоить 150 млн евро, ФФП может помешать трансферу

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Полузащитник является главной трансферной целью английского клуба, сообщает Флориан Плеттенберг. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет, чтобы этот трансфер был осуществлен в 2023 году.

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что трансферная стоимость Беллингема составит около 150 миллионов евро. Шансы «Юнайтед» подписать игрока невелики – помешать может конкуренция со стороны и «Ливерпуля», а также финансовый фэйр-плей.

В свою очередь, в оптимистично оценивают вероятность этого трансфера, на нем настаивает Юрген Клопп. Мерсисайдцы считают, что переход игрока обойдется им в сумму больше 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.