Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

Теги лыжные гонки чемпионат России ФЛГР Спартакиада лыжероллеры Кубок России расписание турниров Лыжи

Федерация лыжных гонок России опубликовала календарь соревнований сезона-2023/24.

Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам-2023/24

2023 год

Чемпионат России (лыжероллеры)

Кононовская, 14-19 сентября

Кубок России, финал (лыжероллеры) 

Бутурлиновка, 26 сентября – 1 октября

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи, 22-27 ноября

Кубок России, 2-й этап

Тюмень, 30 ноября – 4 декабря

Кубок России, 3- этап («Приз М. Девятьярова»)

Чусовой, 8-13 декабря

Кубок России, 4-й этап 

Чепецкое, 19-25 декабря

2024 год

Кубок России, 5-й этап

Мирный, 10-15 января

Кубок России, 6-й этап

Тюмень, 2-5 февраля

Спартакиада сильнейших России

Тюмень, 9-19 февраля 

Чемпионат России

Кононовская, 15-25 марта

Кубок России, 7-й этап (финал)

Кировск, 2-7 апреля

Чемпионат России

Мончегорск и Апатиты, 12-15 апреля

Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января

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