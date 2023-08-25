Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале
Федерация лыжных гонок России опубликовала календарь соревнований сезона-2023/24.
Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам-2023/24
2023 год
Чемпионат России (лыжероллеры)
Кононовская, 14-19 сентября
Кубок России, финал (лыжероллеры)
Бутурлиновка, 26 сентября – 1 октября
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи, 22-27 ноября
Кубок России, 2-й этап
Тюмень, 30 ноября – 4 декабря
Кубок России, 3- этап («Приз М. Девятьярова»)
Чусовой, 8-13 декабря
Кубок России, 4-й этап
Чепецкое, 19-25 декабря
2024 год
Кубок России, 5-й этап
Мирный, 10-15 января
Кубок России, 6-й этап
Тюмень, 2-5 февраля
Спартакиада сильнейших России
Тюмень, 9-19 февраля
Чемпионат России
Кононовская, 15-25 марта
Кубок России, 7-й этап (финал)
Кировск, 2-7 апреля
Чемпионат России
Мончегорск и Апатиты, 12-15 апреля
Предварительный календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
Комментарии