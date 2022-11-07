прокомментировал ситуацию с .

Защитник был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура с (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.

«Смотрите, что получается. «Зенит» – с отрывом лидер чемпионата России, «Ахмат» – исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость – вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую «Зенит» пытается культивировать, как любая другая команда, – сдавать своего?

У меня есть версия, которая немногим понравится. Но она совершенно очевидная. Учитывая, что [Александр] Медведев не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено (показывает головой вверх – прим. Sports.ru), он бы через день его опроверг... Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита».

Почему? В последнее время возник вопрос – а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать. Наверное, сохранить сезон без поражений было частью задачи «Зенита», которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости.

Ошибка Чистякова – ну, по факту, по математике – лишила «Зенит» победы. Он привез второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений в тумане, его уже просто нет.

Что здесь важно? В ситуации, когда в нашей стране кто-то всецело зависит от работодателя – тем более, если он обеспечивает тебе работу с заработком существенно выше среднего по твоей специальности, как безусловно происходит в «Зените», тем более [с игроками] c российскими паспортами – надо быть готовым ко всему.

Человека, допустившего ошибку на 8-й минуте, заменили на 32-й, играть еще час. Но он оказывается виноватым. Это очередной пример: идешь в «Зенит» – будь готов ко всему.

Важно другое. Руководство лучшей, самой укомплектованной команды России, чемпиона последних лет и чемпиона нового года, очевидно, считает, что можно проиграть матч, пропустив важный гол на 8-й минуте. Обломали тебе кайф. Разве это не говорит о том, где пик развития у такого проекта?

Наилучшего проекту . Надеюсь, что я ошибаюсь в оценке этого пика. Но, по-моему, это не Эверест», – сказал журналист и блогер.