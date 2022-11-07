Стал известен состав сборной на .

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В финальную заявку «селесао» попали 26 футболистов:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон ( ), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо ( ), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони ( ), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

Отметим, что в заявку не попал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.