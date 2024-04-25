Наполи — Рома: прогноз на матч 28 апреля 2024, Итальянская Серия A

В рамках 34 тура чемпионата Италии пройдет матч «Наполи» — «Рома». Команды сыграют 28 апреля в Неаполе на поле стадиона «Диего Армандо Марадона». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

«Волки» продолжают погоню за «Болоньей», чтобы финишировать в топ-4 Серии A и квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Столичный клуб прибавил в концовке турнира и на отрезке в пять туров чемпионата показал шестой результат с 10 набранными очками. В пяти играх у «Ромы» три победы, ничья и поражение при разнице голов 5:4. Неаполитанцы на этом же отрезке турнира только на 14 строчке. В пяти турах у «Наполи» одна победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 7:9. В предстоящем матче неаполитанцы получили статус фаворита матча.

Противостояние команд насчитывает 175 матчей и не у одного клуба нет весомого преимущества. Баланс побед 66:53 в пользу «Ромы» при 56 ничьих и разнице голов 229:196 в пользу столичной команды. В рамках чемпионата Италии по футболу прошли 157 игр: 49 побед «Наполи», 54 ничьи и 54 победы «Ромы». Разница голов 198:179 в пользу «волков». В текущем сезоне «Рома» одержала победу 2:0 в матче первого круга. В домашней игре за «волков» забили Лоренцо Пеллегрини на 76 минуте и Ромелу Лукаку в компенсированное время. Хозяева получили 8 желтых карточек. У гостей было два удаления — Маттео Политано на 66 и Виктор Осимхен на 86 минутах. У неаполитанцев лучше результаты в 10 последних очных играх в Серии A. У «Наполи» шесть побед, при двух ничьих и двух поражениях, разница голов 17:8. На домашней арене у «Наполи» пять побед, три ничьи и два поражения при разнице голов 16:11. Неаполитанцы дома не проигрывают в пяти играх: три победы и две ничьи.

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Рекомендованная ставка: гол «Ромы», «обе забьют — да», победа «Ромы» или ничья, победа «Ромы» с форой 0.

Наполи

В последней игре чемпионата Италии неаполитанцы проиграли команде из зоны вылета. «Эмполи» обыграл «Наполи» 1:0 на домашней арене. Победный матч команда забила на 4 минуте, голом отметился Альберто Черри. По метрике xG «Эмполи» был сильнее 1,25:0,89. Из-за дисквалификаций матч пропускали Мариу Руй и Амир Ррахмани.

В 33 турах чемпионата Италии «Наполи» набрал 49 очков, что позволяет занимать восьмое место. Отставание от еврокубкового седьмого места три балла. В 33 встречах у неаполитанцев 13 побед, 10 ничьих и 10 поражений. Разница голов 50:41. В топ-10 Серии A команда пропускает больше всех. По игре на домашней арене «Наполи» на 11 месте с 23 очками. В 16 встречах 6 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Разница голов 22:23. В топ-13 Серии A по игре дома больше пропустил только «Кальяри» — 28.

Результаты «Наполи» в пяти последних матчах:

Серия A, «Эмполи» — «Наполи» 1:1;

Серия A, «Наполи» — «Фрозиноне» 2:2;

Серия A, «Монца» — «Наполи» 2:4;

Серия A, «Наполи» — «Аталанта» 0:3;

Серия A, «Интер» — «Наполи» 1:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у неаполитанцев три победы, три поражения и четыре ничьи. Разница голов 18:16. На дистанции в 10 домашних встреч у команды четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 14:12.

Интересные статистические факты по игре «Наполи» в сезоне:

Самые результативные игроки в Серии A: Виктор Осимхен 13+3, Хвича Кварацхелия 10+6, Маттео Политано 8+5, Джакомо Распадори 5+3, Джованни Ди Лоренцо 1+6;

Самые результативные игроки в сезоне: Виктор Осимхен 15+4, Хвича Кварацхелия 10+7, Маттео Политано 9+6, Джакомо Распадори 6+3, Джованни Ди Лоренцо 2+7;

«Наполи» не проиграл в 9 из 11 очных матчах на домашней арене;

В 6 из 7 очных матчах в Неаполе забивали оба соперника;

«Наполи» без побед в 5 из 6 домашних играх сезона;

«Наполи» пропускает в 8 последних и 9 из 10 официальных играх дома;

«Наполи» без побед в 6 из 7 официальных матчах;

«Наполи» пропускает в 10 официальных играх, в 4 из 6 матчах пропускает более гола;

В 6 домашних матчах «Наполи» пропускает во втором тайме.

Под вопросом участие в матче защитника Матиаса Оливейры.

Рома

25 апреля «волки» доиграли перенесенный матч 32 тура с «Удинезе». Игра была остановлена на 72 минуте из-за серьезного повреждения у игрока столичного клуба Обите Н’Дика. На момент остановки счет был ничейным 1:1. Победу в матче праздновала «Рома». Победный гол забил Бриан Кристанте уже в компенсированное время.

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В турнирной таблице Серии A «волки» на пятом месте с 58 очками. Отрыв от шестой строчки четыре балла, но у «Аталанты» есть игра в запасе. Отставание от четвертого места четыре очка. В 33 турах у «Ромы» 17 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Разница голов 59:39. «Рома» на третьем месте по результативности в чемпионате и уступает только двум миланским клубам. По игре на чужом поле «Рома» на седьмом месте с 22 очками. В 16 играх у команды 6 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Разница голов 23:21.

Результаты «Ромы» в пяти последних матчах:

Серия A, «Удинезе» — «Рома» 1:2;

Серия A, «Рома» — «Болонья» 1:3;

Лига Европы, «Рома» — «Милан» 2:1;

Лига Европы, «Милан» — «Рома» 0:1;

Серия A, «Рома» — «Лацио» 1:0.

На отрезке в 10 официальных игр у «волков» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов на этой дистанции 14:8. В статусе гостей у команды пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 17:10.

Интересные статические факты по игре «Ромы» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Серии A: Пауло Дибала 12+9, Ромелу Лукаку 11+3, Лоренцо Пеллегрини 7+3, Леандро Паредес 3+5, Брайан Кристанте 3+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Пауло Дибала 15+10, Ромелу Лукаку 19+4, Лоренцо Пеллегрини 9+5, Стефан Эль-Шаарави 3+8, Леандро Паредес 3+7;

«Рома» не проиграла в 8 из 9 гостевых матчах;

«Рома» не проиграла в 6 из 7 матчах;

В чемпионате Италии «Рома» не проигрывает в 6 гостевых встречах;

В 5 из 6 гостевых играх Серии A «Рома» забивает боле гола;

«Рома» пропускает от «Наполи» в 7 гостевых матчах чемпионата.

Под вопросом участие в матче Сердара Азмуна. Из-за дисквалификации не сыграют Диего Льоренте и Леандро Паредес.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии A Наполи — Рома

Неаполитанцы получили статус фаворита матча. Команда играет дома и на стороне экс-чемпионата Италии статистика очных матчей. В пользу «Ромы» говорят результаты последних игр и серия без поражений в шести гостевых матчах чемпионата.

Коэффициенты на матч «Наполи» — «Рома» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Наполи» — 1,95;

Ничья — 3,68;

Победа «Ромы» — 3,88;

ТБ2,5 — 1,89;

ТМ2,5 — 1,95;

«Обе забьют — да» — 1,78;

«Обе забьют — нет» — 2,04.

С приходом Даниэле Де России на пост главного тренера «Ромы» столичный клуб поднялся с девятого на пятое место и имеет все шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Продолжает команда борьбу за победу в Лиге Европы, где уже дошла до стадии полуфинала. «Наполи» в первой половине сезона шел в топ-4, то с 2024 года команда не поднималась выше шестой строчки. В противостоянии с мотивированной «Ромой», которая набрала ход, экс чемпиону Италии не справиться. Основная ставка на матч — победа «Ромы» с форой 0 с коэффициентом 2,89 по линии букмекерской конторы BetBoom, на победу «Ромы» с форой +0,5 коэффициент 1,89.

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