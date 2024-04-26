Егор Титов: «Как «Зенит» могут признать народной командой? Этот титул навсегда принадлежит «Спартаку». Понятие невозможно забрать. Болельщика не обманешь»

Егор Титов считает, что «Спартак» всегда будет являться народной командой.

– Матчи «Спартака» с « » становятся более принципиальными, нежели игры с ЦСКА. Руководители сине-бело-голубого клуба все больше говорят о том, что они приближаются к статусу народной команды. Возможно ли, по вашему мнению, что «Зенит» признают народной командой?

– Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придет.

«Спартак» уже десятки лет считается народной командой и этот титул навсегда принадлежит им.

Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь, – сказал бывший полузащитник « » .