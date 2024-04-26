Егор Титов: «Как «Зенит» могут признать народной командой? Этот титул навсегда принадлежит «Спартаку». Понятие невозможно забрать. Болельщика не обманешь»
Егор Титов считает, что «Спартак» всегда будет являться народной командой.
– Матчи «Спартака» с «Зенитом» становятся более принципиальными, нежели игры с ЦСКА. Руководители сине-бело-голубого клуба все больше говорят о том, что они приближаются к статусу народной команды. Возможно ли, по вашему мнению, что «Зенит» признают народной командой?
– Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придет.
«Спартак» уже десятки лет считается народной командой и этот титул навсегда принадлежит им.
Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Согласен, что есть некая незримая аура вокруг команды, которая во все времена так или иначе привлекает внимание СМИ и болельщиков, в том числе других команд (кто позлорадствовать, кто посочувствовать, кто поддержать, кто еще что), вот это не отнять, да. Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая. Но можно ли это назвать "народностью" я не совсем понимаю.
Как же у вас получается быть чемпионами "скромно", когда вы выбрасываете на бразильцев десятки миллионов евро? Да ещё и интервью бывших ваших игроков про 5-кратные премиальные за победу над вашим извечным ориентиром - тоже ещё один штрих)
Тратить миллиарды народных денег и одновременно вещать про скромность - это действительно по-питерски, тут я спорить не стану
И звучит отлично, и фестивалем отдает:)
Ну, ладно, натянем ещё и Локомотив в известные клубы - за ним было Министерство железных дорог.
А вот за Спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений, поэтому и болели за него люди из простого народа, а не из-за принадлежности к своему ведомству.
Боже, вы в стране розовых пони как жили, так и живёте.
Дых цельный рубль из своего кармана заплатили!
А Спартак так от федерального правительства и бесплатный стадион получил (ни ФК Спартак, ни Федун не потратили на строительство стадиона ни копейки собственных денег) и еще 3 млрд. евро в подарок, половину из которых, правда, прикарманил Федун, но это уже проблемы Спартака.
Ни одному другому клубу России таких подарков не делали, одному только Спартаку.
Если уж пытаешься блеснуть юмором и знаниями, то хотя бы карту города открой, гений ты наш
Объясняется сей факт весьма просто - по данным букмекеров на Спартак делают больше всего ставок. Поэтому СМИ, которые живут на отчисления от рекламы этих самых букмекеров, и разводят "богатеньких красно-белых буратин", рассказывая им сказки о неподражаемом величии Спартака, чтобы те, не дай бог, не стали бы меньше ставить на свою команду и букмекеры бы не обеднели. Вот и весь секрет