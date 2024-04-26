Егор Титов: «Как «Зенит» могут признать народной командой? Этот титул навсегда принадлежит «Спартаку». Понятие невозможно забрать. Болельщика не обманешь»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов считает, что «Спартак» всегда будет являться народной командой.

– Матчи «Спартака» с «Зенитом» становятся более принципиальными, нежели игры с ЦСКА. Руководители сине-бело-голубого клуба все больше говорят о том, что они приближаются к статусу народной команды. Возможно ли, по вашему мнению, что «Зенит» признают народной командой?

– Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придет.

«Спартак» уже десятки лет считается народной командой и этот титул навсегда принадлежит им.

Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

44 комментария
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Да ладно не ревнуй. Мы тут в Питере на статус народности и не претендуем. И в целом у нас город и команда одно целое и это для нас намного важнее чем этот эфемерный народный статус. Нам важнее быть чемпионами - скромно по-питерски.
+49
-13
+36
Ответ Михон Мясной
Знаменитое питерское лицемерие в действии! Как же у вас получается быть чемпионами "скромно", когда вы выбрасываете на бразильцев десятки миллионов евро? Да ещё и интервью бывших ваших игроков про 5-кратные премиальные за победу над вашим извечным ориентиром - тоже ещё один штрих) Тратить миллиарды народных денег и одновременно вещать про скромность - это действительно по-питерски, тут я спорить не стану
Добрый день. Загляните в трансферный баланс. Зенит живёт по средствам и зарабатывает, а Спартак покупает шлак и при этом в минусах. Лицемерие это тыкать госденьгами, когда у самих 20 лет спонсор лукойл, тоже мне нищие
+15
-3
+12
Ответ neuner
от Спартака осталось только это псевдо название, больше гордиться и нечем.. и фанаты все еще живут в 20м веке
А как полуобладание полуфиналом полуобладателей полукубков?
+17
-5
+12
С одной стороны Егор Ильич прав, но с другой стороны этот ярлык - словно должность Реброва. Какой-то искусственно выведенный. Что он значит? Наибольшую популярность? Но это можно забрать. Наличие простого народа в управлении или команде? Такого особо никогда и не было.

Согласен, что есть некая незримая аура вокруг команды, которая во все времена так или иначе привлекает внимание СМИ и болельщиков, в том числе других команд (кто позлорадствовать, кто посочувствовать, кто поддержать, кто еще что), вот это не отнять, да. Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая. Но можно ли это назвать "народностью" я не совсем понимаю.
+11
-2
+9
Прав Егорка, бромантан - это клеймо на всю жизнь
+16
-7
+9
Ответ Михон Мясной
Знаменитое питерское лицемерие в действии! Как же у вас получается быть чемпионами "скромно", когда вы выбрасываете на бразильцев десятки миллионов евро? Да ещё и интервью бывших ваших игроков про 5-кратные премиальные за победу над вашим извечным ориентиром - тоже ещё один штрих) Тратить миллиарды народных денег и одновременно вещать про скромность - это действительно по-питерски, тут я спорить не стану
Про комплексы забыл написать. =)
+9
-1
+8
Вот привязались... Предлагаю ещё всем спартаковцам сразу присуждать звание народного артиста РФ.
+8
-2
+6
Егорка застрял с кубком 2002 года. Бывает.....вон некоторые "эксперты" в 70-х остались и ничего
+8
-2
+6
Инородная команда.
+6
0
+6
Ответ Саша Казенкинский
Да ладно не ревнуй. Мы тут в Питере на статус народности и не претендуем. И в целом у нас город и команда одно целое и это для нас намного важнее чем этот эфемерный народный статус. Нам важнее быть чемпионами - скромно по-питерски.
Знаменитое питерское лицемерие в действии!
Как же у вас получается быть чемпионами "скромно", когда вы выбрасываете на бразильцев десятки миллионов евро? Да ещё и интервью бывших ваших игроков про 5-кратные премиальные за победу над вашим извечным ориентиром - тоже ещё один штрих)
Тратить миллиарды народных денег и одновременно вещать про скромность - это действительно по-питерски, тут я спорить не стану
+29
-23
+6
Есть такой народ. Больной на голову и с манией величия. Вот этого народа - спартак народная команда, да.
+7
-2
+5
Не люблю Зенит, не люблю наш футбол, но я всю жизнь живу в Питере и точно могу сказать что Зенит поддерживают примерно все, так что не надо ляля
+4
0
+4
Ответ Детрит
С одной стороны Егор Ильич прав, но с другой стороны этот ярлык - словно должность Реброва. Какой-то искусственно выведенный. Что он значит? Наибольшую популярность? Но это можно забрать. Наличие простого народа в управлении или команде? Такого особо никогда и не было. Согласен, что есть некая незримая аура вокруг команды, которая во все времена так или иначе привлекает внимание СМИ и болельщиков, в том числе других команд (кто позлорадствовать, кто посочувствовать, кто поддержать, кто еще что), вот это не отнять, да. Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая. Но можно ли это назвать "народностью" я не совсем понимаю.
Сейчас эта упоминаемость не более, чем инфоповоды, коих Спартак создаёт предостаточно.
+4
0
+4
Нас устроит звание бразильской команды)
И звучит отлично, и фестивалем отдает:)
+4
-2
+2
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Т.е. 19-ый век не касается, а 20-ый век, к которому нынешний Спартак не имеет ни малейшего отношения - очень даже касается. Ну и у кого лицемерие?
+2
0
+2
Ответ Михон Мясной
Это значит, что за каждым известным клубом в СССР стояло какое-то ведомство: за ЦСКА - Министерство обороны, за московским Динамо - чекисты, за киевским Динамо - просто Компартия Украины. Ну, ладно, натянем ещё и Локомотив в известные клубы - за ним было Министерство железных дорог. А вот за Спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений, поэтому и болели за него люди из простого народа, а не из-за принадлежности к своему ведомству.
Если бы "за спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений", то он играл бы на первенство района, а не в высшей лиге чемпионата ссср
+3
-1
+2
Ответ Михон Мясной
Это значит, что за каждым известным клубом в СССР стояло какое-то ведомство: за ЦСКА - Министерство обороны, за московским Динамо - чекисты, за киевским Динамо - просто Компартия Украины. Ну, ладно, натянем ещё и Локомотив в известные клубы - за ним было Министерство железных дорог. А вот за Спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений, поэтому и болели за него люди из простого народа, а не из-за принадлежности к своему ведомству.
Да я это знаю, но ведь и за Динамо и ЦСКА тоже болели люди обычные. И среди ментов и вояк были мясные представители. Так что это тоже просто красивые слова.
+2
0
+2
Ответ Детрит
С одной стороны Егор Ильич прав, но с другой стороны этот ярлык - словно должность Реброва. Какой-то искусственно выведенный. Что он значит? Наибольшую популярность? Но это можно забрать. Наличие простого народа в управлении или команде? Такого особо никогда и не было. Согласен, что есть некая незримая аура вокруг команды, которая во все времена так или иначе привлекает внимание СМИ и болельщиков, в том числе других команд (кто позлорадствовать, кто посочувствовать, кто поддержать, кто еще что), вот это не отнять, да. Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая. Но можно ли это назвать "народностью" я не совсем понимаю.
Это значит, что за каждым известным клубом в СССР стояло какое-то ведомство: за ЦСКА - Министерство обороны, за московским Динамо - чекисты, за киевским Динамо - просто Компартия Украины.
Ну, ладно, натянем ещё и Локомотив в известные клубы - за ним было Министерство железных дорог.
А вот за Спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений, поэтому и болели за него люди из простого народа, а не из-за принадлежности к своему ведомству.
+7
-5
+2
Что за бред? Однажды назвались "народной" командой, и это погоняло почему-то теперь никто не имеет право присвоить. Так это скорее на кличку похоже тогда, которая чуть ли не на всю жизнь прилипается к человеку или домашнему животному😏
+3
-2
+1
Ответ Михон Мясной
Это значит, что за каждым известным клубом в СССР стояло какое-то ведомство: за ЦСКА - Министерство обороны, за московским Динамо - чекисты, за киевским Динамо - просто Компартия Украины. Ну, ладно, натянем ещё и Локомотив в известные клубы - за ним было Министерство железных дорог. А вот за Спартак никто не покровительствовал из государственных учреждений, поэтому и болели за него люди из простого народа, а не из-за принадлежности к своему ведомству.
"за Спартак никто не покровительствовал"
Боже, вы в стране розовых пони как жили, так и живёте.
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Ответ Михон Мясной
Я не говорил, что Спартак нищий. Я сказал, что газовая скважина может позволить себе такие траты, какие больше никому недоступны в РПЛ. Равно как и стадион за миллиард евро, стоивший клубу 1 рубль
Кстати, а сколько стоил клубу Спартак их стадион? Ну, если учесть все реалии жизни? Не в плюс ли? =)
+1
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+1
Ответ Михон Мясной
Знаменитое питерское лицемерие в действии! Как же у вас получается быть чемпионами "скромно", когда вы выбрасываете на бразильцев десятки миллионов евро? Да ещё и интервью бывших ваших игроков про 5-кратные премиальные за победу над вашим извечным ориентиром - тоже ещё один штрих) Тратить миллиарды народных денег и одновременно вещать про скромность - это действительно по-питерски, тут я спорить не стану
К сожалению "тратить миллиарды народных денег" это и по питерски, и по московски)) а все остальные регионы просто места сбора дани для роскошной жизни двух столиц))
+1
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Ответ Михон Мясной
Я не говорил, что Спартак нищий. Я сказал, что газовая скважина может позволить себе такие траты, какие больше никому недоступны в РПЛ. Равно как и стадион за миллиард евро, стоивший клубу 1 рубль
"стадион за миллиард евро, стоивший клубу 1 рубль"
Дых цельный рубль из своего кармана заплатили!
А Спартак так от федерального правительства и бесплатный стадион получил (ни ФК Спартак, ни Федун не потратили на строительство стадиона ни копейки собственных денег) и еще 3 млрд. евро в подарок, половину из которых, правда, прикарманил Федун, но это уже проблемы Спартака.
Ни одному другому клубу России таких подарков не делали, одному только Спартаку.
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Ответ Celsius
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Ответ Михон Мясной
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Санкт-Петербург пределами Купчино не ограничен
Если уж пытаешься блеснуть юмором и знаниями, то хотя бы карту города открой, гений ты наш
+1
-1
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Ответ Михон Мясной
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Ответ Саша Казенкинский
Добрый день. Загляните в трансферный баланс. Зенит живёт по средствам и зарабатывает, а Спартак покупает шлак и при этом в минусах. Лицемерие это тыкать госденьгами, когда у самих 20 лет спонсор лукойл, тоже мне нищие
ахахахахахахахахахахаахха по средствам? по средствам газпрома???
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Ответ Михон Мясной
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Ответ Celsius
Москва – захолустная деревенька на юго-восточной периферии города Санкт-Петербурга. Название «Москва» переводится на русский язык как «болото». Жители поклоняются юродивому в специально построенном ими с этой целью так называемом «храме Василия Блаженного» и всеми силами стараются походить на своего кумира. Следует признать, что это у них вполне получается, и по здравомыслию и внятности они практически ничем не отличаются объекта своего поклонения. Особенно преуспел в этом Егорка Титов. Используется петербуржцами в качестве тренировочного полигона, в Москву присылаются на практику перспективные петербургские кадры, чтобы они сначала потренировались на москвичах, прежде чем их допустят до руководства. Центр российского деньгопечатания, за свой счет Москва печатает деньги и в дальнейшем рассылает их в провинцию, именно в рамках этой чисто благотворительной акции Москва и содержит регионы и всю страну в целом. «Город на семи холмах», построенный в центре болота и «болотом» же называющийся. «Порт пяти морей», от которого до ближайшего моря 1300 км. Называется так потому, что в Москву доставляются товары с морей Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского. Правда, злые языки заявляют, что точно с таким же основанием можно и столицу Монголии называть «портом Карибского моря», поскольку там продается вывезенный с Кубы морским путем тростниковый сахар.
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Ответ Детрит
С одной стороны Егор Ильич прав, но с другой стороны этот ярлык - словно должность Реброва. Какой-то искусственно выведенный. Что он значит? Наибольшую популярность? Но это можно забрать. Наличие простого народа в управлении или команде? Такого особо никогда и не было. Согласен, что есть некая незримая аура вокруг команды, которая во все времена так или иначе привлекает внимание СМИ и болельщиков, в том числе других команд (кто позлорадствовать, кто посочувствовать, кто поддержать, кто еще что), вот это не отнять, да. Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая. Но можно ли это назвать "народностью" я не совсем понимаю.
"Упоминаемость Спартака в медиа недосягаемая."
Объясняется сей факт весьма просто - по данным букмекеров на Спартак делают больше всего ставок. Поэтому СМИ, которые живут на отчисления от рекламы этих самых букмекеров, и разводят "богатеньких красно-белых буратин", рассказывая им сказки о неподражаемом величии Спартака, чтобы те, не дай бог, не стали бы меньше ставить на свою команду и букмекеры бы не обеднели. Вот и весь секрет
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