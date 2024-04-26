Корнеев о мате в эфире «Матч ТВ»: «Приношу извинения коллегам, зрителям. Это было недопустимо и недостойно». Он не упомянул «Пари НН» – канал позже вставил клуб

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Константин Марадишвили Николоз Кутателадзе Мамаду Майга Футбол

Игорь Корнеев извинился за мат в эфире «Матч ТВ».

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН»: «Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!»

«Уважаемые поклонники спорта!

Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа.

Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» (упоминания клуба не было в изначальной версии обращения Корнеева на сайте «Матча», оно появилось уже после публикации – Sports) и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали.

Это было недопустимо и недостойно.

Хотел бы заверить, что в дальнейшем подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее.

Еще раз приношу извинения за возникшую ситуацию», – сказал Игорь Корнеев.

Скриншот: первая версия новости на matchtv.ru

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21 комментарий
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Корнеев очень не компетентный. По жизни обиженный на Краснодар.
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"Я был нетрезв! И потому приношу извинения!
Я был нетрезв! Мое поведение недостойно советского офицера!"
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Уважаемые поклонники спорта #####
Я бы хотел принести свои извинения #####. Это было недопустимо #####.
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Смотрел минут 20 ничего не слышал, а что было?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Смотрел минут 20 ничего не слышал, а что было?
Он выдал минутную речь, где матного слова было больше чем смысла в его бреде…
+4
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Смотрел минут 20 ничего не слышал, а что было?
https://youtu.be/wK9mZnjDYBU?si=5Xcc-HVBymUjGVLv
+4
0
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Надо всего лишь не пить перед прямым эфиром.
+3
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«Приношу извинения коллегам, ####. Зрителям, ####. Недостойным и достойным, ####. Ешкин кот, ####.
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Ответ Rudenzik
Надо всего лишь не пить перед прямым эфиром.
Вы говорите о каких-то недопустимых вещах. Чтобы не пить...да еще и перед эфиром....Даже не знаю - возможно ли это
+2
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Ответ ЦЕС
Корнеев очень не компетентный. По жизни обиженный на Краснодар.
Банду Чердака под суд !
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
https://youtu.be/wK9mZnjDYBU?si=5Xcc-HVBymUjGVLv
Спасибо
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да ладно тебе, хоть разбавил ахинею ипотечного жоры)
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Корнеев как эксперт полный нулина. Он и без мата вечно несёт ересь
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Забавно, что не раз его приглашают на ютуб шоу Это Футбол Брат, и там он себе практически не позволяет мат, хотя это даже не телевидение, а тут видимо что-то нашло. Не грызите сильно дядьку, он вроде нормальный
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У человека, которому, я уверен, по барабану на Нижний и то, как они играют, подобные эмоции может вызвать только несостоявшийся экспресс))
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Непонятно, что тут НН так всполошился. Здесь стилистическая проблема. Вычеркнуть все эти междометия, смысл не изменится.
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Да ну ладно. Внёс немного жизы в это болото.
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