Корнеев о мате в эфире «Матч ТВ»: «Приношу извинения коллегам, зрителям. Это было недопустимо и недостойно». Он не упомянул «Пари НН» – канал позже вставил клуб

Игорь Корнеев извинился за мат в эфире «Матч ТВ».

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире « » в нецензурной форме высказался о футболистах « »: «Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!»

«Уважаемые поклонники спорта!

Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа.

Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» (упоминания клуба не было в изначальной версии обращения Корнеева на сайте «Матча», оно появилось уже после публикации – Sports) и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали.

Это было недопустимо и недостойно.

Хотел бы заверить, что в дальнейшем подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее.

Еще раз приношу извинения за возникшую ситуацию», – сказал Игорь Корнеев.

Скриншот: первая версия новости на matchtv.ru