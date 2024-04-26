Корнеев о мате в эфире «Матч ТВ»: «Приношу извинения коллегам, зрителям. Это было недопустимо и недостойно». Он не упомянул «Пари НН» – канал позже вставил клуб
Игорь Корнеев извинился за мат в эфире «Матч ТВ».
Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН»: «Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!»
«Уважаемые поклонники спорта!
Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа.
Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» (упоминания клуба не было в изначальной версии обращения Корнеева на сайте «Матча», оно появилось уже после публикации – Sports) и, главным образом, зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали.
Это было недопустимо и недостойно.
Хотел бы заверить, что в дальнейшем подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее.
Еще раз приношу извинения за возникшую ситуацию», – сказал Игорь Корнеев.
Скриншот: первая версия новости на matchtv.ru
Я был нетрезв! Мое поведение недостойно советского офицера!"
Я бы хотел принести свои извинения #####. Это было недопустимо #####.