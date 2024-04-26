«Вулвс» об аресте двух игроков клуба АПЛ за изнасилование: «Эти обвинения не касаются нас»

Теги премьер-лига Англия происшествия Вулверхэмптон Футбол

«Вулверхэмптон» заявил, что подозреваемые игроки не принадлежат клубу.

Ранее стало известно, что два 19-летних футболиста из клуба Премьер-лиги были арестованы по подозрению в изнасиловании.

На фоне спекуляций в интернете о личности тех, кто якобы совершил преступление, «Вулвс» выпустили заявление, в котором говорится, что эти обвинения не касаются никого из членов команды.

«Газетная статья, опубликованная во вторник, вызвала неуместные спекуляции в сети по поводу личностей двух человек, которые, как сообщается, находятся под подозрением.

Хотя мы обычно не комментируем работу полиции, в целях защиты благополучия наших молодых игроков мы считаем необходимым подтвердить, что эти обвинения не касаются никого из «Вулвс», – говорится в заявлении клуба.

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7 комментариев
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Ответ Man in Blanco
Это ж не Россия или пост- совок какой-нибудь такие трюки вытворять
да да, только в постсовке такое возможно, а демократические и не лицемерные запады и европы не способны на коррупцию и разного рода грязные трюки.
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мы расторгли контракты с ними ещё во вторник
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Ответ Vatikan
"...и это очень разочаровывает" - мечтательно добавили они
что?
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Девушки нынче коварны, любят ссылаться на изнасилования когда сами текут и капают...
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19 летних? Отлегло...подумал что Парти опять за старое взялся.))
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