«Вулвс» об аресте двух игроков клуба АПЛ за изнасилование: «Эти обвинения не касаются нас»

«Вулверхэмптон» заявил, что подозреваемые игроки не принадлежат клубу.

Ранее стало известно, что два 19-летних футболиста из клуба Премьер-лиги были арестованы по подозрению в изнасиловании.

На фоне спекуляций в интернете о личности тех, кто якобы совершил преступление, «Вулвс» выпустили заявление, в котором говорится, что эти обвинения не касаются никого из членов команды.

«Газетная статья, опубликованная во вторник, вызвала неуместные спекуляции в сети по поводу личностей двух человек, которые, как сообщается, находятся под подозрением.

Хотя мы обычно не комментируем работу полиции, в целях защиты благополучия наших молодых игроков мы считаем необходимым подтвердить, что эти обвинения не касаются никого из «Вулвс», – говорится в заявлении клуба.