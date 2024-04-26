«Вулвс» об аресте двух игроков клуба АПЛ за изнасилование: «Эти обвинения не касаются нас»
«Вулверхэмптон» заявил, что подозреваемые игроки не принадлежат клубу.
Ранее стало известно, что два 19-летних футболиста из клуба Премьер-лиги были арестованы по подозрению в изнасиловании.
На фоне спекуляций в интернете о личности тех, кто якобы совершил преступление, «Вулвс» выпустили заявление, в котором говорится, что эти обвинения не касаются никого из членов команды.
«Газетная статья, опубликованная во вторник, вызвала неуместные спекуляции в сети по поводу личностей двух человек, которые, как сообщается, находятся под подозрением.
Хотя мы обычно не комментируем работу полиции, в целях защиты благополучия наших молодых игроков мы считаем необходимым подтвердить, что эти обвинения не касаются никого из «Вулвс», – говорится в заявлении клуба.