Разыгрывающий «Уорриорз» в понедельник обновил личный рекорд результативности в новом сезоне НБА.

Во встрече с «Кингз» (116:113) Карри реализовал 7 3-очковых и набрал 47 очков.

За 38 минут в активе 2-кратного MVP также 8 подборов и 8 передач при отсутствии потерь. Он реализовал 17 из 24 с игры (7 из 12 из-за дуги).

Действующий чемпион прервал серию из пяти поражений подряд. Показатель команды после этой победы составляет 4-7.

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