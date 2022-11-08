47 очков Стефа Карри помогли «Уорриорз» прервать серию из пяти поражений
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в понедельник обновил личный рекорд результативности в новом сезоне НБА.
Во встрече с «Кингз» (116:113) Карри реализовал 7 3-очковых и набрал 47 очков.
За 38 минут в активе 2-кратного MVP также 8 подборов и 8 передач при отсутствии потерь. Он реализовал 17 из 24 с игры (7 из 12 из-за дуги).
Действующий чемпион прервал серию из пяти поражений подряд. Показатель команды после этой победы составляет 4-7.
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