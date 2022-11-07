«Матч ТВ» получил права на трансляцию Кубка и Суперкубка Испании в России

покажет матчи Кубка и Суперкубка Испании.

Холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию этих турниров на территории России. Матчи предварительного раунда Кубка Испании покажут на тематических каналах «Матча» на этой неделе.

Трансляции трех матчей Суперкубка состоятся 11, 12 и 15 января.

«Хотел бы отметить большую работу коллег – не секрет, что часть наших соглашений с европейскими партнерами была приостановлена, поэтому вдвойне приятно иметь возможность показать классный испанский футбол нашим зрителям.

Поздравляю всех любителей футбола – как минимум на ближайшие пять лет Кубок Короля и на «Матче»!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» .