Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале
Стал известен календарь российских стартов по биатлону на сезон-2023/24.
Календарь российских соревнований по биатлону-2023/24
2023 год
Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи
7 сентября – спринты (лыжероллеры)
9 сентября – гонки преследования (лыжероллеры)
10 сентября – масс-старты (лыжероллеры)
Чемпионат России, Тюмень
16 сентября – спринты (лыжероллеры)
17 сентября – эстафеты (лыжероллеры)
19 сентября – индивидуальные гонки (лыжероллеры)
Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск
25 ноября – одиночная смешанная эстафета
26 ноября – смешанная эстафета
Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск
1 декабря – спринты
2 декабря – гонки преследования
3 декабря – большие масс-старты
Кубок России, 3-й этап, Тюмень
7 декабря – индивидуальные гонки
9 декабря – спринты
10 декабря – большие масс-старты
Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа
15 декабря – спринты
16 декабря – гонки преследования
17 декабря – большие масс-старты
2024 год
Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи
5 января – спринты
6 января – гонки преследования
7 января – большие масс-старты
Чемпионат России, Чайковский
11 января – суперспринты
13 января – командные гонки
14 января – большие масс-старты
Кубок России, 4-й этап, Ижевск
18 января – индивидуальные гонки
20 января – спринты
21 января – большие масс-старты
Спартакиада сильнейших спортсменов России, Златоуст
11 февраля – индивидуальные гонки
13 февраля – спринты
14 февраля – гонки преследования
16 февраля – смешанная эстафета
17 февраля – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины)
18 февраля – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины)
Кубок России, 5-й этап, Уфа
29 февраля – индивидуальные гонки
2 марта – спринты
3 марта – большие масс-старты
Чемпионат России, Тюмень
23 марта – спринты
24 марта – гонки преследования
26 марта – индивидуальные гонки
27 марта – одиночная смешанная эстафета
28 марта – смешанная эстафета
30 марта – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины)
31 марта – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины)
Чемпионат России, Уват
4 апреля – гонка на 40 км (мужчины)
5 апреля – гонка на 30 км (женщины)
Кубок Содружества, 4-й этап, Мурманск
12 апреля – спринты
13 апреля – гонки преследования
14 апреля – масс-старты
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