Календарь российских турниров по биатлону сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

Стал известен календарь российских стартов по биатлону на сезон-2023/24.

Календарь российских соревнований по биатлону-2023/24

2023 год

Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи

7 сентября – спринты (лыжероллеры)

9 сентября – гонки преследования (лыжероллеры)

10 сентября – масс-старты (лыжероллеры)

Чемпионат России, Тюмень

16 сентября – спринты (лыжероллеры)

17 сентября – эстафеты (лыжероллеры)

19 сентября – индивидуальные гонки (лыжероллеры)

Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск

25 ноября – одиночная смешанная эстафета

26 ноября – смешанная эстафета

Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск

1 декабря – спринты

2 декабря – гонки преследования

3 декабря – большие масс-старты

Кубок России, 3-й этап, Тюмень

7 декабря – индивидуальные гонки

9 декабря – спринты

10 декабря – большие масс-старты

Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа

15 декабря – спринты

16 декабря – гонки преследования

17 декабря – большие масс-старты

2024 год

Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи

5 января – спринты

6 января – гонки преследования

7 января – большие масс-старты

Чемпионат России, Чайковский

11 января – суперспринты

13 января – командные гонки

14 января – большие масс-старты

Кубок России, 4-й этап, Ижевск

18 января – индивидуальные гонки

20 января – спринты

21 января – большие масс-старты

Спартакиада сильнейших спортсменов России, Златоуст

11 февраля – индивидуальные гонки

13 февраля – спринты

14 февраля – гонки преследования

16 февраля – смешанная эстафета

17 февраля – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины)

18 февраля – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины)

Кубок России, 5-й этап, Уфа

29 февраля – индивидуальные гонки

2 марта – спринты

3 марта – большие масс-старты

Чемпионат России, Тюмень

23 марта – спринты

24 марта – гонки преследования

26 марта – индивидуальные гонки

27 марта – одиночная смешанная эстафета

28 марта – смешанная эстафета

30 марта – эстафета (женщины), масс-старт (мужчины)

31 марта – эстафета (мужчины), масс-старт (женщины)

Чемпионат России, Уват

4 апреля – гонка на 40 км (мужчины)

5 апреля – гонка на 30 км (женщины)

Кубок Содружества, 4-й этап, Мурманск

12 апреля – спринты

13 апреля – гонки преследования

14 апреля – масс-старты