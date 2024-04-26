Дмитрий Губерниев: «Когда спрашивают о футболистах в Европе, говорю: «Хоккеисты из другого теста?» Наши в НХЛ – посланцы великой страны. Это же бизнес Большого Брата»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Бобровский премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Советский спорт Никита Кучеров Федор Чалов Сергей Пиняев Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил выступление российских игроков в НХЛ.

«Российские хоккеисты в этом сезоне НХЛ особенно прекрасны. Правда, недавно кто-то сказал, что наши герои регулярки, полевые игроки, не столь блестяще стартовали в серии плей-офф. Но вы посмотрите на Сергея Бобровского. Это же сэйв столетия.

Подвиги наших вратарей – доказательство, что наша вратарская школа едва ли не лучшая в мире. Но не будем обижать и канадцев, разумеется. В это непростое время российские легионеры блистают в НХЛ.

Когда у меня спрашивают о перспективах Пиняева или Чалова в Европе, я говорю: «Ребята, а наши хоккеисты из другого теста, что ли? Среди лучших в мире наш хоккей быть может, а наши футболисты себя нашли на заднем дворе, что ли?» Пожалуйста, вперед, бояться не надо, не Боги горшки обжигают.

Сейчас скептиков полно, вот Овечкин несколько матчей не забивал. Но посмотрите, вот Никита Кучеров, первый российский хоккеист, кто отдал 100 пасов за сезон. Пятый в мире! Просто фантастика, посмотрите, кто еще делал это.

Все знают мою любовь к Сергею Бобровскому. Я с ним давно знаком и очень симпатизирую вратарю. У него сложная история, не все получалось во Флориде. Но посмотрите, как он блестяще вернулся. Вообще, в любом деле нельзя быть постоянно на высоте, и в спорте тоже.

Мы люди, можем занедужить, можем быть не в настроении. У меня тоже все репортажи не могут быть одинаково блестящими. Важно держать хороший средний уровень. Сильный уровень.

Хоккей – игра командная. Но должна быть психология победителя. Надо держать удар, справляться и с критикой, и с медными трубами, и с соблазнами.

Наши хоккеисты в НХЛ – это посланцы великой страны, спортивной державы. Мы по-прежнему доказываем, что без нас НХЛ будет значительно беднее. А это же бизнес Большого Брата.

Поэтому никому в голову там не приходит как-то ограничивать российских игроков», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

17 комментариев
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Кто тебя спрашивает о Пиняеве и Чалове, назови этих людей?
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Посланцы великой страны, но в угоду бизнеса большого брата
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Нет ни одного вида спорта где губер не наследил, везде он крутой эксперт и знаток.
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Ответ I. S.
Кто тебя спрашивает о Пиняеве и Чалове, назови этих людей?
"Ой, все" ))
+3
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+3
Ответ I. S.
Кто тебя спрашивает о Пиняеве и Чалове, назови этих людей?
Вяльбе, Ростовцев и Тихонов
+3
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"Когда у меня спрашивают о перспективах Пиняева или Чалова в Европе" (с) Дима, ну не смеши, только невменяемый человек может тебя спрашивать о футболе. Что ты в этом можешь понимать? Ты по газону пешком пройти не сможешь. Ну если только палки возьмешь:)))
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про репортажи,понравилось)помнится,он постоянно рассказывал ,про подлеца,который на машине сбил знаменитого спортсмена,биатлон,цикличный вид спорта,но одна и та же мантра,через гонку,это не блестяще)
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Губерниев до сих пор сратч тв.
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«У меня тоже все репортажи не могут быть одинаково блестящими» загнул так загнул
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Ответ I. S.
Кто тебя спрашивает о Пиняеве и Чалове, назови этих людей?
Бузова
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Колбасит Губера,то всё пропало,то всё прекрасно.. похмелье оно такое..
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Не дочитал портянку губошлепа.
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Не только хоккеисты заставляют нас радоваться успехам за рубежом,но и теннисисты,боксёры.Бобровский уже 2 плей-офф помогает Флориде.
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Чтож тебе не комментируются лыжи с биатлоном и своей любимой академ.греблей? Понятно что футбол популярный и ты хайп словишь, но отвали ты уже от хоккея. Обсуждай волейбол какой-нибудь или баскет. Нам клоунов типо Ротенберга хватает с его эго и шизой
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Мне кажется его спрашивает Черданцев
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Ответ Сергей Фетисов
Не только хоккеисты заставляют нас радоваться успехам за рубежом,но и теннисисты,боксёры.Бобровский уже 2 плей-офф помогает Флориде.
Бобровский и раньше радовал нас, особенно в Коламбусе. Просто он был не кубковым вратарём. Как только плей-офф начинался, он из топ-кипера превращался в АХЛ-овскую древесину
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