Дмитрий Губерниев: «Когда спрашивают о футболистах в Европе, говорю: «Хоккеисты из другого теста?» Наши в НХЛ – посланцы великой страны. Это же бизнес Большого Брата»

Дмитрий Губерниев оценил выступление российских игроков в НХЛ.

«Российские хоккеисты в этом сезоне НХЛ особенно прекрасны. Правда, недавно кто-то сказал, что наши герои регулярки, полевые игроки, не столь блестяще стартовали в серии плей-офф. Но вы посмотрите на Сергея Бобровского. Это же сэйв столетия.

Подвиги наших вратарей – доказательство, что наша вратарская школа едва ли не лучшая в мире. Но не будем обижать и канадцев, разумеется. В это непростое время российские легионеры блистают в НХЛ.

Когда у меня спрашивают о перспективах или в Европе, я говорю: «Ребята, а наши хоккеисты из другого теста, что ли? Среди лучших в мире наш хоккей быть может, а наши футболисты себя нашли на заднем дворе, что ли?» Пожалуйста, вперед, бояться не надо, не Боги горшки обжигают.

Сейчас скептиков полно, вот несколько матчей не забивал. Но посмотрите, вот , первый российский хоккеист, кто отдал 100 пасов за сезон. Пятый в мире! Просто фантастика, посмотрите, кто еще делал это.

Все знают мою любовь к Сергею Бобровскому. Я с ним давно знаком и очень симпатизирую вратарю. У него сложная история, не все получалось во Флориде. Но посмотрите, как он блестяще вернулся. Вообще, в любом деле нельзя быть постоянно на высоте, и в спорте тоже.

Мы люди, можем занедужить, можем быть не в настроении. У меня тоже все репортажи не могут быть одинаково блестящими. Важно держать хороший средний уровень. Сильный уровень.

Хоккей – игра командная. Но должна быть психология победителя. Надо держать удар, справляться и с критикой, и с медными трубами, и с соблазнами.

Наши хоккеисты в НХЛ – это посланцы великой страны, спортивной державы. Мы по-прежнему доказываем, что без нас будет значительно беднее. А это же бизнес Большого Брата.

Поэтому никому в голову там не приходит как-то ограничивать российских игроков», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.