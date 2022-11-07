КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Салават» в гостях у «Куньлуня», ЦСКА против «Локомотива»
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Трактор» примет «Сибирь», «Куньлунь» будет противостоять «Салавату», «Торпедо» встретится со «Спартаком».
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии