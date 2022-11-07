КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Салават» в гостях у «Куньлуня», ЦСКА против «Локомотива»

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ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Трактор» примет «Сибирь», «Куньлунь» будет противостоять «Салавату», «Торпедо» встретится со «Спартаком»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Сибирь
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Салават Юлаев
Дата проведения
7 ноября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Спартак
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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