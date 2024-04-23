Реал Сосьедад – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 апреля

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

В пятницу, 26 апреля, сыграют Реал Сосьедад и Реал Мадрид в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Реал Сосьедад – Реал Мадрид

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Реал Сосьедад: все новости

Реал Мадрид: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Последние матчи Реал Сосьедад

Последние матчи Реал Мадрид

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид

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