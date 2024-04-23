Реал Сосьедад – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 апреля
В пятницу, 26 апреля, сыграют Реал Сосьедад и Реал Мадрид в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Реал Сосьедад
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Реал Сосьедад – Альмерия : 2 – 2
- Алавес – Реал Сосьедад : 0 – 1
- Реал Сосьедад – Кадис : 2 – 0
- Гранада – Реал Сосьедад : 2 – 3
Последние матчи Реал Мадрид
- Реал Мадрид – Барселона : 3 – 2
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
- Реал Мадрид – Манчестер Сити : 3 – 3
- Реал Мадрид – Атлетик : 2 – 0
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид
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