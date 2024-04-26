Титов о «Зените» и «Спартаке»: «Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Есть победители по духу, а другие только хотят ими стать»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов сравнил качество составов «Спартака» и «Зенита».

– В «Зенит» переходит Педро за девять млн евро, а в «Спартак» – Угальде за 12 млн. Вас удивляет, что красно-белые тратят больше денег, а уровень игроков ниже, чем у конкурентов?

– Это вопрос к селекционерам. Я не знаю, почему так.

– Если сравнить состав «Спартака» с «Зенитом», насколько велика разница?

– Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Вот и вся разница: есть победители по духу, а другие только хотят ими стать.

– Кто-то из игроков «Спартака» усилил бы «Зенит»?

– Сложно сказать, надо поставить туда кого-то из игроков «Спартака».

– Есть пример с Зелимханом Бакаевым.

– Вот вы и сами ответили на вопрос, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

31 комментарий
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Есть победители по духу, а есть победители по "спартаковскому духу" = допингу :)
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Бромантановый капитан знает толк в честных победах
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Волга газ 21 в 1958 году завоевала гранд при на выставке с Брюсселе. Гордимся ? Да. Крутая машина была ? Да. Но остальной автопром шагнул вперёд, в отличии от волги. Волгу даже Жигули обогнали по качеству и популярности.
Вам это ничего не напоминает ?
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Ответ SMART789
Одни взяли тупил в 3 туре, другие только мечтают ими стать в этом сезоне
Так быстро хотел написать что написал с ошибками 🤣
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Прав
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Когда своя же легенда макает в грязь лицом краснобелых лузеров, это о многом говорит. Они долго к этому шли.
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Ответ Wiley Fox
А чего наглая рожа считает только чемпионства семака? Совсем башкой поехал? То есть, свои чемпионства он в утиль сдал
Он говорит про тех к о сейчас в команде
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Педро сыграл столько же, сколько угальде, и что он собственно такого показал? Отвозил Спартак? Это и Мирзов в своё время делал. Я понимаю сравнение условного вендела и Тиля, но тут просто какая-то шиза от журналиста, будто Мбаппе за 9 лямов приехал
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Ответ Алешка Терминатор
Конечно напоминает. Это называется "северные провинциальные комплексы". Они были, есть и будут всегда одинаковые.
Так это же у вашего броматанового подогрело.
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Ответ PIT-BUL
Так быстро хотел написать что написал с ошибками 🤣
Так быстро за тупил))
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егорка старенький совсем стал, память плохая, забыл как эти 5 чемпионств любимая команда Леонида Ильича брала по разнарядке ЦК, и как, по одному движению великодержавных бровей, спартак забирал любого игрока из любой команды ))) спартак - всегда был и остаётся синонимом скандалов, грязи и мышиной возни, начиная с Шавло, продолжая бромантаном, а в новой истории убийством гендира с дележом активов бездарным руководством...сидел бы ты, егорка, тихо и не вылезал, чтоб тарасовское болото не ворошить )))
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Погорячился Титов. Во-первых, Спартак в этом сезоне уже стал чемпионом - по результатам 3-го тура. А во-вторых, смог сыграть вничью и не пропустить в СПб!! И плевать, что тот же Рубин смог в Петербурге даже выиграть всухую. Это не отменяет величия красно-белых обладателей европейского трофея Копа-дель-Соль ;)
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Ещё пару тройку местных бразильских воспитанников и замахнутся на ЛЧ 🤣
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Егор Титов не хотел отвечать на вопросы.
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Ответ Никита Давыдкин
Педро сыграл столько же, сколько угальде, и что он собственно такого показал? Отвозил Спартак? Это и Мирзов в своё время делал. Я понимаю сравнение условного вендела и Тиля, но тут просто какая-то шиза от журналиста, будто Мбаппе за 9 лямов приехал
Согласен с вами. Да и кроме того матча что он показал? По одной игре в новые Месси записали.
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Ответ Жорег Борщофф
Видели вчера "победителей по духу". Ладно, хоть на удар в створ сподобились.
Да, позавчера ещё и не такое видели)
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Ответ Lior Diamond
Да, позавчера ещё и не такое видели)
Позавчера ударов было прилично, не залетало, такое случается.
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Победители по духу? Бразилы что ли? Там один дух, запах денег.
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Ответ PIT-BUL
Ещё пару тройку местных бразильских воспитанников и замахнутся на ЛЧ 🤣
Помню в начале нулевых такой номер в КВН был.Правда про Спартак))
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Доят народных все кому не лень, вот и вся разница)
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