Титов о «Зените» и «Спартаке»: «Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Есть победители по духу, а другие только хотят ими стать»
Егор Титов сравнил качество составов «Спартака» и «Зенита».
– В «Зенит» переходит Педро за девять млн евро, а в «Спартак» – Угальде за 12 млн. Вас удивляет, что красно-белые тратят больше денег, а уровень игроков ниже, чем у конкурентов?
– Это вопрос к селекционерам. Я не знаю, почему так.
– Если сравнить состав «Спартака» с «Зенитом», насколько велика разница?
– Одни чемпионы пятикратные, другие только мечтают оказаться на этом месте хотя бы раз. Вот и вся разница: есть победители по духу, а другие только хотят ими стать.
– Кто-то из игроков «Спартака» усилил бы «Зенит»?
– Сложно сказать, надо поставить туда кого-то из игроков «Спартака».
– Есть пример с Зелимханом Бакаевым.
– Вот вы и сами ответили на вопрос, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Вам это ничего не напоминает ?