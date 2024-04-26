«Глушенков – игрок для «Барсы», стартового состава. Самый сильный российский футболист». Ларин о хавбеке «Локо»

Николай Ларин назвал Максима Глушенкова самым сильным российским футболистом.

В этом сезоне полузащитник «Локомотива» забил 6 голов и сделал 11 передач в 24 матчах Мир РПЛ.

– Какая профильная позиция ?

– Когда он был в школе «Чертаново», то он играл и «ложной девяткой», и «девяткой», и «десяткой», и на фланге.

Но мое мнение: «ложная девятка» – самое оптимальное. В «Чертаново» это было сочетание с Владиславом Сарвели, который сейчас тоже в « » находится.

Максим настолько разносторонний игрок со своим стилем и пониманием футбола, что тренеру должно быть легко использовать его на разных позициях.

– Вы несколько раз говорили о том, что Глушенков мог бы играть в «Барселоне» какое‑то количество минут. Это время каждый раз увеличивалось. Сколько сейчас Максим смог бы сыграть в «Барсе» за матч?

– Я начну с предыстории: первый раз я сказал о том, что Максим – игрок уровня «Барселоны» минут на 15, где‑то в начале 2020 года.

Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава «Барселоны». Надо мной можно смеяться, но я такого мнения.

Думаю, это самый сильный российский футболист. Для российского футбола было бы принципиально, чтобы лучшим игроком сезона признали российского футболиста.

Может быть, это был бы не Глушенков, а условный Тюкавин. Но это два самых ярких футболиста в сезоне, и было бы здорово, если их признают, – сказал бывший директор академии «Чертаново» .