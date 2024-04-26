«Глушенков – игрок для «Барсы», стартового состава. Самый сильный российский футболист». Ларин о хавбеке «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Матч ТВ Максим Глушенков Николай Ларин Футбол

Николай Ларин назвал Максима Глушенкова самым сильным российским футболистом.

В этом сезоне полузащитник «Локомотива» забил 6 голов и сделал 11 передач в 24 матчах Мир РПЛ.

– Какая профильная позиция Максима Глушенкова?

– Когда он был в школе «Чертаново», то он играл и «ложной девяткой», и «девяткой», и «десяткой», и на фланге.

Но мое мнение: «ложная девятка» – самое оптимальное. В «Чертаново» это было сочетание с Владиславом Сарвели, который сейчас тоже в «Локомотиве» находится.

Максим настолько разносторонний игрок со своим стилем и пониманием футбола, что тренеру должно быть легко использовать его на разных позициях.

– Вы несколько раз говорили о том, что Глушенков мог бы играть в «Барселоне» какое‑то количество минут. Это время каждый раз увеличивалось. Сколько сейчас Максим смог бы сыграть в «Барсе» за матч?

– Я начну с предыстории: первый раз я сказал о том, что Максим – игрок уровня «Барселоны» минут на 15, где‑то в начале 2020 года.

Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава «Барселоны». Надо мной можно смеяться, но я такого мнения.

Думаю, это самый сильный российский футболист. Для российского футбола было бы принципиально, чтобы лучшим игроком сезона признали российского футболиста.

Может быть, это был бы не Глушенков, а условный Тюкавин. Но это два самых ярких футболиста в сезоне, и было бы здорово, если их признают, – сказал бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

28 комментариев
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Гобатенко по таланту схож с Модричем, Глушенков - в старте Барселоны... Там чего сегодня, день открытых дверей в одном заведении?
+39
-2
+37
Ну барселона конечно сдала, но не настолько же....
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Ответ tolstiy
Ну барселона конечно сдала, но не настолько же....
Глушенков вполне бы мог играть в основе Барселоны. Правда той, что из Эквадора
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ну только если той Барсы, что в латинской Америке играет, при всем уважении к Максиму
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0
+10
игрок Глушенков реально интересный, без шуток

вполне может заиграть в Испании
+7
-3
+4
Глушенков талант, но ему нужно начинать с команд по проще..
+5
-1
+4
Ответ Геннадий
Про талант Глушенкова было известно когда они с Умяровым пришли в Спартак . Когда Максим забил на весеннем кубке Матча 2 мяча . А потом его тренер Спартака "затёр" (забыл и уже запутался , кто был в это время в Спартаке) . Отдали зачем-то Крыльям , хотя в Спартаке он был не самым худшим . Некомпетентность и не чуйка главного тренера ? Тогда кого же нанимают в Спартак ? Да , ещё недавно , в прошлом году большинство диванных экспертов на сайте визжали , что надо освобождаться от Соболя и Антохи Зиньковского ! Да они лучшие в Спартаке ! Бывали провальные матчи , но не полная же бездна , как у большинства в Спартаке ! Видно , не только в РФС и в судейском комитете хотят окончательно зачмырить Спартак , но и их приспешники-"доброжелатели" на сайте . А взять Орлова и Радимова - вот рупор развала Спартака . Да и конь Корнеев не отстаёт . И всё на федеральных телеканалах и в СМИ . Не дождётесь !
Начал за здравие, закончил за упокой.
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хоть и за Локо, на какая барса? похмелись!)
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Ответ Северный болельщик
Кстати, соглашусь, Глушенкову самое время себя попробовать в Европе. Ну если не в Барсе, то хотя бы в условном Милане или Дортмунде. Касаемо Барсы - маловероятно
В условный Аугсбург или Фрозиноне пойдёт, какие еще Боруссии?
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Ну так нельзя... Я реально чуть не отъехал, чай как раз пил!
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Ответ Spartakus1984
Он ментально в Спартаке не потянул а Барса еще больше клуб.
А кто Спартак с его интригами тянет?
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Ответ Северный болельщик
Кстати, соглашусь, Глушенкову самое время себя попробовать в Европе. Ну если не в Барсе, то хотя бы в условном Милане или Дортмунде. Касаемо Барсы - маловероятно
А туда кто-то позовёт? Миранчук тоже в локо был звездой, а в Европе на лавке чаще всего
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Ответ Детрит
Гобатенко по таланту схож с Модричем, Глушенков - в старте Барселоны... Там чего сегодня, день открытых дверей в одном заведении?
Про русского Месси тоже уже слышали))) Правда давно)
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Согласен, игрок основы Барселоны. Женской
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Глушенков действительно очень хороший игрок с огромным объёмом работы, отличным виденьем поля и чтением игры. Плюс ко всему он очень заряжен на победу.
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Ну Барса это бред конечно, но в середняке испанской Ла Лиги я думаю играл бы!
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А что я согласен. Сейчас в Барселоне Б стало посвободнее, т.к многие лидеры перешли в основную команду
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И с такими мнениями, человек умудряется проворачивать схемы Чертаново и мутными переходами в крылья советов…
Поистине Россия страна возможностей, если этот смог, то тут пол спортса может обогатить российской футбол спортшколами и воспитанниками на 3-сборных
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Вообще крутой игрок, смотрел как-то матч с ЦСКА, довольно круто себя показал в матче. Посмотрим, что дальше будет.
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Полностью поддерживаю
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«..когда вы говорите Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.» (с)
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А вот и новый ник"Барселона Глушенкова"
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Вот это поворот!
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